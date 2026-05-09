Luis Fonsi se viste de luto

Mensaje emotivo en redes

Fans envían condolencias

Luis Fonsi atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su abuela, una figura clave en su vida.

El propio cantante fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero cargado de sentimiento.

La despedida se dio en sus historias de Instagram, donde publicó una imagen íntima tomada junto a la cama de su familiar.

El gesto y las palabras elegidas dejaron ver la cercanía y el amor que los unía.

Un adiós íntimo en redes sociales

“Descansa abuela, vuela alto”, escribió el intérprete junto a un corazón blanco.