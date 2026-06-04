Leclerc renueva con Ferrari y reafirma su sueño de ser campeón

Charles Leclerc seguirá vestido de rojo

Ferrari confirmó la renovación multianual del piloto monegasco, quien continuará en la escudería italiana en los próximos años.

La continuidad de Leclerc consolida el proyecto deportivo de Ferrari en una etapa clave marcada por el cambio de normativa en la Fórmula 1 desde 2026.

Ferrari apuesta por su piloto estrella

El anuncio llegó antes del Gran Premio de Mónaco.

Aunque el equipo no reveló la duración exacta del nuevo contrato, sí dejó claro que la relación con Leclerc se mantendrá en el largo plazo.

Un vínculo que viene desde 2016

Leclerc no es un fichaje reciente.