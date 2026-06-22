Luis de Alba ‘Pirruris’ reaparece con moretones tras accidente: su estado de salud tranquiliza pese a impactantes lesiones

Luis de Alba con moretones

Aclara estado de salud

Fans reaccionan con alivio

Luis de Alba volvió a aparecer en redes sociales desde un hospital, provocando preocupación entre sus seguidores por el aspecto de su rostro tras una caída.

El comediante de 81 años compartió un video en TikTok donde se le observa con visibles hematomas en la frente, ojos y pómulos, lo que desató rumores sobre su estado.

Durante varios días, versiones no confirmadas apuntaban a una condición grave, lo que incrementó la inquietud en torno a la salud del actor.

Ante esto, el propio intérprete decidió aclarar la situación directamente, aprovechando su cercanía con el público a través de redes sociales.

El propio actor aclara su estado

En el video, conocido por su personaje ‘Pirruris’, explicó que su hospitalización se debió a un accidente que le provocó golpes, pero sin consecuencias mayores.

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, dijo el actor para tranquilizar a sus seguidores.

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Además, desmintió versiones alarmistas sobre su salud al señalar: “Ya me andaban matando que ‘está gravísimo’ no es cierto, estoy perfecto”.

Fiel a su estilo humorístico, incluso bromeó sobre su apariencia, asegurando que podría cambiar su apodo a “mapache atómico”.