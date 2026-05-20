Trump consigue blindaje fiscal permanente para su familia y empresas

Trump obtiene blindaje fiscal

IRS limitará futuras auditorías

Filtraciones desataron polémica nacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió este martes un acuerdo gubernamental que impedirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS) realizar auditorías o investigaciones relacionadas con conductas pasadas de su familia y sus empresas. La medida forma parte de un acuerdo extrajudicial más amplio alcanzado entre la Administración y Trump para resolver demandas relacionadas con la filtración de sus declaraciones de impuestos. El documento fue divulgado por el Departamento de Justicia. Además, fue firmado por el fiscal general interino Todd Blanche. El acuerdo establece que el IRS quedará “prohibido y vetado para siempre” para reclamar conductas relacionadas con la familia Trump ocurridas antes de este martes.

La disposición representa uno de los puntos más polémicos del arreglo alcanzado por la Administración republicana. El acuerdo busca cerrar demandas contra el IRS Trump obtiene un acuerdo gubernamental que lo protege frente a una investigación fiscal sobre su familia y empresas.https://t.co/q4gbaRrlgB — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 19, 2026

Segun la agencia EFE, la medida surge tras las demandas presentadas por Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump contra el Servicio de Impuestos Internos. Los reclamos estaban vinculados con la filtración de información fiscal confidencial.

A principios de 2026, Trump llevó el caso ante la justicia federal. La demanda señalaba directamente al IRS por la divulgación de declaraciones fiscales a medios de comunicación. El caso tomó relevancia después de que diversos reportajes revelaran detalles financieros del entonces expresidente. Entre 2020 y 2021, medios como The New York Times y ProPublica publicaron investigaciones basadas en documentos fiscales filtrados. TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que su nuevo salón de baile será “un regalo” histórico para EE.UU.

Los reportes mostraban información sobre pagos de impuestos y finanzas de multimillonarios estadounidenses. Entre los documentos divulgados por ProPublica figuraba que Trump había pagado solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017. También se informó que el republicano no pagó impuestos federales durante 11 de los 18 años revisados. Eso ocurrió debido a pérdidas significativas declaradas en sus negocios. El acuerdo incluye un fondo millonario El documento consultado por EFE también contempla la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares.

Ese fondo estaría destinado a compensar a víctimas de una supuesta “militarización” del sistema judicial estadounidense. El acuerdo fue alcanzado fuera de los tribunales. La Administración y la familia Trump optaron por resolver el conflicto mediante un arreglo extrajudicial. El Departamento de Justicia no detalló públicamente quiénes podrían acceder a las compensaciones contempladas en el fondo. La disposición sobre el IRS fue una de las cláusulas más destacadas del acuerdo.

Según el texto, las restricciones se aplicarán a conductas ocurridas antes de este martes. La filtración fiscal generó fuerte polémica Las filtraciones fiscales publicadas en años anteriores generaron amplio debate político en Estados Unidos. Los reportajes revelaron detalles sobre las finanzas personales y empresariales de Trump. Las publicaciones también reavivaron cuestionamientos sobre los bajos pagos de impuestos del mandatario. ProPublica y The New York Times fueron algunos de los medios que difundieron los registros fiscales.