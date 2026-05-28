La lesión de Neymar sigue bajo observación antes del Mundial
Publicado el27/05/2026 a las 22:44
Neymar intentó bajar la preocupación en torno a su estado físico al asegurar que la molestia en la pantorrilla derecha no representa un problema serio de cara al Mundial 2026.
El delantero brasileño se incorpora a la concentración de su selección en medio de dudas por su reciente ausencia con Santos.
Aunque su mensaje fue optimista, la situación todavía se maneja con cautela dentro del cuerpo médico de Brasil.
Brasil recupera a una de sus figuras más importantes, pero su condición física sigue siendo una variable clave a pocos días del inicio del Mundial.
Neymar transmite calma, pero las dudas siguen abiertas
El atacante de Santos dejó una frase contundente al ser consultado por su pantorrilla: aseguró que está “intacta” y minimizó cualquier posible afectación rumbo al torneo.
Su postura busca transmitir tranquilidad en un momento en el que cualquier molestia física genera alarma, especialmente tratándose del máximo goleador histórico de Brasil.
Sin embargo, el contexto obliga a ser prudentes. Neymar viene de perderse los últimos tres partidos de Santos tras sufrir una contusión en la pantorrilla derecha durante la derrota ante Coritiba, por lo que su evolución sigue bajo observación.
Brasil adopta una postura más cautelosa que el propio jugador
Aunque Neymar se muestra confiado, el cuerpo médico de la selección no comparte del todo ese nivel de certeza.
De acuerdo con la información disponible, la inflamación en la pantorrilla no sería tan leve como se esperaba inicialmente, motivo por el cual ya se preparó un plan específico para controlar su carga física.
Ese escenario reduce considerablemente sus opciones de participar en los amistosos ante Panamá y Egipto, programados para el 31 de mayo y el 5 de junio.
La prioridad parece ser clara: evitar cualquier recaída antes del debut mundialista.
El regreso de Neymar tiene un peso deportivo y simbólico
La convocatoria del delantero para el Mundial ya era una noticia fuerte por sí sola.
Neymar no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en una concentración internacional, y su inclusión en la lista final confirma que Carlo Ancelotti decidió apostar por su experiencia y jerarquía.
Será su cuarta Copa del Mundo y, más allá del estado físico, su presencia tiene impacto directo en el ánimo, el liderazgo y la proyección ofensiva del equipo brasileño.
El verdadero examen llegará en el debut ante Marruecos
Brasil comenzará su participación en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos.
Ese partido será la referencia real para medir si Neymar está en condiciones de competir al máximo nivel o si su presencia será administrada con más cuidado durante la fase inicial.
Brasil seguirá monitoreando la evolución de Neymar en los próximos días, con la mira puesta en tenerlo disponible y competitivo para el arranque del Mundial 2026.
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