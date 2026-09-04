Revelan qué habría detrás del asesinato de Jonathan Meléndez: exigencia de dinero, fuertes imágenes y el funeral de su familia

¿Quién mató a Jonathan Meléndez? El asesinato de Jonathan Meléndez da un giro tras confirmarse amenazas y exigencias de dinero

Confirmaron amenazas y exigencias de dinero

Difundieron imágenes relacionadas con el crimen

Familiares despidieron juntos a las víctimas. ¿Quién mató a Jonathan Meléndez? Nuevos detalles comienzan a esclarecer lo ocurrido antes del asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, quien fue encontrado muerto junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba con la familia. Mientras las autoridades confirmaron por primera vez que existieron amenazas y una exigencia de dinero previa al multihomicidio, medios mexicanos también difundieron fuertes imágenes relacionadas con el lugar donde fueron encontradas las víctimas. Días después, TVNotas mostró fotografías del funeral de Meléndez y su familia. 🔴 Antes del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia hubo amenazas y exigencias de dinero, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch). Las investigaciones apuntan a que el conflicto entre la víctima y el principal sospechoso habría escalado hasta el… pic.twitter.com/1hdoOKhhcW — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 4, 2026 Los cuerpos fueron localizados dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, según informó El Universal. La tragedia dejó un único sobreviviente: el hijo de Jonathan, de seis años. Una versión difundida por el periodista Carlos Jiménez y recogida por Vive USA sostiene que el menor logró sobrevivir al esconderse debajo de una cama. ¿Quién mató a Jonathan Meléndez? García Harfuch confirma amenazas y exigencia económica 🚨 Aristegui Noticias tuvo acceso en exclusiva a las primeras imágenes de Diego N. declarando ante las autoridades. Diego N., detenido por el homicidio múltiple de Atizapán, aparece durante su declaración ante las autoridades. Según el secretario de Seguridad, Omar García… pic.twitter.com/MeSuSCl3V8 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) September 4, 2026 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este 4 de septiembre que Jonathan Meléndez conocía previamente al principal sospechoso y que entre ambos existía una relación de negocios. “Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia”, declaró García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada en Zacatecas. El funcionario reveló además uno de los datos más importantes conocidos hasta ahora sobre los días anteriores al crimen: Meléndez había recibido amenazas y existía una exigencia económica. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, afirmó. García Harfuch no reveló cuánto dinero habría sido exigido. Explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó reservar información de la investigación antes de la primera audiencia para evitar afectar el procedimiento judicial.

¿Quién mató a Jonathan Meléndez? ¿El motivo fueron 30 millones de pesos en bitcoins? 🔴 BRUTAL. Jonathan Meléndez presentía que algo malo iba a pasar; «si no respondo llama a la policía», le dijo a un amigo https://t.co/ZmRwIpibuD pic.twitter.com/OWTiZdjnWm — A Fondo Noticias (@AFondoNoticias) September 3, 2026 Paralelamente surgió una versión que apunta hacia una cantidad considerable de dinero en criptomonedas. Sin embargo, hasta ahora esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente como el móvil definitivo del crimen. Vive USA recogió información atribuida al periodista Carlos Jiménez, según la cual Diego Sebastián Rosen habría acudido a la propiedad buscando una memoria que contendría información relacionada con aproximadamente 30 millones de pesos en bitcoins, además de mencionarse dinero en efectivo. La versión sostiene que la situación habría escalado dentro de la residencia. No obstante, la propia fuente puntualiza que la Fiscalía del Estado de México todavía no había proporcionado detalles oficiales que confirmaran esa reconstrucción de los hechos. Por ello, lo confirmado hasta este viernes es más limitado pero relevante: existía una relación comercial entre Jonathan y el sospechoso, hubo amenazas y se le estaba exigiendo dinero antes de que ocurrieran los asesinatos.

¿Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini? Los dos hombres detenidos por el asesinato del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su familia y una trabajadora, fueron trasladados al penal estatal de #Barrientos en #Tlalnepantla. Se trata de Diego Sebastián “N”, socio de Jonathan, y Gerardo “N”, chofer de… pic.twitter.com/4LV2DCApd0 — Nacho Lozano (@nacholozano) September 4, 2026 Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años y origen argentino, fue identificado como socio de Jonathan Meléndez. De acuerdo con Vive USA, ambos estaban vinculados con negocios relacionados con el alquiler de propiedades vacacionales en destinos como Valle de Bravo y Acapulco. La información publicada señala además vínculos con actividades turísticas y con Nomad Adventures. Rosen habría sido naturalizado mexicano años atrás y llevaba tiempo establecido en México. La relación entre ambos resulta clave para la investigación, pues las autoridades ya reconocieron públicamente que no se trataba de dos desconocidos. García Harfuch habló expresamente de una relación “comercial” o de cierta “sociedad”. Tras el crimen también surgieron acusaciones de presuntos fraudes relacionados con negocios de alquiler vacacional. Vive USA recogió el testimonio de una persona que aseguró haber pagado una propiedad para unas vacaciones familiares y posteriormente haber perdido contacto con Rosen.

