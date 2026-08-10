Lindsay Clancy rompe su silencio en el juicio: diarios y testimonios ponen su salud mental en el centro
Publicado el10/08/2026 a las 16:30
- Juicio de Lindsay Clancy
- Psiquiatras describieron su estado
- Defensa y fiscalía discrepan
Lindsay Clancy no ha declarado ante el jurado, pero su voz, sus escritos y sus reacciones dentro de una corte de Massachusetts se han convertido en piezas relevantes del juicio por la muerte de sus tres hijos.
La mujer de 35 años enfrenta tres cargos de asesinato por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, ocurridas el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury.
- Por qué importa: El proceso enfrenta dos interpretaciones completamente distintas: la fiscalía sostiene que Clancy actuó de manera intencional y racional, mientras la defensa afirma que atravesaba un episodio psicótico relacionado con una enfermedad mental posparto.
- Puntos clave: Durante la segunda semana aparecieron registros médicos, fragmentos de su diario y testimonios de psiquiatras, familiares y personas cercanas que describieron su estado antes y después de las muertes.
Lindsay Clancy habla por primera vez y sus diarios llegan al juicio
- El dato: Con el jurado fuera de la sala, el juez William F. Sullivan preguntó a Clancy si comprendía sus derechos respecto de un acuerdo sobre determinados hechos y pruebas del caso.
“Sí, su señoría”, contestó en varias ocasiones. Aunque el intercambio estuvo relacionado con un procedimiento legal, representó la primera ocasión durante el juicio en que el público pudo escuchar directamente su voz.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Su reacción fue muy diferente cuando un médico forense presentó información sobre la autopsia de Callan: Clancy lloró, tembló y se cubrió el rostro mientras avanzaba el testimonio sobre las lesiones del bebé.
También fueron leídos fragmentos de su diario. “Quiero ayuda. Quiero estar bien”, escribió Clancy mientras atravesaba dificultades relacionadas con la maternidad y su salud mental.
Psiquiatras detallan cómo estaba Lindsay Clancy antes de las muertes
- El proceso: La psiquiatra Jennifer Tufts relató aproximadamente una docena de sesiones con Clancy entre septiembre de 2022 y enero de 2023, periodo durante el cual fueron realizados distintos ajustes de medicamentos por ansiedad y problemas para dormir.
Según el testimonio, Clancy inicialmente negó pensamientos suicidas u homicidas y alucinaciones, aunque posteriormente atravesó periodos de depresión, acudió a urgencias por pensamientos suicidas y estuvo varios días internada en un centro psiquiátrico.
La psiquiatra Alia Goodheart declaró que durante aquella hospitalización Clancy estaba ansiosa, pero mantenía un pensamiento lógico. Tras mejorar su sueño, pidió regresar antes a casa para estar con su familia y sus hijos.
Días antes de las muertes, Clancy continuaba buscando alternativas. En un correo del 11 de enero escribió que estaba “desesperada por encontrar algo que funcione rápidamente” para salir de su estado depresivo.
Dr Jennifer Tufts, a psychiatrist who treated Lindsay Clancy before she killed her children, admitted she never met her face-to-face despite seeing her for appointments over fourteen times on Zoom https://t.co/RYcLAQOK5N 🔗 pic.twitter.com/BGhtcPZJnH
— Daily Mail (@DailyMail) August 10, 2026
Fiscalía y defensa chocan por una diferencia decisiva
- La diferencia: Tufts declaró que durante sus consultas nunca observó señales de psicosis. Incluso un día antes de las muertes, Clancy habría dicho que estaba bien, aunque sentía más ansiedad, y negó pensamientos suicidas u homicidas.
Dos psiquiatras forenses que la evaluaron después de los hechos también describieron un pensamiento organizado. Debido a que inicialmente no podía hablar por estar conectada a un respirador, Clancy respondió por escrito y pidió un abogado.
La Dra. Jhilam Biswas recordó que Clancy escribió que estaba “horrorizada”, mientras que la Dra. Sejal Shah describió posteriormente a la acusada como tranquila y cooperativa, con pensamientos orientados hacia objetivos.
Sin embargo, una amiga cercana declaró que días antes Clancy había mencionado por mensaje que un medicamento le provocaba “algunos pensamientos oscuros”, aunque la conversación también transmitía esperanza de que un cambio de tratamiento pudiera ayudarla.
Lindsay Clancy’s psychiatrist admits never meeting her in person https://t.co/smsTHnFlLu
— Court TV (@CourtTV) August 10, 2026
Qué puede pasar ahora en el juicio de Lindsay Clancy
Familiares y personas cercanas ofrecieron otras imágenes de aquellos meses. Su suegro recordó momentos en los que parecía ausente y silenciosa, mientras una niñera que conocía sus problemas posparto aseguró que nunca temió dejar a los niños bajo su cuidado.
Horas antes de las muertes, Clancy llevó a Cora al pediatra. La Dra. Lindsay Rosshirt declaró que no percibió comportamientos anormales durante aquella consulta: “No noté nada fuera de lo normal”.
- Qué pueden hacer: Ahora corresponde al jurado valorar estos testimonios junto con las pruebas médicas, los escritos de Clancy y los argumentos de ambas partes para determinar qué peso tienen en la cuestión central sobre su responsabilidad penal.
- El límite: Los testimonios sobre diagnósticos, medicamentos y comportamiento no resuelven por sí mismos el caso. El juicio continúa y todavía no existe un veredicto; se espera que el proceso siga con el contrainterrogatorio de Tufts por parte de la defensa, señaló ‘CNN‘.
Lindsay Clancy has not taken the stand, but the Massachusetts mother accused of killing her three children communicated in multiple ways at her murder trial. https://t.co/T2JFmgUU1e
— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 10, 2026