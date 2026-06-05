Lluvias extremas amenazan el centro-sur de EE.UU. con riesgo de inundaciones repentinas

Lluvias extremas en EEUU

Humedad del Golfo impulsa lluvias

Texas Hill Country vulnerable

El centro-sur de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían elevar significativamente el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.

La circulación atmosférica alrededor de un sistema de alta presión fortalecido en el este impulsará humedad del Golfo hacia el valle del Misisipi y las llanuras.

Ese flujo húmedo alimentará corredores de precipitaciones torrenciales capaces de descargar grandes cantidades de agua en periodos muy cortos.

Las proyecciones indican acumulados de entre 2,5 y 10 centímetros desde Texas hasta Oklahoma, aunque algunos puntos podrían recibir esa cantidad en apenas horas.

Acumulados rápidos elevan el peligro

Cuando la lluvia cae de forma concentrada y sobre suelos ya saturados, el riesgo de desbordamientos y corrientes súbitas aumenta de forma considerable.

Las autoridades advierten que incluso arroyos pequeños o cauces normalmente tranquilos pueden transformarse en torrentes peligrosos en cuestión de minutos.

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Se insiste en no conducir por carreteras inundadas ni intentar cruzar zonas anegadas, ya que el nivel del agua puede elevarse varios metros con rapidez.

Las tormentas tenderán a desplazarse hacia el este durante el fin de semana, ampliando el área bajo amenaza hacia el delta del Misisipi y la costa del Golfo.