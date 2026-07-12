Lluvias torrenciales amenazan al sur de Estados Unidos con inundaciones durante varios días

Lluvias torrenciales amenazan a EEUU

Riesgo elevado de inundaciones

Texas bajo alerta

Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que una prolongada racha de lluvias y tormentas eléctricas afectará esta semana a gran parte del sur de Estados Unidos, elevando el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.

El pronóstico señala que la actividad será casi diaria debido a la combinación de humedad tropical procedente del Golfo y un frente frío de desplazamiento lento.

Estas condiciones favorecerán la formación de tormentas intensas capaces de descargar grandes cantidades de lluvia en periodos muy cortos.

Mientras el sur enfrenta precipitaciones persistentes, una intensa ola de calor avanzará hacia el Medio Oeste y el valle de Ohio durante los próximos días.

Varias regiones enfrentarán el mayor riesgo de inundaciones

Entre el domingo y el martes se esperan acumulados de entre 2.5 y 7.5 centímetros de lluvia desde Texas y el sur de Oklahoma hasta el sureste del país.

Las zonas donde las tormentas se repitan podrían registrar cantidades incluso mayores durante el mismo periodo.

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AccuWeather indicó que su estimación local StormMax™ alcanza hasta 30.5 centímetros en las áreas más afectadas.

El martes, el mayor riesgo se concentrará en sectores de las Carolinas, el este de Tennessee, el noreste de Georgia y desde el sureste de Texas hasta el sur de Mississippi.