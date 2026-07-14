Influencer mexicana Laysha Pink es cancelada tras defender a la conductora Ale Jaramillo
Publicado el13/07/2026 a las 16:43
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Laysha Pink defiende a Jaramillo.
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Público mexicano cancela a influencer.
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Polémica por declaraciones sin filtros.
Laysha Pink Alejandra Jaramillo. La lealtad entre amigas no conoce límites y así lo demostró Laysha Pink (Laysha Catalina Zamora Ventura), la reconocida influencer tejana-regiomontana y personalidad de televisión, al salir públicamente a dar la cara por su gran amiga, Alejandra Jaramillo.
Ambas forjaron una estrecha y sólida amistad tras coincidir en el reality show de TelevisaUnivision ¿Apostarías por Mí?, donde consagraron el segundo lugar de la competencia junto a sus respectivos compañeros, «El Malito» y Beta.
Ante la intensa ola de críticas que vive la ecuatoriana por sus burlas a la afición azteca en el Mundial 2026, Laysha no dudó en poner el pecho como buena mexicana.
«Es mi amiga»: mexicana saca el pecho por la ecuatoriana
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A través de un video sin filtros, declaró con humor y contundencia: «Independientemente de lo que digan de mi amiga, Alejandra la funadísima Jaramillo, es mi amiga, ¿qué quieres que haga? Podemos ser estúpi…, ¡pero podemos ser estúpi… juntas!».
En su intervención, comparó cómicamente su complicidad con la de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, y bromeó con que la recibirá en casa con unos buenos tacos y chilaquiles mexicanos para contrastar con sus «comidas turbias ecuatorianas».
Más allá de las bromas, Laysha lanzó un poderoso mensaje de empatía recordando que «¿quién no la ha caga… en la vida?» y reveló una faceta que pocos conocen de la televisión, asegurando que cuando las cámaras se apagan el ambiente es sumamente hostil, pero la única persona que se ha parado a defenderla en el medio ha sido Alejandra Jaramillo.
Conmovida por este enorme gesto de lealtad, «La Caramelo» reposteó el video en sus propias cuentas para agradecerle públicamente.
La furiosa reacción de los internautas mexicanos: Laysha Pink Alejandra Jaramillo
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Sin embargo, la muestra de solidaridad no fue bien recibida por el público mexicano, quienes de inmediato volcaron su indignación hacia la regiomontana en la sección de comentarios de las plataformas digitales, iniciando una campaña de cancelación en su contra.
Los usuarios arremetieron contra Laysha Pink acusándola de traicionar a su patria y de querer colgarse de la situación para ganar notoriedad, con mensajes como: «A México se le respeta y más si te quita el hambre», «Laysha no te vaya salir el tiro por la culata por andar defendiendo a esta tipa» y «Laysha, me extraña que siendo tan regiomontana le des la espalda a los mexicanos».
Otros cibernautas restaron valor a sus disculpas y cuestionaron la postura de ambas creadoras de contenido, señalando que «agarradas de la mano van y chin…..a su mauser» y «canceladas las 2». Además, los internautas recalcaron que la molestia principal va ligada a la responsabilidad pública, señalando que «esto no se trata de un asunto personal, es sobre la responsabilidad del uso del micrófono de una conductora» y que «ella es Comunicadora y su voz es escuchada por muchos».
Los ataques escalaron al punto de exigir la salida de ambas del mercado mexicano, advirtiéndole a Laysha Pink: «Te vas quedar sin seguidores Laysha, porque ahora te vas con ella en el mismo barco».
Debate dividido entre la lealtad y el sarcasmo: Laysha Pink Alejandra Jaramillo
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A pesar del rechazo generalizado de la afición azteca, la sección de comentarios también reflejó opiniones divididas entre quienes aplaudieron la lealtad de la influencer y quienes consideraron que su mensaje contenía un fuerte trasfondo de sarcasmo. Algunos usuarios salieron en su defensa comentando:
«Bravo Laysha, k buena amiga eres» y «gracias por ser la única mexicana coherente». Por otro lado, hubo internautas que interpretaron el video como una sutil llamada de atención hacia Jaramillo, señalando:
«Me encantó el sarcasmo de Laisha… apoyándote y a la vez, diciéndote tus pu.. errores en la cara. Le dijo estúp.., le dijo traicionera como Yolanda Saldívar». Mientras la polémica continúa encendida, el público mexicano ha dejado en claro que no pasará por alto la situación, exigiendo incluso a TelevisaUnivision el despido de la conductora ecuatoriana.