Lluvias extremas amenazan el centro-sur de EE.UU. con riesgo de inundaciones repentinas
Publicado el05/06/2026 a las 10:24
- Lluvias extremas en EEUU
- Humedad del Golfo impulsa lluvias
- Texas Hill Country vulnerable
El centro-sur de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían elevar significativamente el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones.
La circulación atmosférica alrededor de un sistema de alta presión fortalecido en el este impulsará humedad del Golfo hacia el valle del Misisipi y las llanuras.
Ese flujo húmedo alimentará corredores de precipitaciones torrenciales capaces de descargar grandes cantidades de agua en periodos muy cortos.
Las proyecciones indican acumulados de entre 2,5 y 10 centímetros desde Texas hasta Oklahoma, aunque algunos puntos podrían recibir esa cantidad en apenas horas.
Acumulados rápidos elevan el peligro
Cuando la lluvia cae de forma concentrada y sobre suelos ya saturados, el riesgo de desbordamientos y corrientes súbitas aumenta de forma considerable.
Las autoridades advierten que incluso arroyos pequeños o cauces normalmente tranquilos pueden transformarse en torrentes peligrosos en cuestión de minutos.
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Se insiste en no conducir por carreteras inundadas ni intentar cruzar zonas anegadas, ya que el nivel del agua puede elevarse varios metros con rapidez.
Las tormentas tenderán a desplazarse hacia el este durante el fin de semana, ampliando el área bajo amenaza hacia el delta del Misisipi y la costa del Golfo.
Texas Hill Country bajo especial vigilancia
En regiones como Texas Hill Country, la combinación de suelo compacto y relieve escarpado favorece una escorrentía acelerada durante eventos de lluvia intensa.
El meteorólogo de AccuWeather, Alexander Duffus, advirtió: “Aumenta el riesgo de inundaciones, ya que la región de Texas Hill Country ha recibido entre un 150 % y un 200 % de su promedio histórico de precipitaciones para la primavera”.
Esa saturación previa implica que nuevas lluvias podrían desplazarse con mayor velocidad hacia ríos y arroyos, incrementando el potencial de crecidas súbitas.
Los expertos recuerdan que no es necesario que llueva directamente sobre un vecindario para que ocurra una inundación, pues las precipitaciones río arriba pueden provocar crecidas repentinas aguas abajo.
Antecedentes y contraste con la sequía
La memoria reciente mantiene alerta a la población tras eventos extremos como el ocurrido el 4 de julio pasado en la cuenca del río Guadalupe, donde lluvias excepcionales derivaron en una tragedia.
En aquella ocasión, acumulados de entre 30 y 60 centímetros elevaron el agua a alturas equivalentes a varios pisos en menos de una hora, causando múltiples víctimas.
Mientras algunas zonas enfrentan amenaza de inundaciones, otras podrían beneficiarse de las precipitaciones en medio de condiciones persistentes de sequía.
El último informe del Monitor de Sequía de EE.UU. señala que amplias áreas del centro-sur continúan con déficits severos a excepcionales, en un periodo clave para el desarrollo de cultivos, detalló ‘AccuWeather‘.