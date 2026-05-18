La salsa despide a una leyenda: muere Sammy Marrero, voz histórica de La Selecta
Publicado el18/05/2026 a las 11:47
- Muere el cantante Sammy Marrero
- Voz histórica de La Selecta
- Legado musical perdura
La música tropical perdió a una de sus figuras más emblemáticas tras confirmarse el fallecimiento del salsero puertorriqueño Sammy Marrero a los 84 años.
El cantante fue reconocido durante décadas como la voz principal de la orquesta La Selecta, agrupación clave en la historia de la salsa.
La noticia fue compartida públicamente por su hija, Jennissa Marrero Morales, quien anunció el deceso mediante un mensaje difundido en redes sociales. En su publicación, la familia destacó que el legado del artista permanecerá vivo a través de su música y en el recuerdo de quienes lo admiraron.
«Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo», destacó Jennissa Marrero Morales.
Más de cuatro décadas con La Selecta
Samuel Marrero González, nacido el 26 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro, en Coamo, Puerto Rico, construyó una trayectoria sólida dentro del género salsero.
Se integró a La Selecta en la década de 1970 y permaneció como vocalista principal por más de 40 años consecutivos.
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Durante ese extenso periodo se convirtió en una de las voces más identificables de la agrupación.
Entre los temas que marcaron su carrera junto a la orquesta figuran canciones como “La Cuna Blanca” y “Payaso”.
Una voz que definió generaciones
Su estilo interpretativo y su presencia en el escenario lo consolidaron como una referencia obligada dentro de la salsa puertorriqueña.
La Selecta logró posicionarse como una de las orquestas más representativas del movimiento salsero gracias a su aporte vocal.
A lo largo de su permanencia en la agrupación, Marrero participó en grabaciones y presentaciones que fortalecieron la proyección internacional del grupo.
Su salida en 2015 marcó el cierre de una etapa histórica tanto para él como para la orquesta.
Carrera en solitario y mensaje de esperanza
Tras dejar La Selecta, el cantante continuó activo en la música como solista.
Su debut individual estuvo acompañado del tema “Si me caigo me levanto”, canción que adquirió un significado especial en Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017.
El tema fue interpretado por muchos como un mensaje de resiliencia y fortaleza para la isla.
A lo largo de su trayectoria, Sammy Marrero se mantuvo vinculado al público que lo acompañó durante décadas.
Despedida y legado musical
La confirmación de su fallecimiento generó reacciones de pesar entre seguidores y amantes de la salsa.
Su familia resaltó que su historia y su música seguirán siendo parte esencial de la memoria cultural puertorriqueña.
Con más de medio siglo de carrera, Marrero dejó una huella profunda en el desarrollo de la salsa tradicional.
Su voz, asociada a una etapa dorada del género, continuará sonando como testimonio de una vida dedicada al ritmo y la tradición caribeña.