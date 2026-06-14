La mansión VIP 2 ya calienta motores: invitan a Ángela Aguilar y crece la expectativa
Publicado el14/06/2026 a las 10:43
- ¿Ángela Aguilar en La mansión VIP 2?
- Reality regresa este año
- Genera debate en redes
El reality digital La mansión VIP confirmó su regreso con una segunda temporada luego de un cierre rodeado de controversia. Además, el creador del proyecto, HotSpanish, fue quien dio el anuncio durante la transmisión final del programa.
A pesar de rumores sobre una posible cancelación, el influencer aseguró que el formato continuará este mismo año. El éxito en audiencia digital fue uno de los factores clave para tomar la decisión.
“Les quiero anunciar… que nos miramos en octubre o noviembre”, expresó durante la emisión. Con esto, confirmó que el proyecto ya cuenta con luz verde para su regreso.
El anuncio disipó dudas entre seguidores que habían reaccionado al desenlace de la primera temporada. La expectativa ahora se centra en los nuevos participantes.
Ángela Aguilar entra en la conversación
Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de polémicas recientes. Su posible participación fue mencionada por el propio creador del reality.
“A ver Ángela Aguilar, si quieres…”, dijo HotSpanish, dejando abierta la invitación. Aunque no se trata de una propuesta formal, el comentario encendió las redes.
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El influencer considera que este tipo de figuras pueden cambiar la percepción del público dentro del formato. “Que la gente ya miró otro chip, otra cara de ella”, comentó durante un pódcast.
La idea de incluir a personalidades polémicas forma parte de la estrategia del programa. Sin embargo, reconoció que convencerlas no siempre es sencillo.
Reacciones divididas entre usuarios
La posibilidad de ver a Ángela Aguilar en un reality 24/7 ha generado opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos muestran interés, otros anticipan un entorno complicado.
“El chat no la dejaría en paz”, escribió un usuario sobre la dinámica del programa. Otros comentarios apuntan a que podría recibir críticas constantes.
También hay quienes creen que su presencia podría atraer mayor atención al proyecto. “Ahí sí ganaría… porque todos los Súperchats serían para ella”, señalaron.
Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los comentarios ni a la invitación indirecta. Su postura frente a este tipo de formatos sigue siendo desconocida.
@chismecito_30
Roberto dice que seria imposible pero le gustaría tener a Angela Aguilar en la Mansión @HotSpanish @JD Pantoja #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral
Lo que se sabe del próximo estreno
La segunda temporada está prevista para estrenarse entre octubre y noviembre de 2026, según lo adelantado. El anuncio fue parte de la estrategia para mantener el interés del público.
Por ahora, no se han revelado detalles sobre la lista oficial de participantes. Tampoco se han confirmado cambios en la dinámica del programa.
Otro nombre que ha comenzado a circular como posible integrante es el de Juan de Dios Pantoja. Esto ha ampliado la conversación sobre el elenco.
El proyecto buscará replicar el impacto de su primera entrega, ahora con mayor expectativa. La atención se mantiene en quiénes aceptarán entrar a esta nueva edición.