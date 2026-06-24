EE.UU. mata a alto líder de ISIS en ataque aéreo en Siria
Publicado el24/06/2026 a las 12:22
- EE.UU. elimina líder de ISIS
- Ataque aéreo en Siria
- Continúa ofensiva antiterrorista
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron la muerte de un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante un ataque aéreo realizado en el noroeste de Siria.
El anuncio fue realizado este miércoles por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y otras regiones.
Por qué importa: La operación forma parte de la estrategia estadounidense para combatir a los remanentes del Estado Islámico y evitar posibles ataques contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos.
Según el Centcom, el operativo ocurrió el pasado 19 de junio.
Líder de ISIS muere en ataque de precisión
EU lanza ataque aéreo contra Siria y mata a líder de alto rango del Estado Islámico.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/zJ27RNgdJo
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La acción fue descrita como un “ataque de precisión” ejecutado por fuerzas estadounidenses.
El objetivo fue Ali Husayn al-‘Ulaywi, identificado por Washington como un líder sénior del Estado Islámico.
De acuerdo con el comunicado oficial, el ataque terminó con la muerte del dirigente yihadista.
Las autoridades militares señalaron que la operación se desarrolló dentro de los esfuerzos permanentes de Estados Unidos para combatir a integrantes de organizaciones terroristas.
El Centcom indicó que estas acciones buscan neutralizar a personas que pretendan atacar a estadounidenses tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Estados Unidos mantiene operaciones contra ISIS
EEUU mata a un líder del Estado Islámico en un bombardeo aéreo en Siria https://t.co/R5wPuuG9Me
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El organismo militar aseguró que continúa trabajando junto a socios regionales en la lucha contra el Estado Islámico.
El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central, afirmó que la misión sigue enfocada en eliminar los restos de la organización terrorista.
“El Centcom y nuestros socios mantienen su compromiso de erradicar los restos de ISIS para asegurar su derrota duradera”, declaró Cooper.
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La muerte de Ali Husayn al-‘Ulaywi se suma a otras operaciones desarrolladas por Estados Unidos en Siria durante los últimos meses, según Efe.
Washington sostiene que estas acciones buscan impedir que el grupo recupere capacidad operativa o vuelva a representar una amenaza para la región.
Las operaciones se realizan como parte de la cooperación entre Estados Unidos y aliados locales en territorio sirio.
La ofensiva comenzó con la Operación Ojo de Halcón
Los ataques estadounidenses en Siria se han intensificado desde el lanzamiento de la llamada Operation Hawkeye Strike o Operación Ojo de Halcón.
La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump el 19 de diciembre.
Ese día se ejecutó un primer ataque contra decenas de objetivos vinculados al Estado Islámico.
Entre los blancos se encontraban infraestructuras y depósitos de armas utilizados por la organización.
La ofensiva fue presentada como una respuesta a un ataque ocurrido una semana antes.
El 13 de diciembre murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete en la localidad siria de Palmira.
Según Estados Unidos, las muertes fueron resultado de una acción yihadista.
Tras el anuncio de la eliminación del líder del Estado Islámico, Cooper reiteró que las fuerzas estadounidenses mantendrán sus operaciones en la región.
“Seguiremos defendiendo el territorio nacional de EE.UU., a nuestros miembros del servicio, y a nuestros aliados y socios en toda la región”, afirmó el comandante del Centcom.