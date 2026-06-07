Calma engañosa en el Atlántico: la temporada de huracanes arranca sin tormentas, pero no sin riesgos

Temporada de huracanes sin tormentas

Junio históricamente tranquilo

Vigilancia en el Golfo

A casi una semana del comienzo oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, los meteorólogos no han detectado señales de actividad tropical significativa en la cuenca.

El arranque sin sistemas nombrados puede parecer alentador, pero los expertos advierten que junio, aunque históricamente tranquilo, no está exento de sorpresas repentinas cerca de la costa estadounidense.

En este periodo inicial, las tormentas no suelen originarse a partir de largas ondas tropicales que cruzan el océano durante días, como ocurre en el pico de la temporada.

Más bien, pueden formarse rápidamente a partir de frentes fríos que descienden hacia el sur, perturbaciones en la corriente en chorro o núcleos de tormentas que se organizan cerca de Centroamérica y avanzan hacia el norte.

Junio: poca frecuencia, pero reacción rápida

Los especialistas coinciden en que los huracanes en junio son poco comunes y, cuando aparecen, suelen ser relativamente débiles en comparación con los de finales del verano.

En promedio, un huracán durante este mes ocurre aproximadamente cada cinco años, lo que refuerza la percepción de que se trata de un periodo de menor actividad dentro de la temporada que se extiende hasta noviembre.

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El huracán más reciente que se formó en junio fue Beryl en 2024, mientras que el último que impactó directamente a Estados Unidos en ese mes fue Bonnie en 1986.

Esa tormenta tocó tierra al este de Houston y dejó víctimas mortales, un recordatorio de que incluso sistemas tempranos pueden generar consecuencias graves.