La “regla del mediodía” que sorprende a clientes de Costco, Walmart y Target
Nueva regla en Costco Aplica en todo Massachusetts Walmart y Target involucrados Quienes planeen hacer compras temprano el 25 de mayo en Massachusetts deberán tomar en cuenta una restricción poco conocida que afecta a grandes cadenas y pequeños comercios por igual. Costco, Walmart, Target y otros supermercados podrán abrir sus puertas con normalidad por el […]
Publicado el10/05/2026 a las 08:10
- Nueva regla en Costco
- Aplica en todo Massachusetts
- Walmart y Target involucrados
Quienes planeen hacer compras temprano el 25 de mayo en Massachusetts deberán tomar en cuenta una restricción poco conocida que afecta a grandes cadenas y pequeños comercios por igual.
Costco, Walmart, Target y otros supermercados podrán abrir sus puertas con normalidad por el Día de los Caídos, pero no todo estará disponible desde primera hora.
Existe una norma estatal que limita la venta de un artículo común durante parte de la jornada, lo que podría alterar los planes de quienes organizan reuniones o celebraciones.
La disposición aplica específicamente a la comercialización de bebidas alcohólicas en todo el estado durante esta fecha conmemorativa.
Alcohol prohibido antes del mediodía
Las reglas vigentes establecen que los establecimientos con licencia para vender alcohol para consumo fuera del local no pueden ofrecer ni entregar estos productos antes de las 12:00 p.m.
Esto significa que cerveza, vino y licores permanecerán fuera de las cajas registradoras hasta que el reloj marque el mediodía.
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La medida no distingue entre grandes cadenas minoristas y licorerías independientes, ya que todos deben respetar el mismo horario.
Incluso los pedidos con entrega a domicilio están sujetos a la misma limitación, por lo que tampoco podrán enviarse bebidas alcohólicas durante la mañana.
Supermercados abiertos, pero con límites
Aunque la venta de alcohol estará restringida durante la primera mitad del día, los supermercados podrán operar con relativa normalidad.
Los clientes podrán adquirir alimentos, artículos para el hogar y otros productos habituales sin restricciones especiales.
Sin embargo, algunas farmacias ubicadas dentro de tiendas podrían cerrar o manejar horarios reducidos debido al carácter festivo de la fecha.
La recomendación para los compradores es planificar con anticipación si desean incluir bebidas alcohólicas en sus compras del Día de los Caídos.
Una regulación más estricta en otras fechas
Massachusetts mantiene normas aún más severas para otras festividades del calendario.
En fechas como el Día de Acción de Gracias y Navidad, los comercios con licencia para consumo fuera del establecimiento tienen prohibido vender o entregar alcohol durante toda la jornada.
En comparación, la restricción del 25 de mayo es considerada menos estricta, ya que solo limita las ventas hasta el mediodía.
También mayoristas y fabricantes deben cumplir con esta “regla del mediodía”, mientras que servicios estatales como el RMV permanecerán cerrados hasta después del feriado, señaló ‘The US Sun‘.