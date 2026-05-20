Trump asegura que su nuevo salón de baile será “un regalo” histórico para EE.UU.

Trump defiende millonaria obra

Casa Blanca tendrá nuevo salón

Proyecto genera controversia política El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el nuevo salón de baile de la Casa Blanca se está construyendo con dinero propio y aportes de donantes privados. El proyecto se ha convertido en una nueva fuente de polémica por el aumento de sus costos y por las modificaciones realizadas en una de las zonas históricas más emblemáticas de Washington. Trump afirmó durante un recorrido con la prensa que las obras no utilizan dinero de los contribuyentes estadounidenses. “Todo esto fue pagado por mí mismo”, declaró el mandatario. El republicano calificó la obra como “un regalo para Estados Unidos”.

También aseguró que el edificio será “uno de los más hermosos que jamás se hayan construido en el país”. El costo inicial del proyecto estaba estimado en 200 millones de dólares. Sin embargo, actualmente asciende a 400 millones de dólares. El proyecto reemplaza el Ala Este de la Casa Blanca 🇺🇸 Donald Trump aseguró este martes que la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca se está financiando con su propio dinero y el de donantes. Afirmó que se trata de un “regalo” para el país.https://t.co/ihjeyossOb — Forbes Centroamérica (@Forbes_CA) May 19, 2026



Segun la agencia EFE, el nuevo salón de baile tendrá capacidad para unas mil personas. La construcción se realiza en el espacio donde anteriormente se ubicaba el Ala Este de la residencia presidencial. Trump ordenó demoler esa estructura el año pasado. La decisión provocó críticas de grupos dedicados a la protección del patrimonio histórico. Durante el recorrido por las obras se escuchaban martillazos y trabajos de construcción.

Trump explicó que el diseño del edificio está inspirado en “diferentes partes del mundo de épocas muy glamurosas”. TE PUEDE INTERESAR: Senado de EE.UU. busca limitar autoridad militar de Trump sobre Irán Mencionó específicamente influencias arquitectónicas del Imperio romano y de la antigua Grecia. Según dijo, esos estilos utilizaban numerosos “triángulos” en sus construcciones. El presidente también detalló aspectos relacionados con la seguridad del nuevo edificio.

Indicó que el tejado estará diseñado para permitir la presencia de personal militar. Ese despliegue serviría para reforzar la seguridad del recinto presidencial. El Congreso discutió fondos para seguridad El proyecto también abrió un debate político en el Congreso estadounidense. Los republicanos intentaron aprobar una partida de 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto. El objetivo era reforzar la seguridad vinculada al nuevo salón de baile.

No obstante, la parlamentaria del Senado rechazó la propuesta la semana pasada. Trump aseguró este martes que no tenía detalles sobre esa discusión legislativa. El mandatario insistió en que el proyecto no representa un gasto para los contribuyentes. La construcción del edificio forma parte de una serie de obras impulsadas por Trump en Washington. El presidente ha buscado dejar una marca visible en la capital estadounidense.

Trump impulsa varias obras en Washington Además del salón de baile, Trump mencionó otros proyectos que actualmente se desarrollan en la ciudad. Entre ellos figura la reforma del estanque del Monumento a Lincoln. El mandatario explicó que el lugar está siendo pintado de color azul. También avanza la construcción de un gran arco de triunfo. La estructura busca conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.