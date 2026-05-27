Lluvias intensas podrían aliviar histórica sequía en Florida este fin de semana
Publicado el27/05/2026 a las 09:11
- Lluvias intensas en Florida
- Alerta por inundaciones
- Humedad tropical avanza
Florida se prepara para varios días de lluvias significativas que podrían marcar un punto de inflexión tras meses de condiciones secas extremas en gran parte del estado.
Los meteorólogos anticipan que, a partir del jueves, una oleada de humedad tropical impactará amplias zonas, especialmente en el sur y centro del territorio.
El anuncio llega después de que abril se posicionara entre los meses más secos registrados en más de un siglo, profundizando el déficit acumulado de precipitaciones.
Millones de residentes han enfrentado restricciones de agua y un aumento en el riesgo de incendios forestales debido a la prolongada falta de lluvias.
Sequía severa no vista desde 2012
De acuerdo con reportes oficiales, el estado atraviesa la sequía más extendida y severa en más de una década.
Algunas regiones presentan déficits de lluvia que oscilan entre 20 y 30 pulgadas por debajo del promedio histórico. En el área de Miami, por ejemplo, apenas se han acumulado 3,7 pulgadas de lluvia en lo que va del mes.
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Estas cifras reflejan un escenario que ha presionado tanto a los ecosistemas como a las reservas de agua subterránea.
El impacto se ha sentido en la agricultura, los jardines residenciales y la estabilidad de los suelos en distintas comunidades.
Frente estacionario traerá humedad caribeña
Los pronósticos indican que un frente estacionario canalizará humedad desde el Golfo y el Atlántico hacia la península.
Durante el fin de semana, una masa de aire cargada de humedad caribeña avanzará hacia el norte cubriendo buena parte del estado.
Las autoridades meteorológicas han advertido que podrían registrarse episodios de lluvia intensa entre jueves y viernes. En el sureste, incluyendo Miami y West Palm Beach, se emitió una alerta por riesgo leve de inundaciones repentinas.
Aunque el nivel de alerta es bajo, las autoridades recomiendan precaución ante posibles acumulaciones rápidas de agua.
Mercados anticipan lluvias abundantes en mayo
Las probabilidades de precipitaciones significativas han aumentado en los últimos días, según distintos modelos de predicción.
En el área metropolitana de Miami, existe una alta expectativa de que el total mensual supere las cuatro pulgadas. Este volumen sería suficiente para reducir parcialmente el déficit que se ha acumulado desde principios de año.
Sin embargo, los especialistas advierten que la distribución de la lluvia será desigual y algunas zonas podrían recibir menos acumulación.
Aun así, cualquier aporte será considerado beneficioso en un contexto de sequía severa y excepcional.
Norte de Florida también bajo la mira
Tras el paso del sistema inicial, la humedad tropical podría desplazarse hacia el norte del estado a inicios de junio. Este movimiento generaría nuevas rondas de precipitaciones en áreas que también han sufrido condiciones secas persistentes.
Entre finales de mayo y los primeros días de junio, el centro y sur podrían acumular varias pulgadas adicionales. El patrón húmedo coincide con el inicio oficial de la temporada de huracanes, cuando la actividad atmosférica tiende a intensificarse.
Antes de que los sistemas tropicales más organizados entren en escena, este periodo de lluvias podría ofrecer un respiro clave para comunidades afectadas.
Las autoridades subrayan que, aunque no resolverá completamente la sequía, este episodio lluvioso representa una oportunidad importante para estabilizar el panorama hídrico en el Estado del Sol, señaló ‘Fox Weather‘.