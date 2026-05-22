Lucía Méndez rompe el silencio y aconseja a Ángela Aguilar en medio de la polémica

Lucía Méndez aconseja a Ángela

Polémica afecta a cantantes

Experiencia frente a críticas

Las críticas que rodean a Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen generando reacciones dentro del espectáculo, y ahora fue Lucía Méndez quien se pronunció sobre la situación.

La actriz y cantante, con más de cinco décadas de trayectoria, compartió un mensaje dirigido a la joven intérprete ante la ola de señalamientos que enfrenta desde que hizo pública su relación.

Durante una entrevista para el programa “De primera mano”, Méndez expresó empatía y ofreció un consejo basado en su experiencia personal.

Sus palabras se suman a las opiniones que diversas figuras han emitido en torno a la polémica que no ha cesado en los últimos dos años.

“Que se acerque a Dios”, el mensaje directo

Lucía Méndez fue clara al señalar que, ante un escenario tan complejo, la fe podría convertirse en un refugio.