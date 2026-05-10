Nueva regla en Costco

Aplica en todo Massachusetts

Walmart y Target involucrados

Quienes planeen hacer compras temprano el 25 de mayo en Massachusetts deberán tomar en cuenta una restricción poco conocida que afecta a grandes cadenas y pequeños comercios por igual.

Costco, Walmart, Target y otros supermercados podrán abrir sus puertas con normalidad por el Día de los Caídos, pero no todo estará disponible desde primera hora.

Existe una norma estatal que limita la venta de un artículo común durante parte de la jornada, lo que podría alterar los planes de quienes organizan reuniones o celebraciones.

La disposición aplica específicamente a la comercialización de bebidas alcohólicas en todo el estado durante esta fecha conmemorativa.

Alcohol prohibido antes del mediodía

Las reglas vigentes establecen que los establecimientos con licencia para vender alcohol para consumo fuera del local no pueden ofrecer ni entregar estos productos antes de las 12:00 p.m.