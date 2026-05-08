Kris Jenner habla sobre el Ozempic

Náuseas y malestar fuerte

Descarta fármacos GLP-1

Kris Jenner, figura clave del imperio Kardashian-Jenner, sorprendió al confesar que su experiencia con Ozempic fue todo menos positiva.

La empresaria de 69 años admitió que decidió probar el medicamento cuando aún no era tan conocido fuera del ámbito médico.

Sin embargo, lo que parecía una prueba más terminó convirtiéndose en un episodio de salud que la obligó a detener su rutina.

La revelación la hizo durante una conversación en el podcast “SHE MD”, donde habló abiertamente sobre el tema.

“Me sentó muy mal”

Jenner explicó que no continuó con el tratamiento y que apenas lo probó una vez.