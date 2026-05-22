Lucía Méndez rompe el silencio y aconseja a Ángela Aguilar en medio de la polémica
Publicado el22/05/2026 a las 11:52
- Lucía Méndez aconseja a Ángela
- Polémica afecta a cantantes
- Experiencia frente a críticas
Las críticas que rodean a Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen generando reacciones dentro del espectáculo, y ahora fue Lucía Méndez quien se pronunció sobre la situación.
La actriz y cantante, con más de cinco décadas de trayectoria, compartió un mensaje dirigido a la joven intérprete ante la ola de señalamientos que enfrenta desde que hizo pública su relación.
Durante una entrevista para el programa “De primera mano”, Méndez expresó empatía y ofreció un consejo basado en su experiencia personal.
Sus palabras se suman a las opiniones que diversas figuras han emitido en torno a la polémica que no ha cesado en los últimos dos años.
“Que se acerque a Dios”, el mensaje directo
Lucía Méndez fue clara al señalar que, ante un escenario tan complejo, la fe podría convertirse en un refugio.
“Que se acerque a Dios. Creo que toda esta polémica y estas situaciones que han surgido quizás es porque le falta de más fe, de acercarse a Dios”, afirmó.
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La intérprete agregó que tanto Ángela como Nodal podrían encontrar estabilidad si buscan guía espiritual en medio del conflicto mediático.
“Si ella logra acercarse a un buen guía espiritual, tanto ella como Nodal, su vida va a cambiar radicalmente. Dios lo puede todo”, sostuvo.
Una carrera marcada por adversidades
La cantante de “Culpable o inocente” recordó que su propia trayectoria estuvo marcada por traiciones y experiencias difíciles.
Señaló que el éxito profesional suele ir acompañado de críticas y personas que buscan dañar la reputación de quienes destacan.
“La gente traidora, la gente mala. La gente que por envidia inventa o no le gusta que te vaya bien, yo creo que es lo más difícil que he enfrentado”, expresó.
Para Méndez, estos episodios forman parte del precio de la fama, pero también representan oportunidades para fortalecer el carácter.
Lucía Méndez le pide a Ángela Aguilar y Nodal que se acerquen a Dios para salir de la polémica#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ZSnl5l7LWf
— De Primera Mano (@deprimeramano) May 21, 2026
Su estrategia frente a rumores y conflictos
La actriz explicó que, con el tiempo, aprendió a no engancharse en disputas públicas ni responder a provocaciones.
“Aprendí a ya no tener gente que me traicione, las desecho totalmente. No discuto, no me peleo, yo me voy para siempre, soy radical”, declaró.
Su postura consiste en priorizar la tranquilidad personal antes que sostener enfrentamientos que puedan escalar.
En medio de una industria marcada por la exposición constante, Méndez dejó claro que la fe y la distancia son, en su experiencia, herramientas clave para enfrentar la adversidad.