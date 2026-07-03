Madre embarazada de gemelos muere tras choque provocado por conductor imprudente en California

Madre y gemelos fallecen.

Sus Hijos mayores siguen hospitalizados.

Familia exige justicia.

Una salida rumbo a una reunión familiar terminó en una tragedia que ha conmocionado a California y a toda la comunidad de Apple Valley.

Lorena López, de 33 años y con cinco meses de embarazo de gemelos, murió junto con los dos bebés que esperaba luego de que otro automovilista presuntamente se saltara una señal de alto y chocara contra el vehículo en el que viajaba.

El accidente ocurrió el sábado 27 de junio alrededor de las 20:21 en la intersección de Wichita Road, en el condado de San Bernardino.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la mujer conducía un Nissan Altima y se dirigía a una fiesta familiar acompañada por sus dos hijos adolescentes, de 15 y 16 años.

Las autoridades señalaron que un conductor de 25 años, al volante de un Toyota Camry, habría ignorado una señal de alto antes de impactar violentamente el automóvil de la familia.

El choque fue de tal magnitud que Lorena López y los gemelos que esperaba, un niño y una niña, fallecieron en el lugar.

Medios locales como KTLA y Los Angeles Times informaron que los equipos de emergencia no pudieron reanimar a la madre ni a los bebés.

Las imágenes del vehículo completamente destruido reflejaron la fuerza del impacto y la gravedad del accidente.

Una celebración familiar terminó convertida en una tragedia irreparable

La familia de Lorena se preparaba para recibir a los nuevos integrantes del hogar.

Su madre, Emelia Espinosa, relató que la mujer planeaba organizar una fiesta para celebrar la llegada de los gemelos durante el mes siguiente.

Lo que sería un momento de felicidad terminó transformándose en uno de los episodios más dolorosos para la familia.

Además de la muerte de Lorena y de los bebés, sus dos hijos adolescentes resultaron gravemente heridos.

Los jóvenes fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados de inmediato a un centro especializado en traumatología.

Hasta el momento permanecen hospitalizados y las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles sobre su evolución médica.

La incertidumbre sobre su recuperación aumenta el sufrimiento de una familia que enfrenta pérdidas irreparables.

Familiares y amigos han manifestado su preocupación por el estado físico y emocional de los adolescentes, quienes ahora deberán afrontar una nueva realidad sin su madre.

El impacto del accidente también ha puesto sobre la mesa la importancia del acompañamiento psicológico para los menores sobrevivientes mientras enfrentan el duelo.