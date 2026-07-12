Lluvias torrenciales amenazan al sur de Estados Unidos con inundaciones durante varios días
Publicado el12/07/2026 a las 09:01
- Lluvias torrenciales amenazan a EEUU
- Riesgo elevado de inundaciones
- Texas bajo alerta
Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que una prolongada racha de lluvias y tormentas eléctricas afectará esta semana a gran parte del sur de Estados Unidos, elevando el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.
El pronóstico señala que la actividad será casi diaria debido a la combinación de humedad tropical procedente del Golfo y un frente frío de desplazamiento lento.
Estas condiciones favorecerán la formación de tormentas intensas capaces de descargar grandes cantidades de lluvia en periodos muy cortos.
Mientras el sur enfrenta precipitaciones persistentes, una intensa ola de calor avanzará hacia el Medio Oeste y el valle de Ohio durante los próximos días.
Varias regiones enfrentarán el mayor riesgo de inundaciones
Entre el domingo y el martes se esperan acumulados de entre 2.5 y 7.5 centímetros de lluvia desde Texas y el sur de Oklahoma hasta el sureste del país.
Las zonas donde las tormentas se repitan podrían registrar cantidades incluso mayores durante el mismo periodo.
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AccuWeather indicó que su estimación local StormMax™ alcanza hasta 30.5 centímetros en las áreas más afectadas.
El martes, el mayor riesgo se concentrará en sectores de las Carolinas, el este de Tennessee, el noreste de Georgia y desde el sureste de Texas hasta el sur de Mississippi.
Tormentas podrían provocar situaciones peligrosas
Los especialistas alertan que las lluvias persistentes podrían causar crecidas repentinas en arroyos, riachuelos y zonas habitualmente vulnerables a inundaciones.
También existe la posibilidad de cierres carreteros, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra donde las precipitaciones sean más intensas.
Durante las tardes y primeras horas de la noche, algunas tormentas podrían fortalecerse y generar fuertes ráfagas de viento mediante microrráfagas.
Estas ráfagas, aunque muy localizadas, tienen capacidad para derribar árboles, afectar el suministro eléctrico y provocar daños en algunas comunidades.
Texas seguirá bajo vigilancia por lluvias extremas
Entre el martes y el jueves se espera una nueva ronda de precipitaciones concentradas principalmente en el centro, oeste y suroeste de Texas.
El meteorólogo sénior de AccuWeather, Alex Sosnowski, explicó: «Esta masa de agua se extenderá por gran parte del centro y el oeste de Texas, con la mayor concentración en la zona de Big Bend del río Grande».
«La combinación de fuertes lluvias, suelo compacto y terreno escarpado en esta parte de la región provocará una rápida escorrentía y un alto riesgo de inundaciones repentinas», el especialista añadió:.
Aunque estas lluvias podrían aliviar parcialmente la sequía, los meteorólogos advierten que el beneficio llegará acompañado de un riesgo elevado de inundaciones antes de que el calor y un ambiente más seco vuelvan a extenderse sobre buena parte de la región, detalló ‘AccuWeather‘.