Lamine Yamal se recupera y estará listo para debutar en el Mundial
Publicado el11/06/2026 a las 08:38
España recibe una noticia clave a pocos días del inicio del Mundial 2026: Lamine Yamal dejó atrás su lesión y ya entrena con normalidad junto al resto del plantel, quedando disponible para el debut.
El regreso del joven atacante refuerza el potencial ofensivo de España y elimina una de las principales dudas del cuerpo técnico antes del torneo.
Yamal vuelve al entrenamiento en el momento justo
Lamine Yamal ya trabaja nuevamente con el grupo tras superar la lesión que lo mantenía en duda para el arranque del Mundial.
Su reincorporación a los entrenamientos confirma que completó el proceso de recuperación dentro de los tiempos esperados, lo que le permitirá estar disponible desde el inicio de la competencia.
La evolución positiva del jugador representa un alivio para el cuerpo técnico, que había seguido de cerca su situación en los últimos días.
España recupera a una de sus principales armas
El delantero se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo español.
Su capacidad para desequilibrar en ataque, generar oportunidades y aparecer en momentos clave lo posiciona como uno de los jugadores a seguir en el torneo.
Con su regreso, España suma una variante ofensiva clave en un equipo que busca competir al más alto nivel desde la fase de grupos.
Además, su presencia refuerza el plan del seleccionador, que podrá contar con una de sus figuras en plenitud física para el inicio del campeonato.
Listo para el debut y con protagonismo esperado
Todo indica que Lamine Yamal estará disponible para el debut de España en el Mundial 2026.
El jugador llega en condiciones de competir y apunta a tener minutos desde el arranque, en un contexto donde el equipo necesitará sus mejores versiones para avanzar con solidez.
Su recuperación no solo despeja dudas, sino que también eleva las expectativas alrededor de la selección española, que recupera a uno de sus talentos más determinantes en el momento justo.
Con Yamal nuevamente disponible, España afronta el inicio del Mundial con mayor confianza y con una de sus figuras lista para marcar diferencia.
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