La salsa despide a una leyenda: muere Sammy Marrero, voz histórica de La Selecta

Muere el cantante Sammy Marrero

Voz histórica de La Selecta

Legado musical perdura

La música tropical perdió a una de sus figuras más emblemáticas tras confirmarse el fallecimiento del salsero puertorriqueño Sammy Marrero a los 84 años.

El cantante fue reconocido durante décadas como la voz principal de la orquesta La Selecta, agrupación clave en la historia de la salsa.

La noticia fue compartida públicamente por su hija, Jennissa Marrero Morales, quien anunció el deceso mediante un mensaje difundido en redes sociales. En su publicación, la familia destacó que el legado del artista permanecerá vivo a través de su música y en el recuerdo de quienes lo admiraron.

«Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo», destacó Jennissa Marrero Morales.

Más de cuatro décadas con La Selecta

Samuel Marrero González, nacido el 26 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro, en Coamo, Puerto Rico, construyó una trayectoria sólida dentro del género salsero.