Influencer mexicana Laysha Pink es cancelada tras defender a la conductora Ale Jaramillo

Laysha Pink defiende a Jaramillo.

Público mexicano cancela a influencer.

Polémica por declaraciones sin filtros.

Laysha Pink Alejandra Jaramillo. La lealtad entre amigas no conoce límites y así lo demostró Laysha Pink (Laysha Catalina Zamora Ventura), la reconocida influencer tejana-regiomontana y personalidad de televisión, al salir públicamente a dar la cara por su gran amiga, Alejandra Jaramillo.

Ambas forjaron una estrecha y sólida amistad tras coincidir en el reality show de TelevisaUnivision ¿Apostarías por Mí?, donde consagraron el segundo lugar de la competencia junto a sus respectivos compañeros, «El Malito» y Beta.

Ante la intensa ola de críticas que vive la ecuatoriana por sus burlas a la afición azteca en el Mundial 2026, Laysha no dudó en poner el pecho como buena mexicana.

«Es mi amiga»: mexicana saca el pecho por la ecuatoriana

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A través de un video sin filtros, declaró con humor y contundencia: «Independientemente de lo que digan de mi amiga, Alejandra la funadísima Jaramillo, es mi amiga, ¿qué quieres que haga? Podemos ser estúpi…, ¡pero podemos ser estúpi… juntas!».

En su intervención, comparó cómicamente su complicidad con la de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, y bromeó con que la recibirá en casa con unos buenos tacos y chilaquiles mexicanos para contrastar con sus «comidas turbias ecuatorianas».

Más allá de las bromas, Laysha lanzó un poderoso mensaje de empatía recordando que «¿quién no la ha caga… en la vida?» y reveló una faceta que pocos conocen de la televisión, asegurando que cuando las cámaras se apagan el ambiente es sumamente hostil, pero la única persona que se ha parado a defenderla en el medio ha sido Alejandra Jaramillo.

Conmovida por este enorme gesto de lealtad, «La Caramelo» reposteó el video en sus propias cuentas para agradecerle públicamente.