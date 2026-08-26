Lupillo Rivera rompe el silencio tras separarse de Taina Pimentel: “Sigo amándola”
Publicado el26/08/2026 a las 16:00
- Separación de Lupillo y Taina Pimentel
- La distancia afectó su relación
- No descarta un reencuentro
Lupillo Rivera rompió el silencio sobre su separación de Taina Pimentel y confirmó que su relación terminó después de varios intentos por encontrar una solución a sus diferencias.
Pimentel había anunciado durante el fin de semana el final de la relación y del compromiso, describiendo la decisión como el cierre de una etapa importante y emocionalmente difícil.
“Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez nos hizo felices”, escribió la dominicana al comunicar públicamente la ruptura.
Rivera habló posteriormente en Despierta América, de Univision: “Sí, la relación mía y de Taina acaba de llegar a su fin, ya un tiempo tratando de solucionar, buscar una solución y pues no se pudo dar”.
Lupillo Rivera revela qué provocó la ruptura
El cantante de música regional mexicana explicó que la distancia terminó afectando la relación, aunque evitó responsabilizar a Pimentel o revelar conflictos privados entre ambos.
“Fue una mujer que quise mucho y creo se lo demostré y traté de hacer bien las cosas, y la distancia nos afectó, la verdad”, reconoció Rivera durante la entrevista.
TE PUEDE INTERESAR: Conductoras de ‘Desiguales’ chocan por Galilea Montijo: el debate sobre su rostro divide opiniones
Al preguntarle qué aprendizaje se llevaba de la relación, el exhabitante de La casa de los famosos destacó especialmente la manera en que Pimentel lo acompañó como pareja.
“Aprendí que sí existen las mujeres buenas, que sí existen las mujeres que protegen a su pareja al 100%”, respondió el cantante, quien también expresó públicamente su agradecimiento.
Ver esta publicación en Instagram
El cantante pide que no ataquen a Taina
Rivera aprovechó sus primeras declaraciones sobre la separación para enviar un mensaje directo a seguidores y medios: no quiere que Pimentel sea señalada por el rompimiento.
“No quiero que el público, no quiero que mis fans, no quiero que la prensa me la ataque, no quiero que hablen absolutamente nada de ella”, pidió.
El artista fue más allá y reconoció que sus sentimientos no desaparecieron con el final de la relación: “Fue una gran mujer, fue alguien que amé, fue alguien que sigo amando”.
Sus declaraciones coinciden con el tono utilizado por Pimentel, quien aseguró al anunciar la ruptura que conserva cariño, respeto y agradecimiento por la historia que ambos construyeron.
Ver esta publicación en Instagram
¿Lupillo y Taina podrían reconciliarse?
Aunque la relación y el compromiso llegaron a su fin, Rivera evitó cerrar completamente la posibilidad de que sus caminos puedan cruzarse nuevamente en algún momento.
“No sabes cómo dé vueltas la vida, que nos volvamos a encontrar…”, expresó el cantante al ser cuestionado sobre lo que podría suceder después de la separación.
Rivera insistió en que existió un sentimiento genuino entre ambos: “Nos quisimos mucho, creo que los dos nos dimos amor del bueno y pues puede pasar algo, no sabe uno”.
Por ahora, la separación de Lupillo Rivera y Taina Pimentel es definitiva, pero sus primeras declaraciones dejan una puerta abierta al futuro mientras ambos comienzan una nueva etapa por separado.