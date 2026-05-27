Lluvias intensas podrían aliviar histórica sequía en Florida este fin de semana

Lluvias intensas en Florida

Alerta por inundaciones

Humedad tropical avanza

Florida se prepara para varios días de lluvias significativas que podrían marcar un punto de inflexión tras meses de condiciones secas extremas en gran parte del estado.

Los meteorólogos anticipan que, a partir del jueves, una oleada de humedad tropical impactará amplias zonas, especialmente en el sur y centro del territorio.

El anuncio llega después de que abril se posicionara entre los meses más secos registrados en más de un siglo, profundizando el déficit acumulado de precipitaciones.

Millones de residentes han enfrentado restricciones de agua y un aumento en el riesgo de incendios forestales debido a la prolongada falta de lluvias.

Sequía severa no vista desde 2012

De acuerdo con reportes oficiales, el estado atraviesa la sequía más extendida y severa en más de una década.

Algunas regiones presentan déficits de lluvia que oscilan entre 20 y 30 pulgadas por debajo del promedio histórico. En el área de Miami, por ejemplo, apenas se han acumulado 3,7 pulgadas de lluvia en lo que va del mes.

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Estas cifras reflejan un escenario que ha presionado tanto a los ecosistemas como a las reservas de agua subterránea.

El impacto se ha sentido en la agricultura, los jardines residenciales y la estabilidad de los suelos en distintas comunidades.