Lluvias sin tregua amenazan al sur con nuevos episodios de inundaciones esta semana
Publicado el25/05/2026 a las 13:37
- Lluvias amenazan al sur de EEUU
- Riesgo alto inundaciones
- Tormentas persistentes
El sur de Estados Unidos enfrenta una nueva semana marcada por tormentas persistentes y acumulaciones de lluvia que mantienen en alerta a varias comunidades.
Tras días de precipitaciones intensas que ya provocaron inundaciones repentinas en Texas, Luisiana y Misisipi, el panorama meteorológico no muestra señales de mejora inmediata.
Los aguaceros continúan desplazándose por el sureste, mientras los suelos saturados incrementan el riesgo de desbordamientos.
Las autoridades advierten que lo ocurrido hasta ahora podría ser solo el inicio de un episodio más prolongado.
Un nuevo sistema intensificará las lluvias
El sistema actual avanza lentamente hacia el este, pero otra perturbación atmosférica se aproxima desde el suroeste.
Este nuevo fenómeno en niveles altos de la atmósfera comenzará a influir sobre las Grandes Llanuras del Sur a partir del martes.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Al interactuar con una amplia reserva de humedad tropical proveniente del Golfo, generará nuevas rondas de tormentas.
La combinación de calor, humedad y energía atmosférica creará condiciones favorables para lluvias repetidas y de fuerte intensidad.
Alerta por inundaciones repentinas
El Centro de Pronósticos de FOX indicó que existe posibilidad de inundaciones repentinas cada día de esta semana.
Se emitió una alerta de nivel 2 sobre 4 para martes y miércoles en el centro-sur de Texas, el este de Texas y el oeste de Luisiana.
Entre las zonas bajo mayor vigilancia el martes se encuentran San Antonio, Austin, San Angelo y la zona baja del Río Grande.
Para el miércoles, el riesgo se desplazará hacia Corpus Christi, Houston y Lake Charles.
Lluvias que se repiten sobre las mismas zonas
El problema principal no será solo la intensidad, sino la persistencia del sistema.
La baja presión en niveles superiores podría permanecer casi estacionaria sobre el centro-sur del país hasta el jueves y viernes.
Eso permitirá que las tormentas sigan formándose y moviéndose sobre los mismos corredores ya afectados.
Desde la costa de Texas hasta el valle inferior del Misisipi, las precipitaciones podrían acumularse día tras día.
Acumulados que agravan la situación
Se prevé que hasta el viernes se sumen entre 2 y 3 pulgadas adicionales de lluvia de forma generalizada.
En algunas áreas, los registros podrían ser incluso mayores, dependiendo de la intensidad de las tormentas.
Con el terreno saturado por las lluvias recientes, cualquier precipitación adicional aumenta el riesgo de crecidas rápidas.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar cruzar caminos inundados mientras el sur enfrenta una semana crítica marcada por tormentas persistentes, detalló ‘Fox Weather‘.