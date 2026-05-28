La lesión de Neymar sigue bajo observación antes del Mundial

Neymar intentó bajar la preocupación en torno a su estado físico al asegurar que la molestia en la pantorrilla derecha no representa un problema serio de cara al Mundial 2026.

El delantero brasileño se incorpora a la concentración de su selección en medio de dudas por su reciente ausencia con Santos.

Aunque su mensaje fue optimista, la situación todavía se maneja con cautela dentro del cuerpo médico de Brasil.

Brasil recupera a una de sus figuras más importantes, pero su condición física sigue siendo una variable clave a pocos días del inicio del Mundial.

Neymar transmite calma, pero las dudas siguen abiertas

El atacante de Santos dejó una frase contundente al ser consultado por su pantorrilla: aseguró que está “intacta” y minimizó cualquier posible afectación rumbo al torneo.

Su postura busca transmitir tranquilidad en un momento en el que cualquier molestia física genera alarma, especialmente tratándose del máximo goleador histórico de Brasil.

Sin embargo, el contexto obliga a ser prudentes. Neymar viene de perderse los últimos tres partidos de Santos tras sufrir una contusión en la pantorrilla derecha durante la derrota ante Coritiba, por lo que su evolución sigue bajo observación.

Brasil adopta una postura más cautelosa que el propio jugador