¿Qué pasó en Minnesota? Acusan a 15 personas tras redadas de ICE

Acusan a 15 personas

Vinculan caso con Antifa

Redadas de ICE bajo foco

La Justicia de Estados Unidos acusa a 15 personas por presunta conspiración contra agentes federales en Minnesota

Por qué importa: La acusación se produce tras los megaoperativos migratorios realizados en Minnesota y forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para perseguir acciones que, según las autoridades, buscaban interferir con la aplicación de las leyes migratorias.

La Justicia de Estados Unidos imputó este martes a 15 personas por presuntamente conspirar para obstaculizar o agredir a agentes federales durante los operativos migratorios realizados en Minnesota a inicios de año.

La acusación fue presentada por el fiscal Daniel Rosen, quien señaló a los individuos como integrantes de Antifa, un movimiento de izquierda que el Gobierno de Trump ha intentado presentar como un grupo organizado.

EE.UU. acusa a 15 presuntos miembros de Antifa por enfrentar a agentes de ICE

🇺🇸 | El Departamento de Justicia presentó cargos federales contra 15 personas en Minnesota, presuntamente vinculadas a grupos de extrema izquierda, por conspirar para atacar y obstaculizar a agentes federales durante operativos de ICE. Entre los acusados se encuentra un… pic.twitter.com/dXXEWPiPE7 — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 16, 2026

De acuerdo con las autoridades, doce de los acusados fueron arrestados durante la mañana de este martes.

Otra persona ya se encontraba bajo custodia por cargos distintos. Los dos acusados restantes continúan prófugos, según Infobae.

Durante una rueda de prensa en Mineápolis, Rosen aseguró que los arrestos forman parte de un amplio esfuerzo federal para enfrentar conductas organizadas que, según dijo, buscan obstaculizar la aplicación de la legislación federal y poner en riesgo a las fuerzas del orden.

El fiscal también enfatizó que las personas imputadas “están siendo acusadas no por lo que dijeron sino por lo que hicieron”.