La esposa de Diego Rosen aparece en la investigación mediática ⚠️ Huye para España 🇪🇸 La esposa de Diego Sebastián «N» (ARGENTINO), señalado como uno de los asesinos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su mujer embarazada de 4 meses, su hija de 3 años, la joven mujer que les ayudaba con las labores del hogar y la mascota de… pic.twitter.com/tyP971SfBZ — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 3, 2026 Paola Mandri Figueroa ha sido identificada públicamente como esposa y socia comercial de Diego Rosen. De acuerdo con Vive USA, ambos habrían participado en negocios relacionados con la promoción y renta de propiedades vacacionales.

Su nombre comenzó a circular después del arresto de Rosen debido a señalamientos relacionados con presuntos fraudes. También aparecieron versiones de que habría viajado a España, aunque existen reportes contradictorios sobre cuándo salió de México. Un punto resulta fundamental: hasta la información disponible el 4 de septiembre, la Fiscalía del Estado de México no había confirmado públicamente que Mandri estuviera imputada por el asesinato ni que existiera una orden de aprehensión en su contra por este caso.

Difunden imágenes de los detenidos Diego Sebastián Rosen Ferlini, argentino de 51 años, era socio de Jonathan Meléndez (tecladista de Camilo Séptimo) en rentas de Airbnb en Valle de Bravo. Se dedicaba a casas vacacionales (NOMAD/+Relax) y eventos (Shark BTL), junto a su pareja y presunta cómplice en las estafas… https://t.co/az9hVcEbvd pic.twitter.com/SpuYHzY9qU — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 3, 2026 El caso avanzó rápidamente después del hallazgo de las víctimas. Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, este último señalado por su posible participación en los hechos. García Harfuch destacó que las capturas se consiguieron en menos de 12 horas gracias a la coordinación entre autoridades federales y del Estado de México. Posteriormente fueron difundidas imágenes oficiales relacionadas con los detenidos y su traslado. El Universal informó este viernes que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” serían llevados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, para quedar a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía continúa investigando si existieron más participantes. García Harfuch señaló que el principal sospechoso se encuentra detenido y que otra persona habría colaborado, pero todavía se agotan las distintas líneas de investigación.

Las fuertes imágenes del lugar donde encontraron a la familia Ahí va bien arrepentido el hijo de perra que mató a Jonathan Melendez y a su familia. Ojalá que se pudra en la cárcel este psicópata. pic.twitter.com/IKkpWVbeuq — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) September 4, 2026 Además de las fotografías de los sospechosos, el caso provocó conmoción después de que medios y redes sociales difundieran imágenes vinculadas con el escenario donde fueron encontradas las víctimas. TVNotas informó sobre la circulación de una fotografía del lugar relacionada con el asesinato, mientras que El Universal confirmó que Jonathan, Ana Paula, su pequeña hija y Aleyda fueron encontrados sin vida dentro del departamento de Zona Esmeralda. Entre las víctimas estaba Ana Paula, esposa de Jonathan, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba para la familia. También murió la mascota de la familia, de acuerdo con los reportes recopilados por Vive USA. Por la naturaleza particularmente sensible de las imágenes y porque la investigación continúa abierta, los detalles gráficos de los cuerpos no han sido establecidos públicamente por las autoridades en la información proporcionada.

TVNotas muestra el funeral de Jonathan Meléndez y su familia Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas) Mientras la investigación judicial comenzaba a avanzar, familiares, amigos y compañeros de Camilo Séptimo se reunieron para despedir a Jonathan y a sus seres queridos. TVNotas informó que, después de que los cuerpos fueran entregados a sus familiares, se habilitó una sala funeraria en Santa Mónica, Tlalnepantla. El medio consiguió ingresar al lugar y publicó imágenes del interior de la ceremonia. En las fotografías se observaban tres féretros que, de acuerdo con TVNotas, corresponderían presuntamente a Jonathan, su esposa Ana Paula y su hija de tres años. El medio reportó además la llegada de familiares y amigos visiblemente afectados por la tragedia. Integrantes de Camilo Séptimo también acudieron para despedir al músico con quien compartieron años de trayectoria. Jonathan y su familia serían velados hasta las 11:00 de la mañana del 4 de septiembre y posteriormente trasladados al cementerio Los Cipreses, según la información publicada por TVNotas.