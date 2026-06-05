¡Lamine Yamal le quita a Mbappé este premio!
Publicado el05/06/2026 a las 10:23
Lamine Yamal firmó una temporada consagratoria.
El joven del Barcelona fue elegido como el mejor jugador de LaLiga 2025/2026, imponiéndose a figuras como Kylian Mbappé.
El reconocimiento confirma el ascenso definitivo de Yamal como figura del fútbol europeo y lo posiciona como el nuevo referente del Barcelona.
Un premio respaldado por todos
La elección no dejó dudas.
El galardón se definió mediante votaciones de aficionados, capitanes de los clubes y un comité de expertos, lo que le dio un peso significativo al reconocimiento.
Yamal terminó por delante de nombres importantes como Mbappé, Vedat Muriqi, Pablo Fornals y Pépé.
Temporada decisiva con el Barcelona
El impacto del extremo fue determinante.
A sus 18 años, se convirtió en el jugador más desequilibrante del campeonato, liderando a un Barcelona que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.
Su influencia fue clave en partidos importantes, donde marcó diferencias con su velocidad, creatividad y capacidad de resolución.
Números que explican su dominio
Sus estadísticas respaldan el premio.
Disputó 28 partidos de liga, en los que anotó 16 goles y dio 12 asistencias, cifras que lo colocaron entre los jugadores más determinantes del torneo.
Además, compartió el Trofeo Zarra como máximo goleador español junto a Ferran Torres.
Liderazgo pese a las lesiones
No todo fue sencillo en el camino.
Yamal tuvo que superar dos lesiones que lo alejaron varias jornadas, pero aun así mantuvo un rendimiento alto que lo consolidó como líder futbolístico del equipo.
Una estrella que marca el futuro
El premio refleja una tendencia clara.
El presente del Barcelona pasa por Yamal, quien con apenas 18 años ya rompe récords y se proyecta como una de las grandes figuras del fútbol mundial.
Tras una temporada consagratoria, el siguiente reto para Yamal será mantener su nivel y confirmar su dominio en el fútbol europeo.
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