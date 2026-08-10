Lindsay Clancy rompe su silencio en el juicio: diarios y testimonios ponen su salud mental en el centro

Juicio de Lindsay Clancy

Psiquiatras describieron su estado

Defensa y fiscalía discrepan

Lindsay Clancy no ha declarado ante el jurado, pero su voz, sus escritos y sus reacciones dentro de una corte de Massachusetts se han convertido en piezas relevantes del juicio por la muerte de sus tres hijos.

La mujer de 35 años enfrenta tres cargos de asesinato por las muertes de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, ocurridas el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury.

Por qué importa: El proceso enfrenta dos interpretaciones completamente distintas: la fiscalía sostiene que Clancy actuó de manera intencional y racional, mientras la defensa afirma que atravesaba un episodio psicótico relacionado con una enfermedad mental posparto.

El proceso enfrenta dos interpretaciones completamente distintas: la fiscalía sostiene que Clancy actuó de manera intencional y racional, mientras la defensa afirma que atravesaba un episodio psicótico relacionado con una enfermedad mental posparto. Puntos clave: Durante la segunda semana aparecieron registros médicos, fragmentos de su diario y testimonios de psiquiatras, familiares y personas cercanas que describieron su estado antes y después de las muertes.

Lindsay Clancy habla por primera vez y sus diarios llegan al juicio

El dato: Con el jurado fuera de la sala, el juez William F. Sullivan preguntó a Clancy si comprendía sus derechos respecto de un acuerdo sobre determinados hechos y pruebas del caso.

“Sí, su señoría”, contestó en varias ocasiones. Aunque el intercambio estuvo relacionado con un procedimiento legal, representó la primera ocasión durante el juicio en que el público pudo escuchar directamente su voz.

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Su reacción fue muy diferente cuando un médico forense presentó información sobre la autopsia de Callan: Clancy lloró, tembló y se cubrió el rostro mientras avanzaba el testimonio sobre las lesiones del bebé.

También fueron leídos fragmentos de su diario. “Quiero ayuda. Quiero estar bien”, escribió Clancy mientras atravesaba dificultades relacionadas con la maternidad y su salud mental.