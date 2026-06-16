¿Qué pasó en Minnesota? Acusan a 15 personas tras redadas de ICE
Publicado el16/06/2026 a las 11:26
- Acusan a 15 personas
- Vinculan caso con Antifa
- Redadas de ICE bajo foco
La Justicia de Estados Unidos acusa a 15 personas por presunta conspiración contra agentes federales en Minnesota
Por qué importa: La acusación se produce tras los megaoperativos migratorios realizados en Minnesota y forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para perseguir acciones que, según las autoridades, buscaban interferir con la aplicación de las leyes migratorias.
La Justicia de Estados Unidos imputó este martes a 15 personas por presuntamente conspirar para obstaculizar o agredir a agentes federales durante los operativos migratorios realizados en Minnesota a inicios de año.
La acusación fue presentada por el fiscal Daniel Rosen, quien señaló a los individuos como integrantes de Antifa, un movimiento de izquierda que el Gobierno de Trump ha intentado presentar como un grupo organizado.
EE.UU. acusa a 15 presuntos miembros de Antifa por enfrentar a agentes de ICE
🇺🇸 | El Departamento de Justicia presentó cargos federales contra 15 personas en Minnesota, presuntamente vinculadas a grupos de extrema izquierda, por conspirar para atacar y obstaculizar a agentes federales durante operativos de ICE.
Entre los acusados se encuentra un… pic.twitter.com/dXXEWPiPE7
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 16, 2026
De acuerdo con las autoridades, doce de los acusados fueron arrestados durante la mañana de este martes.
Otra persona ya se encontraba bajo custodia por cargos distintos. Los dos acusados restantes continúan prófugos, según Infobae.
Durante una rueda de prensa en Mineápolis, Rosen aseguró que los arrestos forman parte de un amplio esfuerzo federal para enfrentar conductas organizadas que, según dijo, buscan obstaculizar la aplicación de la legislación federal y poner en riesgo a las fuerzas del orden.
El fiscal también enfatizó que las personas imputadas “están siendo acusadas no por lo que dijeron sino por lo que hicieron”.
Gobierno vincula a los acusados con Direct Action Minnesota
EEUU imputa a 15 personas por obstaculizar labores de agentes de inmigración en Minesota #NoticiasSIN
Más detalles aquí:https://t.co/0XyhEBfiyD pic.twitter.com/AE94rZvklT
— Noticias SIN (@SIN24Horas) June 16, 2026
El documento judicial acusa a las 15 personas de conspiración para obstaculizar o herir a agentes del gobierno.
Además, algunos de los señalados enfrentan cargos adicionales relacionados con agresión, uso de armas, acoso y destrucción de propiedad gubernamental.
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Según la acusación, los imputados formaban parte de un grupo descrito por las autoridades como “militante” llamado Direct Action Minnesota.
El Gobierno sostiene que esta organización estaba dedicada a realizar acciones directas contra las leyes federales y las normas migratorias.
Las autoridades afirman que el grupo empleaba tácticas disruptivas para desafiar, bloquear o impedir por la fuerza redadas migratorias, detenciones y deportaciones.
La acusación también describe varias de las supuestas tácticas utilizadas.
Entre ellas figuran la instalación de barricadas en algunas calles, la vigilancia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el intercambio de información sobre la ubicación de los funcionarios mediante grupos en la plataforma de mensajería encriptada Signal.
Debate sobre Antifa y contexto de los operativos
Los hechos están relacionados con la operación denominada “Metro Surge”, iniciada a finales de 2025 y extendida hasta los primeros meses de 2026.
Durante ese periodo, el Gobierno desplegó cientos de agentes de ICE en Mineápolis.
La operación provocó fuertes enfrentamientos con miembros de la población civil.
Según la información difundida, también derivó en la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de funcionarios gubernamentales.
En septiembre pasado, Trump firmó un decreto presidencial que calificó a Antifa como una “organización terrorista”.
Sin embargo, no está claro cómo podría aplicarse esa designación debido a que Estados Unidos no cuenta con una ley de terrorismo doméstico que permita catalogar formalmente a un grupo bajo esa categoría.
Diversos organismos especializados sostienen que Antifa no es una organización formal ni estructurada.
El Southern Poverty Law Center afirma que se trata de una red sin una estructura centralizada.
Por su parte, el Servicio de Investigación del Congreso describe a Antifa como un movimiento descentralizado compuesto por grupos independientes y personas afines.
La institución señala además que sus principios pueden reflejar ideas vinculadas al anarquismo, el socialismo o el comunismo.
En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, declaró que Antifa era una ideología y no un grupo organizado.
Más recientemente, en marzo de este año, la Justicia estadounidense condenó en Texas a ocho personas por brindar apoyo al terrorismo en el primer juicio relacionado con Antifa en el país.
Ese caso estuvo vinculado a una protesta frente a un centro de ICE en Alvarado, Texas, que terminó escalando hasta un tiroteo en el que un oficial de policía resultó herido.