EE.UU. mata a alto líder de ISIS en ataque aéreo en Siria

EE.UU. elimina líder de ISIS

Ataque aéreo en Siria

Continúa ofensiva antiterrorista

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron la muerte de un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante un ataque aéreo realizado en el noroeste de Siria.

El anuncio fue realizado este miércoles por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y otras regiones.

Por qué importa: La operación forma parte de la estrategia estadounidense para combatir a los remanentes del Estado Islámico y evitar posibles ataques contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos.

Según el Centcom, el operativo ocurrió el pasado 19 de junio.

Líder de ISIS muere en ataque de precisión

EU lanza ataque aéreo contra Siria y mata a líder de alto rango del Estado Islámico.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/zJ27RNgdJo — Latinus (@latinus_us) June 24, 2026

La acción fue descrita como un “ataque de precisión” ejecutado por fuerzas estadounidenses.

El objetivo fue Ali Husayn al-‘Ulaywi, identificado por Washington como un líder sénior del Estado Islámico.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ataque terminó con la muerte del dirigente yihadista.

Las autoridades militares señalaron que la operación se desarrolló dentro de los esfuerzos permanentes de Estados Unidos para combatir a integrantes de organizaciones terroristas.

El Centcom indicó que estas acciones buscan neutralizar a personas que pretendan atacar a estadounidenses tanto dentro como fuera del territorio nacional.