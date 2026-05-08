Kris Jenner rompe el mito del Ozempic: revela que terminó enferma tras probarlo
Kris Jenner habla sobre el Ozempic Náuseas y malestar fuerte Descarta fármacos GLP-1 Kris Jenner, figura clave del imperio Kardashian-Jenner, sorprendió al confesar que su experiencia con Ozempic fue todo menos positiva. La empresaria de 69 años admitió que decidió probar el medicamento cuando aún no era tan conocido fuera del ámbito médico. Sin embargo, […]
Publicado el08/05/2026 a las 12:21
- Kris Jenner habla sobre el Ozempic
- Náuseas y malestar fuerte
- Descarta fármacos GLP-1
Kris Jenner, figura clave del imperio Kardashian-Jenner, sorprendió al confesar que su experiencia con Ozempic fue todo menos positiva.
La empresaria de 69 años admitió que decidió probar el medicamento cuando aún no era tan conocido fuera del ámbito médico.
Sin embargo, lo que parecía una prueba más terminó convirtiéndose en un episodio de salud que la obligó a detener su rutina.
La revelación la hizo durante una conversación en el podcast “SHE MD”, donde habló abiertamente sobre el tema.
“Me sentó muy mal”
Jenner explicó que no continuó con el tratamiento y que apenas lo probó una vez.
“No hice un Ozempic. Lo probé. Lo probamos una vez cuando nadie sabía qué era, y me sentó muy mal”, declaró.
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Según su testimonio, los efectos adversos fueron inmediatos y suficientemente fuertes como para preocuparla.
La empresaria relató que las náuseas y el malestar la llevaron a contactar a su médico de inmediato.
La reacción fue inmediata
“Llamé a mi médico y le dije: ‘Ya no puedo trabajar. No puedo, estoy muy mal. Tengo náuseas’”, recordó.
Ante la situación, su doctora optó por suspender el intento con ese fármaco y explorar otras alternativas.
“Está bien, probemos con otra cosa”, fue la respuesta que recibió, marcando el fin de su breve experiencia con Ozempic.
La decisión fue clara: no insistir con un tratamiento que su cuerpo rechazó desde el inicio.
Búsqueda de alternativas
Tras ese episodio, Jenner señaló que investigó junto a su médica distintas opciones en centros especializados.
Finalmente, decidió descartar los medicamentos GLP-1, categoría a la que pertenece Ozempic.
En su lugar, optó por un tratamiento con inyecciones de péptidos que, según explicó, se ajustaron mejor a su organismo.
Mientras algunas celebridades han defendido públicamente estos fármacos para el control de peso, Jenner tomó distancia.
@pagesix
Kris Jenner finally confirms she tried Ozempic after speculation. 🎥: «She MD» podcast
Prioridad: equilibrio hormonal
La empresaria afirmó que su enfoque actual está en el monitoreo constante de su salud. Se realiza análisis de sangre cada tres meses para mantener equilibradas sus hormonas, algo que considera clave después de los 45 años.
Jenner dejó claro que no pretende volver a intentar con el popular medicamento. “Me enfermé mucho con eso”, concluyó, subrayando que en su caso la experiencia fue negativa y definitiva.
Su testimonio se suma al debate público sobre el uso de estos fármacos más allá de su indicación original. En medio del auge de tratamientos para bajar de peso, su historia introduce una advertencia personal sobre los posibles efectos adversos.
Aunque cada organismo reacciona de manera distinta, la empresaria dejó claro que, al menos para ella, el costo físico fue demasiado alto, según ‘La Vanguardia‘.