Luigi Mangione apostará por una defensa psiquiátrica para evitar una condena por asesinato
Publicado el17/06/2026 a las 07:39
- Defensa psiquiátrica toma fuerza
- Pruebas complican estrategia legal
- Juicio inicia en septiembre
La posibilidad de que Luigi Mangione recurra a una defensa basada en su salud mental cobra cada vez más relevancia a medida que se acerca el inicio de su juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.
Mangione, de 28 años, enfrenta cargos de asesinato y posesión de armas relacionados con la muerte a tiros de Thompson en diciembre de 2024 en Nueva York.
Aunque sus abogados no han confirmado públicamente si utilizarán una estrategia psiquiátrica, expertos legales y psicólogos forenses consideran que podría representar su mejor oportunidad ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los antecedentes sugieren que la defensa evaluó desde el inicio una estrategia de salud mental
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Un día después de la detención de Mangione, la entonces analista legal de CNN y exfiscal Karen Friedman Agnifilo planteó públicamente esa posibilidad.
“Podría existir una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad que estén considerando, porque la evidencia de que hizo lo que hizo será tan contundente”, dijo la abogada.
“Estamos hablando de alguien que fue el mejor estudiante de su promoción, brillante durante toda su vida, que proviene de una gran familia. Quiero decir, algo cambió, ¿verdad? Algo cambió de manera significativa”, afirmó.
Pocos días después, Friedman Agnifilo pasó a formar parte del equipo legal que actualmente representa a Mangione.
En agosto pasado, los abogados solicitaron más tiempo para decidir si presentarían una defensa relacionada con la salud mental, aunque desde entonces no han revelado nuevos detalles sobre esa posibilidad.
La alteración emocional extrema podría reducir significativamente los cargos
Expertos consultados por CNN explican que una de las opciones disponibles bajo la legislación de Nueva York es alegar una alteración emocional extrema.
Este argumento no implica negar los hechos, sino sostener que el acusado actuó bajo una intensa perturbación emocional que afectó su capacidad de control.
Si un jurado acepta esta teoría, el cargo podría reducirse de asesinato a homicidio involuntario.
“No es una tarjeta para salir libre”, dijo a CNN Hermann Walz, profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice.
“Básicamente, significa que se reduce la gravedad del delito”.
Según especialistas, esta figura legal ha sido utilizada en distintos casos donde los acusados actuaron impulsados por emociones intensas o por creencias que, aunque equivocadas, influyeron profundamente en sus decisiones.
Los expertos creen que la estrategia podría generar empatía ante el jurado
El psicólogo forense Kris Mohandie considera que una defensa psiquiátrica ayudaría a explicar el drástico cambio observado en el comportamiento de Luigi Mangione antes del crimen.
“Los jurados siempre quieren entender por qué ocurrió algo y quieren una explicación. Esto ayudaría a explicarlo”, dijo Mohandie.
“Además, creo que ayudaría a humanizar lo que fue un ataque muy depredador contra este hombre”.
“Necesitan hacerlo y, si se maneja correctamente, podría hacer que genere más simpatía”, agregó.
Tras el asesinato de Thompson, algunas personas expresaron apoyo a Mangione y han contribuido con más de US$ 1,5 millones para financiar su defensa legal.
Mohandie sostiene que una estrategia centrada en la salud mental podría permitir abordar temas relacionados con el sistema de salud y las motivaciones personales del acusado.
“Eso permite hablar de muchos de estos temas si se introduce su proceso de pensamiento sobre ellos”, dijo.
Los escritos y la conducta posterior al crimen representan un desafío para la defensa
A pesar de las posibles ventajas de una estrategia psiquiátrica, los expertos advierten que ciertos elementos podrían complicar seriamente ese argumento.
Los fiscales sostienen que Luigi Mangione ocultó su identidad utilizando una sudadera con capucha, empleó un silenciador y ejecutó un plan para abandonar Nueva York tras el ataque.
Además, fue detenido cinco días después en Pensilvania, a cientos de kilómetros del lugar del crimen.
“Normalmente, alguien que actúa bajo una alteración emocional extrema estaría tan afectado después del homicidio que querría hablar de ello. No intentaría huir. No trataría de ocultar su culpabilidad”, dijo Gary Galperin, exfiscal y experto en defensas psiquiátricas.
“Lo que hizo Mangione después del crimen parece contradecir una defensa psiquiátrica”.
Otro obstáculo para la defensa son los escritos encontrados por las autoridades.
Según documentos judiciales, en ellos expresaba frustración hacia la industria de la salud y manifestaba la intención de atacar a un director ejecutivo.
“Las anotaciones de su diario documentarán ese proceso conocido que observamos en personas que realmente representan una amenaza y pondrán de relieve la naturaleza depredadora que se fue gestando durante todo ese tiempo”, dijo Mohandie.
“Los fiscales se aferrarán a eso, pero buenos abogados defensores y especialistas en salud mental lo examinarán para determinar si existe algún indicio de psicosis, delirios o simplemente de una persona tan deprimida o perturbada que pueda servir como base para una posible defensa”, agregó.
“Si me preguntan si es legítimo o no, diré que todavía no sé lo suficiente”, concluyó.
En resumen, la posible defensa psiquiátrica de Luigi Mangione podría convertirse en el eje central de su estrategia legal para evitar una condena por asesinato.
Sin embargo, los fiscales cuentan con pruebas que, según expertos, podrían dificultar ese argumento, incluyendo escritos previos al crimen y acciones posteriores al ataque que apuntarían a una planificación deliberada.
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FUENTE: NBC News / CNN