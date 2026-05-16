Luis Miguel desata alarma en redes tras reporte de ser hospitalizado en Nueva York

Luis Miguel hospitalizado

Posible problema cardíaco

Fans piden información oficial

La salud de Luis Miguel volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que este 15 de mayo surgieran versiones que apuntan a una presunta hospitalización en Nueva York.

El cantante mexicano se convirtió rápidamente en tendencia, alimentando la preocupación de sus seguidores dentro y fuera de América Latina.

Los primeros reportes fueron difundidos en el programa “El Gordo y la Flaca”, donde se señaló que el artista habría sido ingresado a un hospital a inicios de semana tras presentar un malestar físico.

Según esa información, durante la revisión médica se habría detectado un posible problema relacionado con el corazón, motivo por el cual permanecería bajo observación.

Versiones apuntan a un posible problema cardíaco

Aunque los detalles aún son limitados, las versiones indican que el intérprete estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, mientras recibe atención médica en Nueva York.