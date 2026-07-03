Madre embarazada de gemelos muere tras choque provocado por conductor imprudente en California
Publicado el03/07/2026 a las 08:14
- Madre y gemelos fallecen.
- Sus Hijos mayores siguen hospitalizados.
- Familia exige justicia.
Una salida rumbo a una reunión familiar terminó en una tragedia que ha conmocionado a California y a toda la comunidad de Apple Valley.
Lorena López, de 33 años y con cinco meses de embarazo de gemelos, murió junto con los dos bebés que esperaba luego de que otro automovilista presuntamente se saltara una señal de alto y chocara contra el vehículo en el que viajaba.
El accidente ocurrió el sábado 27 de junio alrededor de las 20:21 en la intersección de Wichita Road, en el condado de San Bernardino.
De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la mujer conducía un Nissan Altima y se dirigía a una fiesta familiar acompañada por sus dos hijos adolescentes, de 15 y 16 años.
Las autoridades señalaron que un conductor de 25 años, al volante de un Toyota Camry, habría ignorado una señal de alto antes de impactar violentamente el automóvil de la familia.
El choque fue de tal magnitud que Lorena López y los gemelos que esperaba, un niño y una niña, fallecieron en el lugar.
Medios locales como KTLA y Los Angeles Times informaron que los equipos de emergencia no pudieron reanimar a la madre ni a los bebés.
Las imágenes del vehículo completamente destruido reflejaron la fuerza del impacto y la gravedad del accidente.
Una celebración familiar terminó convertida en una tragedia irreparable
La familia de Lorena se preparaba para recibir a los nuevos integrantes del hogar.
Su madre, Emelia Espinosa, relató que la mujer planeaba organizar una fiesta para celebrar la llegada de los gemelos durante el mes siguiente.
Lo que sería un momento de felicidad terminó transformándose en uno de los episodios más dolorosos para la familia.
Además de la muerte de Lorena y de los bebés, sus dos hijos adolescentes resultaron gravemente heridos.
Los jóvenes fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados de inmediato a un centro especializado en traumatología.
Hasta el momento permanecen hospitalizados y las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles sobre su evolución médica.
La incertidumbre sobre su recuperación aumenta el sufrimiento de una familia que enfrenta pérdidas irreparables.
Familiares y amigos han manifestado su preocupación por el estado físico y emocional de los adolescentes, quienes ahora deberán afrontar una nueva realidad sin su madre.
El impacto del accidente también ha puesto sobre la mesa la importancia del acompañamiento psicológico para los menores sobrevivientes mientras enfrentan el duelo.
Investigación busca esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente
El conductor del Toyota Camry quedó atrapado dentro de su vehículo después del impacto.
Poco después, el automóvil comenzó a incendiarse, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los equipos de rescate.
El joven de 25 años fue extraído del vehículo y trasladado a un hospital local.
Las autoridades no han informado públicamente cuál es su estado de salud.
La investigación permanece en manos del Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.
Los investigadores continúan analizando la escena, recopilando pruebas físicas y entrevistando a testigos para reconstruir exactamente cómo ocurrió el choque.
Los primeros reportes apuntan a que el conductor del Camry no respetó la señal de alto, lo que habría provocado el accidente.
Hasta ahora tampoco se han anunciado cargos penales en su contra.
Mientras tanto, familiares de la víctima y vecinos esperan que la investigación determine responsabilidades y que el caso avance en la vía judicial.
La Familia exige justicia mientras la comunidad se une para apoyar a los sobrevivientes
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Días después del accidente, familiares, amigos y vecinos realizaron una vigilia en el lugar donde ocurrió el choque.
Velas, flores, globos y mensajes fueron colocados como homenaje a Lorena López y a los dos bebés que esperaba.
Durante el acto, el hermano de la víctima, José López, expresó su dolor frente a los medios.
“Espero que pague… Y espero que cumpla su condena. Aunque cumpla 100 años, no hay tiempo suficiente para que ella regrese”.
Las palabras reflejaron el profundo sentimiento de pérdida y el reclamo de justicia por parte de la familia.
Por su parte, Albert Benítez, novio de Lorena López, recordó a la joven madre como una mujer dedicada por completo a sus hijos.
También la describió como una “adicta al trabajo” que llegó a desempeñar varios empleos para sacar adelante a su familia.
“Es injusto”, afirmó Benítez al hablar sobre el vacío que deja su ausencia.
La tragedia generó una amplia respuesta solidaria entre vecinos y personas que conocían a la familia.
Se creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a los hijos hospitalizados.
Hasta el momento, la iniciativa ha reunido más de 15.000 dólares.
La dedicatoria publicada en la plataforma Gofundme
«Los fondos recaudados se destinarán directamente a cubrir los gastos funerarios de Lorena y ayudar con los costos hospitalarios de sus hijos. La familia está haciendo todo lo posible por apoyarse mutuamente durante este difícil momento, pero la carga económica es abrumadora. Cada contribución, sin importar su monto, ayudará a aliviar parte de esa presión y les permitirá concentrarse en sanar y honrar la memoria de Lorena y de sus gemelos»
Mientras la investigación continúa, el lugar del accidente permanece convertido en un altar improvisado donde decenas de personas siguen dejando flores, veladoras y mensajes para recordar a Lorena López y a los dos bebés cuya llegada era esperada con ilusión por toda su familia.
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FUENTE: Infobae/ Gofundme