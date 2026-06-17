Luigi Mangione apostará por una defensa psiquiátrica para evitar una condena por asesinato

Defensa psiquiátrica toma fuerza

Pruebas complican estrategia legal

Juicio inicia en septiembre

La posibilidad de que Luigi Mangione recurra a una defensa basada en su salud mental cobra cada vez más relevancia a medida que se acerca el inicio de su juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Mangione, de 28 años, enfrenta cargos de asesinato y posesión de armas relacionados con la muerte a tiros de Thompson en diciembre de 2024 en Nueva York.

Aunque sus abogados no han confirmado públicamente si utilizarán una estrategia psiquiátrica, expertos legales y psicólogos forenses consideran que podría representar su mejor oportunidad ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Los antecedentes sugieren que la defensa evaluó desde el inicio una estrategia de salud mental

Ver este video en su propia página →

Un día después de la detención de Mangione, la entonces analista legal de CNN y exfiscal Karen Friedman Agnifilo planteó públicamente esa posibilidad.

“Podría existir una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad que estén considerando, porque la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente”, dijo la abogada.

“Estamos hablando de alguien que fue el mejor estudiante de su promoción, brillante durante toda su vida, que proviene de una gran familia. Quiero decir, algo cambió, ¿verdad? Algo cambió de manera significativa”, afirmó.

Pocos días después, Friedman Agnifilo pasó a formar parte del equipo legal que actualmente representa a Mangione.

En agosto pasado, los abogados solicitaron más tiempo para decidir si presentarían una defensa relacionada con la salud mental, aunque desde entonces no han revelado nuevos detalles sobre esa posibilidad.