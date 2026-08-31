¿Yolanda Saldívar podría salir antes de 2030 tras su crimen contra Selena? Una supuesta carta revive la polémica
Publicado el31/08/2026 a las 14:49
- Libertad condicional de Yolanda Saldívar
- Vocero asegura que recibió carta
- Revisión oficial sigue para 2030
Una nueva versión sobre la posible libertad condicional de Yolanda Saldívar volvió a colocar bajo los reflectores a la mujer condenada por asesinar a Selena Quintanilla en 1995.
José Vizcalla, quien se identifica como vocero y amigo cercano de Saldívar, aseguró que ella recibió una carta relacionada con su situación ante las autoridades de libertad condicional.
La afirmación ha generado interrogantes porque la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su solicitud en marzo de 2025 y estableció marzo de 2030 para su próxima revisión.
Por ahora, no existe confirmación oficial que indique que Saldívar recibió autorización para abandonar la prisión o que Texas haya adelantado formalmente esa revisión.
Vocero de Yolanda Saldívar habla de una nueva posibilidad
“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró Vizcalla a “De Primera Mano”.
“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estás libre’”, agregó.
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Vizcalla afirmó que mantiene una “amistad muy cercana” con Saldívar desde 2023, después de establecer contacto mediante correo electrónico y posteriormente comenzar a visitarla.
“La conocí, nos hicimos amigos y la voy a visitar”, explicó sobre la relación que mantiene con la exenfermera y antigua presidenta del club de fans de Selena.
La carta no significa que ella saldrá libre
El propio Vizcalla reconoció que la supuesta comunicación no representa una orden de liberación ni garantiza que Saldívar pueda abandonar próximamente la prisión.
“Esta carta que recibe no garantiza que está afuera, pero en marzo del 2025 le negaron su salida”, puntualizó durante sus declaraciones sobre el caso.
Las reglas publicadas actualmente por la Junta de Texas indican que, cuando se niega una libertad condicional bajo determinadas categorías, puede fijarse otra consideración después del primer aniversario y antes del quinto aniversario de la negativa.
Sin embargo, la información oficial divulgada específicamente sobre Saldívar estableció marzo de 2030 como su próxima revisión, por lo que cualquier modificación necesitaría confirmación de las autoridades.
Texas negó la libertad condicional de Saldívar en 2025
La Junta rechazó la libertad condicional de Saldívar el 27 de marzo de 2025 después de revisar su expediente y realizar el procedimiento correspondiente.
Las autoridades justificaron aquella decisión por la naturaleza violenta del delito y determinaron que Saldívar continuaba representando una amenaza para la seguridad pública.
Saldívar cumple cadena perpetua por el asesinato de Selena y pudo solicitar por primera vez la libertad condicional después de cumplir aproximadamente 30 años de prisión.
La decisión corresponde a un panel de tres integrantes de la Junta de Texas, donde se necesitan al menos dos votos favorables para conceder una libertad condicional.
El asesinato de Selena que conmocionó a millones
Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995, después de recibir un disparo durante un encuentro con Saldívar en un motel de Corpus Christi, Texas.
La cantante sufrió una grave pérdida de sangre después de que el proyectil dañara una arteria, lesión que finalmente provocó su muerte cuando tenía apenas 23 años.
Saldívar fue declarada culpable de asesinato en octubre de 1995 y recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de tres décadas.
Treinta años después, cualquier posibilidad de que recupere su libertad continúa generando enorme atención, pero hasta que Texas anuncie oficialmente un cambio, marzo de 2030 sigue siendo la fecha pública de su próxima revisión, detalló ‘Univisión‘ y la revista ‘Quién‘.