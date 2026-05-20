Tragedia en Maldivas: recuperan cuerpos de buzos italianos atrapados en una peligrosa cueva submarina

Rescate extremo en Maldivas

Buzos murieron en cueva

Corrientes complicaron operativo Una expedición de buceo técnico en Maldivas terminó en tragedia luego de que autoridades confirmaran la recuperación de dos de los cuerpos de los cinco italianos desaparecidos dentro de una cueva submarina en el atolón Vaavu. Las labores de rescate continúan en medio de condiciones extremas bajo el agua, mientras investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante la inmersión. Por qué es importante: El caso ha generado preocupación internacional por los riesgos del buceo técnico en cuevas profundas, especialmente en una zona turística reconocida mundialmente por sus actividades recreativas acuáticas. Las operaciones de rescate avanzan en condiciones extremas bajo el mar Ver este video en su propia página →

Autoridades de Maldivas informaron que los cuerpos fueron encontrados a unos 60 metros de profundidad, una distancia que supera ampliamente los límites permitidos para el buceo recreativo en el país. La búsqueda había sido suspendida temporalmente después de que un buzo militar maldivo muriera durante un intento de recuperación, situación que elevó aún más la tensión alrededor de la operación. Ahmed Shaam, portavoz del gobierno, explicó que los cuerpos fueron localizados por un equipo especializado de buzos finlandeses desplegados para apoyar la misión. “Prácticamente juntos” o “casi juntos”., afirmó Shaam al describir cómo fueron hallados los cuatro cuerpos dentro de la cueva. El cuerpo del instructor de buceo italiano ya había sido recuperado previamente fuera de la caverna submarina. Las autoridades esperan sacar los dos cuerpos restantes durante las próximas horas.

La expedición italiana exploraba una cueva de alto riesgo en Vaavu Atoll Los cinco italianos desaparecieron mientras exploraban un complejo sistema de cuevas submarinas en Vaavu Atoll, una zona conocida por sus fuertes corrientes y difíciles condiciones de navegación bajo el agua. Según Mohamed Hussain Shareef, portavoz presidencial de Maldivas, el sitio había sido explorado anteriormente tanto por expertos locales como por buzos extranjeros. Sin embargo, las autoridades aseguraron que desconocían la ubicación exacta de la cueva que el grupo planeaba investigar. Aunque los exploradores contaban con permiso oficial, Shareef indicó que parte de la información entregada por la expedición no coincidía con las personas realmente involucradas.

“Así que no sabíamos que formaban parte de la expedición”., declaró el funcionario al explicar que al menos dos de las víctimas no aparecían en la lista oficial de investigadores presentada al gobierno. Fuertes corrientes y visibilidad casi nula complicaron la inmersión Las autoridades describieron el operativo como una de las inmersiones más difíciles realizadas recientemente en el país. “En realidad, fue una inmersión muy desafiante, ¿sabes?”, dijo Shareef al hablar sobre las condiciones encontradas dentro de la cueva submarina. El portavoz explicó que la combinación entre profundidad extrema, corrientes descendentes y visibilidad casi inexistente convirtió la misión en un escenario de alto riesgo. “Primero, por la profundidad; segundo, por el terreno en sí, porque ese canal específico tiene corrientes muy fuertes y fuertes corrientes descendentes. Además, las condiciones allá abajo, como la visibilidad, por ejemplo, una vez que entras a la cueva, son prácticamente nulas”, señaló. Además, las condiciones meteorológicas tampoco favorecieron las operaciones. El gobierno confirmó que existía una alerta climática activa en el momento de la expedición.

Ahora, investigadores intentan determinar si el grupo tomó todas las medidas de seguridad necesarias antes de ingresar al sistema de cuevas. El equipo de rescate utiliza tecnología avanzada para recuperar los cuerpos Ver este video en su propia página → La organización Divers’ Alert Network Europe informó que el grupo enviado a Maldivas está conformado por especialistas en buceo técnico y de cuevas con experiencia en escenarios de alto riesgo.

Los rescatistas utilizan sistemas de respiración de circuito cerrado, una tecnología que recicla el aire exhalado y permite inmersiones mucho más largas en profundidades extremas. El gobierno maldivo insistió en que el país mantiene una sólida reputación internacional como destino seguro para el buceo recreativo, aunque aclaró que este caso involucraba una modalidad técnica mucho más peligrosa. Mientras tanto, la muerte del buzo militar local sigue bajo investigación. Compañeros del rescatista creen que pudo haber sufrido narcosis por nitrógeno o complicaciones relacionadas con la descompresión a gran profundidad. Te Puede Interesar: Arrestan al hijo del fundador de Mango por la misteriosa muerte del magnate Isak Andic