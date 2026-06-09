Majo Aguilar responde con fotos familiares INÉDITAS tras rumores en homenaje a Antonio Aguilar

Majo Aguilar fotos Antonio Aguilar

Rumores en dinastía

Mensajes de apoyo

La dinastía Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se especulara que Majo Aguilar habría quedado fuera del homenaje musical dedicado a su abuelo, Antonio Aguilar.

El proyecto, encabezado por Pepe Aguilar, generó comentarios al no incluir a varios miembros de la familia en el primer material discográfico lanzado como tributo al legendario cantante.

Ante los rumores, Pepe Aguilar explicó públicamente que la ausencia de su sobrina no significa una exclusión definitiva dentro del homenaje.

“Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más”, declaró el intérprete, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones.

Fotos inéditas que cambian la narrativa

En medio de las especulaciones, Majo Aguilar optó por mantenerse activa en redes sociales y sorprendió al compartir imágenes inéditas junto a su padre, Antonio Aguilar Jr., y otros integrantes de su familia.

Las fotografías fueron publicadas con motivo de su cumpleaños y muestran momentos íntimos y relajados, alejados de la controversia mediática.

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En varias de las imágenes aparece disfrutando de una tarde lluviosa acompañada de su hermana melliza, Flor Susana, y otros familiares cercanos.

Además, un video junto a su padre se volvió viral rápidamente, reforzando la imagen de cercanía familiar en un momento en el que los rumores apuntaban a tensiones internas.