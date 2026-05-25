Lluvias sin tregua amenazan al sur con nuevos episodios de inundaciones esta semana

Lluvias amenazan al sur de EEUU

Riesgo alto inundaciones

Tormentas persistentes

El sur de Estados Unidos enfrenta una nueva semana marcada por tormentas persistentes y acumulaciones de lluvia que mantienen en alerta a varias comunidades.

Tras días de precipitaciones intensas que ya provocaron inundaciones repentinas en Texas, Luisiana y Misisipi, el panorama meteorológico no muestra señales de mejora inmediata.

Los aguaceros continúan desplazándose por el sureste, mientras los suelos saturados incrementan el riesgo de desbordamientos.

Las autoridades advierten que lo ocurrido hasta ahora podría ser solo el inicio de un episodio más prolongado.

Un nuevo sistema intensificará las lluvias

El sistema actual avanza lentamente hacia el este, pero otra perturbación atmosférica se aproxima desde el suroeste.

Este nuevo fenómeno en niveles altos de la atmósfera comenzará a influir sobre las Grandes Llanuras del Sur a partir del martes.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella

Al interactuar con una amplia reserva de humedad tropical proveniente del Golfo, generará nuevas rondas de tormentas.

La combinación de calor, humedad y energía atmosférica creará condiciones favorables para lluvias repetidas y de fuerte intensidad.