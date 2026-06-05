¡Lamine Yamal le quita a Mbappé este premio!

Lamine Yamal firmó una temporada consagratoria.

El joven del Barcelona fue elegido como el mejor jugador de LaLiga 2025/2026, imponiéndose a figuras como Kylian Mbappé.

El reconocimiento confirma el ascenso definitivo de Yamal como figura del fútbol europeo y lo posiciona como el nuevo referente del Barcelona.

Un premio respaldado por todos

La elección no dejó dudas.

El galardón se definió mediante votaciones de aficionados, capitanes de los clubes y un comité de expertos, lo que le dio un peso significativo al reconocimiento.

Yamal terminó por delante de nombres importantes como Mbappé, Vedat Muriqi, Pablo Fornals y Pépé.

Temporada decisiva con el Barcelona