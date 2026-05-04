Así se jugarían las Semifinales tras la ida de la Liguilla
La Liga MX ya empieza a perfilar sus posibles semifinales tras disputarse los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los resultados dejaron ventaja para algunos equipos, pero también varias series completamente abiertas. Tigres pega primero Tigres UANL sacó una valiosa ventaja ante Chivas, lo que le permite llegar con confianza […]
Publicado el04/05/2026 a las 07:27
La Liga MX ya empieza a perfilar sus posibles semifinales tras disputarse los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.
Los resultados dejaron ventaja para algunos equipos, pero también varias series completamente abiertas.
Tigres pega primero
Tigres UANL sacó una valiosa ventaja ante Chivas, lo que le permite llegar con confianza al duelo de vuelta en el Estadio Akron.
Cruz Azul toma ventaja en Jalisco
Cruz Azul logró imponerse ante Atlas en un partido marcado por un penal polémico que inclinó la balanza.
Pumas vs América, la serie más caliente
El empate entre Pumas UNAM y Club América dejó todo abierto.
Pumas estuvo cerca de sentenciar la serie, pero dos penales a favor del América cambiaron el panorama.
Pachuca sorprende a Toluca
Pachuca dio el golpe al vencer 1-0 a Toluca como visitante, con gol de Enner Valencia.
Así se jugarían las Semifinales
Si los resultados de la ida se mantienen, los cruces serían:
- Pumas vs Tigres
- Cruz Azul vs Pachuca
Pumas avanzaría incluso con empate en el global gracias a su mejor posición en la tabla.
Todo por definirse
Las series aún están abiertas y la vuelta promete más drama, polémica y emociones en la lucha por el título del Clausura 2026.
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