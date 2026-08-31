¿Yolanda Saldívar podría salir antes de 2030 tras su crimen contra Selena? Una supuesta carta revive la polémica

Libertad condicional de Yolanda Saldívar

Vocero asegura que recibió carta

Revisión oficial sigue para 2030

Una nueva versión sobre la posible libertad condicional de Yolanda Saldívar volvió a colocar bajo los reflectores a la mujer condenada por asesinar a Selena Quintanilla en 1995.

José Vizcalla, quien se identifica como vocero y amigo cercano de Saldívar, aseguró que ella recibió una carta relacionada con su situación ante las autoridades de libertad condicional.

La afirmación ha generado interrogantes porque la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su solicitud en marzo de 2025 y estableció marzo de 2030 para su próxima revisión.

Por ahora, no existe confirmación oficial que indique que Saldívar recibió autorización para abandonar la prisión o que Texas haya adelantado formalmente esa revisión.

Vocero de Yolanda Saldívar habla de una nueva posibilidad

“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró Vizcalla a “De Primera Mano”.

“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estás libre’”, agregó.

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Vizcalla afirmó que mantiene una “amistad muy cercana” con Saldívar desde 2023, después de establecer contacto mediante correo electrónico y posteriormente comenzar a visitarla.

“La conocí, nos hicimos amigos y la voy a visitar”, explicó sobre la relación que mantiene con la exenfermera y antigua presidenta del club de fans de Selena.