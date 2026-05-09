Luis Fonsi despide a su abuela con un emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores
Luis Fonsi se viste de luto Mensaje emotivo en redes Fans envían condolencias Luis Fonsi atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su abuela, una figura clave en su vida. El propio cantante fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de sentimiento. […]
Publicado el09/05/2026 a las 09:47
- Luis Fonsi se viste de luto
- Mensaje emotivo en redes
- Fans envían condolencias
Luis Fonsi atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su abuela, una figura clave en su vida.
El propio cantante fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de sentimiento.
La despedida se dio en sus historias de Instagram, donde publicó una imagen íntima tomada junto a la cama de su familiar.
El gesto y las palabras elegidas dejaron ver la cercanía y el amor que los unía.
Un adiós íntimo en redes sociales
“Descansa abuela, vuela alto”, escribió el intérprete junto a un corazón blanco.
La fotografía muestra a Fonsi colocando su mano sobre la de su abuela en un momento de despedida profundamente personal.
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Sin dar más detalles, el artista permitió que esa imagen hablara por sí sola.
El mensaje rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.
Águeda López también la recordó
La esposa del cantante, Águeda López, también quiso rendir homenaje a Doña Delia con palabras llenas de respeto.
“Descanse en paz, Doña Delia”, comenzó escribiendo la modelo española en sus propias historias.
En su mensaje destacó la fortaleza que demostró hasta el final: “Cuánto luchó por seguir viviendo. Fue usted una inspiración”.
La publicación fue acompañada por una imagen donde una mano se posa con ternura sobre el brazo de la abuela.
Una figura importante en la familia
Aunque el cantante no ofreció más información sobre las circunstancias del fallecimiento, la pérdida ha impactado a su entorno cercano.
La despedida pública reflejó el vínculo especial que mantenía con ella.
El gesto sencillo de sostener su mano evidenció el acompañamiento hasta sus últimos momentos.
Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde el artista canalizó su duelo.
Mensajes de apoyo y solidaridad
Tras la publicación, miles de seguidores comenzaron a enviar palabras de consuelo y cariño.
Los mensajes destacaron la empatía con el dolor que atraviesa el cantante y su familia.
El apoyo virtual inundó sus cuentas con muestras de solidaridad y afecto.
En medio del luto, Fonsi recibió el respaldo de una comunidad que ha seguido su trayectoria durante años.