Lupillo Rivera rompe el silencio tras separarse de Taina Pimentel: “Sigo amándola”

Separación de Lupillo y Taina Pimentel

La distancia afectó su relación

No descarta un reencuentro

Lupillo Rivera rompió el silencio sobre su separación de Taina Pimentel y confirmó que su relación terminó después de varios intentos por encontrar una solución a sus diferencias.

Pimentel había anunciado durante el fin de semana el final de la relación y del compromiso, describiendo la decisión como el cierre de una etapa importante y emocionalmente difícil.

“Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez nos hizo felices”, escribió la dominicana al comunicar públicamente la ruptura.

Rivera habló posteriormente en Despierta América, de Univision: “Sí, la relación mía y de Taina acaba de llegar a su fin, ya un tiempo tratando de solucionar, buscar una solución y pues no se pudo dar”.

Lupillo Rivera revela qué provocó la ruptura

El cantante de música regional mexicana explicó que la distancia terminó afectando la relación, aunque evitó responsabilizar a Pimentel o revelar conflictos privados entre ambos.

“Fue una mujer que quise mucho y creo se lo demostré y traté de hacer bien las cosas, y la distancia nos afectó, la verdad”, reconoció Rivera durante la entrevista.

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Al preguntarle qué aprendizaje se llevaba de la relación, el exhabitante de La casa de los famosos destacó especialmente la manera en que Pimentel lo acompañó como pareja.

“Aprendí que sí existen las mujeres buenas, que sí existen las mujeres que protegen a su pareja al 100%”, respondió el cantante, quien también expresó públicamente su agradecimiento.