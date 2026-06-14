La mansión VIP 2 ya calienta motores: invitan a Ángela Aguilar y crece la expectativa

¿Ángela Aguilar en La mansión VIP 2?

Reality regresa este año

Genera debate en redes

El reality digital La mansión VIP confirmó su regreso con una segunda temporada luego de un cierre rodeado de controversia. Además, el creador del proyecto, HotSpanish, fue quien dio el anuncio durante la transmisión final del programa.

A pesar de rumores sobre una posible cancelación, el influencer aseguró que el formato continuará este mismo año. El éxito en audiencia digital fue uno de los factores clave para tomar la decisión.

“Les quiero anunciar… que nos miramos en octubre o noviembre”, expresó durante la emisión. Con esto, confirmó que el proyecto ya cuenta con luz verde para su regreso.

El anuncio disipó dudas entre seguidores que habían reaccionado al desenlace de la primera temporada. La expectativa ahora se centra en los nuevos participantes.

Ángela Aguilar entra en la conversación

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de polémicas recientes. Su posible participación fue mencionada por el propio creador del reality.

“A ver Ángela Aguilar, si quieres…”, dijo HotSpanish, dejando abierta la invitación. Aunque no se trata de una propuesta formal, el comentario encendió las redes.

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El influencer considera que este tipo de figuras pueden cambiar la percepción del público dentro del formato. “Que la gente ya miró otro chip, otra cara de ella”, comentó durante un pódcast.

La idea de incluir a personalidades polémicas forma parte de la estrategia del programa. Sin embargo, reconoció que convencerlas no siempre es sencillo.