Lamine Yamal se recupera y estará listo para debutar en el Mundial

España recibe una noticia clave a pocos días del inicio del Mundial 2026: Lamine Yamal dejó atrás su lesión y ya entrena con normalidad junto al resto del plantel, quedando disponible para el debut.

El regreso del joven atacante refuerza el potencial ofensivo de España y elimina una de las principales dudas del cuerpo técnico antes del torneo.

Yamal vuelve al entrenamiento en el momento justo

Lamine Yamal ya trabaja nuevamente con el grupo tras superar la lesión que lo mantenía en duda para el arranque del Mundial.

Su reincorporación a los entrenamientos confirma que completó el proceso de recuperación dentro de los tiempos esperados, lo que le permitirá estar disponible desde el inicio de la competencia.

La evolución positiva del jugador representa un alivio para el cuerpo técnico, que había seguido de cerca su situación en los últimos días.

España recupera a una de sus principales armas

El delantero se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo español.