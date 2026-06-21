Laura Flores reaparece hospitalizada tras cirugía y despeja rumores sobre su salud
Publicado el21/06/2026 a las 07:10
- Laura Flores reaparece hospitalizada
- Descarta cáncer públicamente
- Recuperación en casa estable
Laura Flores encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, donde confirmó que fue sometida a una cirugía el pasado 17 de junio. La actriz explicó que la intervención fue necesaria tras presentar una reacción en su cuerpo relacionada con procedimientos estéticos previos.
Según detalló, el problema surgió por el rechazo de sus implantes mamarios, lo que obligó a retirarlos de inmediato. La decisión médica se tomó con rapidez para evitar mayores complicaciones en su salud.
«Pues resulta que rechacé los implantes y me los quitaron», expresó la también cantante, quien se mostró serena ante la situación. Su mensaje buscó informar sin generar alarma, aunque la noticia sorprendió a muchos.
Flores también destacó la labor del especialista que la atendió durante este proceso médico. «Agradecida con el Dr. Fernando Molina Montalva que reaccionó rápidamente», señaló sobre la intervención.
Agradecimiento al equipo médico
La actriz aprovechó para reconocer la experiencia del cirujano responsable de su operación, con quien mantiene una relación cercana desde hace años. Según sus palabras, la confianza en el médico fue clave para enfrentar este momento inesperado.
Flores lo describió como “uno de los mejores plásticos constructivos que hay en Latinoamérica”, lo que reforzó la tranquilidad de sus seguidores. Este respaldo ayudó a disminuir la preocupación generada tras su hospitalización.
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Además, dejó claro que la atención oportuna fue determinante para que la cirugía se realizara sin mayores riesgos. El procedimiento, aunque delicado, se resolvió de manera favorable.
La actriz no ofreció más detalles técnicos, pero insistió en que todo se manejó con eficacia y rapidez. Esto permitió que su recuperación pudiera continuar sin contratiempos mayores.
Laura Flores descarta enfermedad grave
Tras la difusión de la noticia, surgieron rumores sobre la posibilidad de que enfrentara una enfermedad grave, lo que la llevó a aclarar su estado. La actriz fue directa al desmentir cualquier versión relacionada con cáncer.
«Estoy bien de salud, no es cáncer gracias a Dios», afirmó, buscando tranquilizar a quienes seguían su evolución. Su declaración fue clave para frenar la especulación en redes sociales.
También explicó que su recuperación continuará en casa, donde seguirá las indicaciones médicas correspondientes. Aunque no dio fechas exactas, dejó ver que su regreso será progresivo.
Flores insistió en que su prioridad en este momento es su bienestar físico. La decisión de operarse respondió precisamente a cuidar su salud a tiempo.
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Optimismo y regreso a sus actividades
A pesar del susto, Laura Flores mantuvo su característico sentido del humor al hablar de la situación que enfrentó. Lejos de mostrarse preocupada, optó por un tono relajado y positivo.
“La salud es primero y hay muchos trucos para vernos talla DDDDD ja, ja, ja”, bromeó, dejando ver su actitud optimista. Este comentario fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza.
La actriz también expresó agradecimiento hacia su familia y su entorno cercano durante este proceso. “Agradecida con Dios, con mi familia”, comentó, resaltando el apoyo recibido.
Finalmente, dejó claro que su pausa será temporal, pues tiene planes de retomar pronto su carrera. “Hay mucho trabajo por delante”, concluyó, anticipando su regreso a la vida profesional.