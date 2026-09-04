Bobby Pulido recupera su cuenta de TikTok tras denunciar bloqueo y sospechar motivos políticos ¿qué pasó con su cuenta?

Bobby Pulido recuperó su cuenta musical

Celebró su regreso con sus seguidores

TikTok no aclaró públicamente el bloqueo. Bobby Pulido ya recuperó su principal cuenta musical de TikTok después de denunciar públicamente que la plataforma había bloqueado el perfil que utilizaba desde hace años para promocionar su carrera. El cantante confirmó su regreso con una publicación dirigida a sus seguidores y una advertencia para evitar perfiles falsos. “Adivina quién ha vuelto 👀 Solo asegúrate de seguir a la cuenta auténtica. Busca la marca de verificación”, escribió Pulido desde @bobbypulido425, el mismo perfil cuya suspensión había denunciado días antes. La recuperación cambia el panorama de una controversia que cobró especial relevancia porque Pulido se encuentra actualmente en campaña por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas. El cantante había planteado públicamente sus sospechas de que detrás del bloqueo pudiera existir alguna motivación política. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública que confirme esa teoría y TikTok no ha ofrecido públicamente una explicación detallada sobre lo sucedido. Bobby Pulido vuelve a TikTok tras denunciar el bloqueo They banned me on TikTok, but that’s not going to stop this campaign or this movement. South Texas is ready and we are not going anywhere. Make your voice heard and let’s finish what we started in November. #teamyou pic.twitter.com/nRFGaamycJ — Bobby Pulido for Texas (@PulidoForTexas) September 1, 2026 La controversia comenzó cuando Pulido informó que TikTok había sancionado su cuenta por una supuesta “suplantación de identidad”, algo que el intérprete consideró extraño debido a que se trataba precisamente del perfil que utilizaba para su carrera musical. “Nos bloquearon de TikTok y decía que estábamos suplantando una identidad. Esa cuenta es mi página de música, que es la más grande que tengo en TikTok”, explicó entonces. Según Tejano Nation, @bobbypulido425 había sido identificada públicamente como la cuenta oficial del intérprete y acumulaba más de 160,000 seguidores. Ahora el perfil vuelve a estar disponible y Pulido incluso pidió a sus seguidores verificar que estén siguiendo la cuenta auténtica mediante la insignia de verificación. La recuperación también permite al cantante retomar el acceso a una audiencia que construyó durante su trayectoria artística y que cobra una nueva relevancia mientras desarrolla su campaña política. #Verified #Fyp #ParaTi #imback ♬ original sound – Akher-el-Akhbar @bobbypulido425 Guess who’s back 👀 Just make sure you’re following the real one. Look for the verified check mark. ✅ #BobbyPulido

Carlos Eduardo Espina también recuperó su cuenta El caso de Pulido había llamado particularmente la atención porque ocurrió apenas días después de que Carlos Eduardo Espina, uno de los influencers latinos más seguidos en Estados Unidos y conocido por sus contenidos sobre inmigración, denunciara la suspensión de su cuenta con más de 14 millones de seguidores. Espina también recuperó posteriormente su perfil. Su cuenta fue restablecida aproximadamente 24 horas después de la suspensión. Pulido había mencionado directamente esa coincidencia cuando todavía intentaba recuperar su propio perfil. “Casualmente, también bloquearon a Carlos Eduardo Espina y a otros influencers. Así de importante es esta elección”, manifestó el cantante al plantear sus dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Ahora ambos tienen nuevamente acceso a sus respectivas cuentas, aunque los episodios generaron cuestionamientos sobre las razones que llevaron a las suspensiones.

¿Por qué TikTok había bloqueado la cuenta de Bobby Pulido? De acuerdo con el propio artista, TikTok le informó inicialmente que el perfil había sido sancionado por presuntamente hacerse pasar por otra persona. Pulido rechazó esa explicación y aseguró que se trataba de su principal página musical. “Recibí malas noticias. Mi papá diría que hay un hongo entre nosotros. Huelo una rata”, declaró Pulido al explicar inicialmente la situación en un video dirigido a sus seguidores, según la información publicada por Tejano Nation. NBC también informó sobre las declaraciones del cantante y sus sospechas de que la suspensión pudiera estar relacionada con un adversario político. No obstante, con la información disponible no se ha presentado evidencia que establezca que algún rival político haya provocado el bloqueo ni que la decisión de TikTok estuviera relacionada con la candidatura de Pulido.

Bobby Pulido sospechó que había razones políticas Antes de recuperar la cuenta, Pulido aseguró que su equipo había intentado obtener una explicación de TikTok sin conseguir una respuesta que considerara satisfactoria. “No han podido resolver por qué nos bloquearon. Estamos tratando de obtener una respuesta, no podemos obtenerla. Huele a política y espero estar equivocado”, afirmó. Esa última frase resulta fundamental para entender el caso: el propio cantante presentó la posible motivación política como una sospecha y no como un hecho comprobado. Tejano Nation también señaló que no existía evidencia pública que demostrara que TikTok hubiera suspendido la cuenta debido a las posiciones políticas del cantante o por su campaña electoral. TikTok establece en sus políticas que puede suspender cuentas por incumplimientos de sus Normas de la Comunidad y cuenta con procedimientos de apelación para usuarios que consideren que una sanción fue aplicada incorrectamente. La plataforma también contempla reglas contra la suplantación de identidad. ♬ original sound – Bobby Pulido for Texas @bobbypulidofortexas Many Texas voters are finding out their registration has been suspended. Take two minutes out of your day today to check your voter registration status. Elections can often come down to just one vote, so make sure yours counts. #teamyou

De estrella de la música tejana a candidato al Congreso La controversia llega durante una transformación importante en la carrera de Bobby Pulido. Después de décadas dedicado a la música tejana, el cantante entró de lleno en la política electoral de Texas. Pulido busca representar como demócrata al Distrito Congresional 15 de Texas y enfrenta a la republicana Monica De La Cruz. Tejano Nation ha descrito la contienda del sur de Texas como una carrera que ha despertado la atención de ambos partidos. Su trayectoria artística comenzó a consolidarse durante la década de 1990 con “Desvelado”. La publicación también lo identifica como ganador de dos Latin Grammy, incluido el reconocimiento de 2025 a Mejor Álbum de Música Tejana por “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1) (En Vivo)”. La suspensión temporal de una cuenta con una audiencia consolidada adquirió así una dimensión adicional, debido a que Pulido combina actualmente su presencia como músico con su nueva faceta como candidato político.