 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Así se jugarían las Semifinales tras la ida de la Liguilla

La Liga MX ya empieza a perfilar sus posibles semifinales tras disputarse los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los resultados dejaron ventaja para algunos equipos, pero también varias series completamente abiertas. Tigres pega primero Tigres UANL sacó una valiosa ventaja ante Chivas, lo que le permite llegar con confianza […]

Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Así se jugarían las Semifinales tras la ida de la Liguilla
Foto: EFE

Publicado el04/05/2026 a las 07:27

La Liga MX ya empieza a perfilar sus posibles semifinales tras disputarse los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Los resultados dejaron ventaja para algunos equipos, pero también varias series completamente abiertas.

Tigres pega primero

Foto :EFE

Tigres UANL sacó una valiosa ventaja ante Chivas, lo que le permite llegar con confianza al duelo de vuelta en el Estadio Akron.

Cruz Azul toma ventaja en Jalisco

Foto :EFE

Cruz Azul logró imponerse ante Atlas en un partido marcado por un penal polémico que inclinó la balanza.

Pumas vs América, la serie más caliente

Foto:EFE

El empate entre Pumas UNAM y Club América dejó todo abierto.

Pumas estuvo cerca de sentenciar la serie, pero dos penales a favor del América cambiaron el panorama.

Pachuca sorprende a Toluca

Foto :EFE

Pachuca dio el golpe al vencer 1-0 a Toluca como visitante, con gol de Enner Valencia.

Así se jugarían las Semifinales

Si los resultados de la ida se mantienen, los cruces serían:

  • Pumas vs Tigres
  • Cruz Azul vs Pachuca

Pumas avanzaría incluso con empate en el global gracias a su mejor posición en la tabla.

Todo por definirse

Las series aún están abiertas y la vuelta promete más drama, polémica y emociones en la lucha por el título del Clausura 2026.

Te puede interesar: En la Raya”: el podcast deportivo de MundoNow que llega sin filtros

Etiquetas: ,