Leclerc renueva con Ferrari y reafirma su sueño de ser campeón
Publicado el04/06/2026 a las 01:53
Charles Leclerc seguirá vestido de rojo
Ferrari confirmó la renovación multianual del piloto monegasco, quien continuará en la escudería italiana en los próximos años.
La continuidad de Leclerc consolida el proyecto deportivo de Ferrari en una etapa clave marcada por el cambio de normativa en la Fórmula 1 desde 2026.
Ferrari apuesta por su piloto estrella
El anuncio llegó antes del Gran Premio de Mónaco.
Aunque el equipo no reveló la duración exacta del nuevo contrato, sí dejó claro que la relación con Leclerc se mantendrá en el largo plazo.
Un vínculo que viene desde 2016
Leclerc no es un fichaje reciente.
Se unió a la academia de Ferrari en 2016 y debutó con el equipo de Fórmula 1 en 2019, convirtiéndose con el tiempo en una de sus principales figuras.
Compromiso total con el proyecto
El propio piloto dejó clara su postura tras la renovación.
“No podría estar más feliz de continuar este camino con la Scuderia Ferrari”, afirmó, destacando que el equipo es más que una escudería y se ha convertido en una “segunda familia”.
El objetivo sigue siendo el mismo
Leclerc mantiene intacta su ambición.
El monegasco aseguró que seguirá trabajando para devolver a Ferrari a lo más alto y conquistar el campeonato del mundo, algo que la escudería no logra desde 2007 en pilotos.
Ferrari respalda su crecimiento
Desde el equipo también valoran su evolución.
El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, destacó que Leclerc no solo ha crecido como piloto, sino que está completamente integrado en la cultura del equipo.
Resultados y presente del piloto
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Hasta ahora, Leclerc suma ocho victorias en Fórmula 1.
Su mejor resultado en el campeonato fue el tercer lugar conseguido en 2024, mientras que Ferrari sigue en proceso de adaptación a la nueva normativa.
Un equipo con ambiciones renovadas
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El contexto no es sencillo.
Ferrari no ha tenido el mejor inicio en la temporada 2026, pero la renovación de Leclerc refleja confianza en el proyecto a largo plazo.
Compañero de lujo en el equipo
Leclerc comparte equipo con Lewis Hamilton.
El británico también ha dejado claro que continuará en Ferrari y que mantiene su motivación para competir en los próximos años.
Ferrari buscará mejorar su rendimiento esta temporada mientras mantiene la base de su proyecto con Leclerc como pieza central.
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