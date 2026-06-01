Luis Enrique entra a la élite histórica con su tercera Champions
Publicado el01/06/2026 a las 08:59
Luis Enrique volvió a hacer historia. El técnico español conquistó su tercera Champions League como entrenador tras el título del PSG en la temporada 2025/26.
Consolidándose como uno de los grandes nombres del fútbol europeo.
El logro no solo representa otro trofeo para el PSG, sino que posiciona a Luis Enrique entre los entrenadores más exitosos de la historia del torneo.
Luis Enrique hace historia con PSG
El entrenador asturiano ya había levantado la Champions con el Barcelona en 2015 y repitió con el PSG en 2025.
Ahora, con un nuevo título en 2026, confirma el dominio reciente del club parisino en Europa y su impacto directo en ese crecimiento.
Se mete entre los más grandes del torneo
Con tres Champions, Luis Enrique iguala a técnicos históricos como Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Bob Paisley.
Solo Carlo Ancelotti, con cinco títulos, se mantiene por encima en la lista de los entrenadores más ganadores del certamen.
Un legado que sigue creciendo
A sus 56 años, el técnico español continúa ampliando una carrera marcada por éxitos.
Su paso por el PSG ha sido clave para elevar el nivel del equipo y convertirlo en un protagonista constante en la Champions League.
Una final con sello español
La final ante el Arsenal también dejó un dato llamativo: fue la primera vez que Luis Enrique enfrentó a otro entrenador español en una final del torneo.
Del otro lado estuvo Mikel Arteta, en un duelo poco común en la historia de la competición, ya que son escasas las finales entre técnicos de la misma nacionalidad.
Luis Enrique aún tiene margen para seguir ampliando su legado. Con PSG consolidado en la élite, el reto ahora será acercarse al récord histórico de Champions.