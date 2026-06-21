Laura Flores reaparece hospitalizada tras cirugía y despeja rumores sobre su salud

Laura Flores reaparece hospitalizada

Descarta cáncer públicamente

Recuperación en casa estable

Laura Flores encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, donde confirmó que fue sometida a una cirugía el pasado 17 de junio. La actriz explicó que la intervención fue necesaria tras presentar una reacción en su cuerpo relacionada con procedimientos estéticos previos.

Según detalló, el problema surgió por el rechazo de sus implantes mamarios, lo que obligó a retirarlos de inmediato. La decisión médica se tomó con rapidez para evitar mayores complicaciones en su salud.

«Pues resulta que rechacé los implantes y me los quitaron», expresó la también cantante, quien se mostró serena ante la situación. Su mensaje buscó informar sin generar alarma, aunque la noticia sorprendió a muchos.

Flores también destacó la labor del especialista que la atendió durante este proceso médico. «Agradecida con el Dr. Fernando Molina Montalva que reaccionó rápidamente», señaló sobre la intervención.

Agradecimiento al equipo médico

La actriz aprovechó para reconocer la experiencia del cirujano responsable de su operación, con quien mantiene una relación cercana desde hace años. Según sus palabras, la confianza en el médico fue clave para enfrentar este momento inesperado.

Flores lo describió como “uno de los mejores plásticos constructivos que hay en Latinoamérica”, lo que reforzó la tranquilidad de sus seguidores. Este respaldo ayudó a disminuir la preocupación generada tras su hospitalización.

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Además, dejó claro que la atención oportuna fue determinante para que la cirugía se realizara sin mayores riesgos. El procedimiento, aunque delicado, se resolvió de manera favorable.

La actriz no ofreció más detalles técnicos, pero insistió en que todo se manejó con eficacia y rapidez. Esto permitió que su recuperación pudiera continuar sin contratiempos mayores.