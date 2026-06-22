Luis de Alba ‘Pirruris’ reaparece con moretones tras accidente: su estado de salud tranquiliza pese a impactantes lesiones
Publicado el22/06/2026 a las 12:18
- Luis de Alba con moretones
- Aclara estado de salud
- Fans reaccionan con alivio
Luis de Alba volvió a aparecer en redes sociales desde un hospital, provocando preocupación entre sus seguidores por el aspecto de su rostro tras una caída.
El comediante de 81 años compartió un video en TikTok donde se le observa con visibles hematomas en la frente, ojos y pómulos, lo que desató rumores sobre su estado.
Durante varios días, versiones no confirmadas apuntaban a una condición grave, lo que incrementó la inquietud en torno a la salud del actor.
Ante esto, el propio intérprete decidió aclarar la situación directamente, aprovechando su cercanía con el público a través de redes sociales.
El propio actor aclara su estado
En el video, conocido por su personaje ‘Pirruris’, explicó que su hospitalización se debió a un accidente que le provocó golpes, pero sin consecuencias mayores.
“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, dijo el actor para tranquilizar a sus seguidores.
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Además, desmintió versiones alarmistas sobre su salud al señalar: “Ya me andaban matando que ‘está gravísimo’ no es cierto, estoy perfecto”.
Fiel a su estilo humorístico, incluso bromeó sobre su apariencia, asegurando que podría cambiar su apodo a “mapache atómico”.
Antecedentes médicos recientes
Esta no es la primera vez que el actor enfrenta problemas de salud, ya que en el pasado ha hablado abiertamente sobre padecimientos médicos.
Entre ellos, ha mencionado una arritmia cardíaca crónica que ha requerido atención constante en los últimos años.
En diciembre de 2024, fue hospitalizado en Guadalajara debido a una insuficiencia cardiaca agravada por una neumonía con derrame pleural.
Estos antecedentes han hecho que cada nuevo episodio relacionado con su salud genere mayor atención entre sus seguidores.
@luisdealbaoficial
Amigos todo está bien!! Nos vemos pronto #luisdealba #pirruris
Reacción en redes y recuperación
Tras su mensaje, muchos fanáticos reaccionaron con alivio al conocer que su estado es estable y que se encuentra en proceso de recuperación.
El actor aseguró que pronto estará listo para retomar su contacto con el público, compartiendo historias y contenido como lo ha hecho recientemente.
“Estoy perfecto y listo para poder tiempo de estar con ustedes contándoles chistes y anécdotas”, afirmó en su mensaje.
Por ahora, su prioridad será recuperarse completamente, mientras mantiene informados a sus seguidores sobre su evolución.