Luis Enrique entra a la élite histórica con su tercera Champions

Luis Enrique volvió a hacer historia. El técnico español conquistó su tercera Champions League como entrenador tras el título del PSG en la temporada 2025/26.

Consolidándose como uno de los grandes nombres del fútbol europeo.

El logro no solo representa otro trofeo para el PSG, sino que posiciona a Luis Enrique entre los entrenadores más exitosos de la historia del torneo.

Luis Enrique hace historia con PSG

El entrenador asturiano ya había levantado la Champions con el Barcelona en 2015 y repitió con el PSG en 2025.

Ahora, con un nuevo título en 2026, confirma el dominio reciente del club parisino en Europa y su impacto directo en ese crecimiento.

Se mete entre los más grandes del torneo

Con tres Champions, Luis Enrique iguala a técnicos históricos como Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Bob Paisley.