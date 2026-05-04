La Liga MX ya empieza a perfilar sus posibles semifinales tras disputarse los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Los resultados dejaron ventaja para algunos equipos, pero también varias series completamente abiertas.

Tigres pega primero

Tigres UANL sacó una valiosa ventaja ante Chivas, lo que le permite llegar con confianza al duelo de vuelta en el Estadio Akron.

Cruz Azul toma ventaja en Jalisco

Cruz Azul logró imponerse ante Atlas en un partido marcado por un penal polémico que inclinó la balanza.

Pumas vs América, la serie más caliente

El empate entre Pumas UNAM y Club América dejó todo abierto.