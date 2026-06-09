Majo Aguilar responde con fotos familiares INÉDITAS tras rumores en homenaje a Antonio Aguilar
Publicado el09/06/2026 a las 13:18
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La dinastía Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se especulara que Majo Aguilar habría quedado fuera del homenaje musical dedicado a su abuelo, Antonio Aguilar.
El proyecto, encabezado por Pepe Aguilar, generó comentarios al no incluir a varios miembros de la familia en el primer material discográfico lanzado como tributo al legendario cantante.
Ante los rumores, Pepe Aguilar explicó públicamente que la ausencia de su sobrina no significa una exclusión definitiva dentro del homenaje.
“Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más”, declaró el intérprete, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones.
Fotos inéditas que cambian la narrativa
En medio de las especulaciones, Majo Aguilar optó por mantenerse activa en redes sociales y sorprendió al compartir imágenes inéditas junto a su padre, Antonio Aguilar Jr., y otros integrantes de su familia.
Las fotografías fueron publicadas con motivo de su cumpleaños y muestran momentos íntimos y relajados, alejados de la controversia mediática.
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En varias de las imágenes aparece disfrutando de una tarde lluviosa acompañada de su hermana melliza, Flor Susana, y otros familiares cercanos.
Además, un video junto a su padre se volvió viral rápidamente, reforzando la imagen de cercanía familiar en un momento en el que los rumores apuntaban a tensiones internas.
Reacción del público y mensajes de apoyo
La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes positivos hacia la cantante y su entorno familiar.
Entre las frases destacadas se leyeron mensajes como: “Esta si es una bonita familia” y “Gracias por alegrar la vida con tus canciones”.
Los halagos contrastaron con las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento dentro de la dinastía, especialmente en el contexto del homenaje musical.
Con estas imágenes, la intérprete de “Cuéntame” y “Luna Azul” pareció enviar un mensaje de unidad, mostrando que mantiene una relación cercana con su núcleo familiar directo.
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La familia de Majo y su propio camino
Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo, y además de Flor Susana, cuenta con dos hermanas más: Mariana y Constanza.
Al igual que Ángela Aguilar, es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras emblemáticas de la música mexicana que consolidaron el apellido como una referencia del regional mexicano.
Sin embargo, su trayectoria ha tomado un rumbo distinto, manteniéndose en un perfil más discreto y enfocado en su propuesta musical.
Mientras continúan los comentarios en torno al homenaje y las dinámicas familiares, Majo Aguilar parece apostar por dejar que las imágenes hablen por sí mismas, reforzando la idea de cercanía y estabilidad en su entorno más cercano.