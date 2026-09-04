Ángela Aguilar gana en Premios Juventud y “olvida” agradecer a Nodal: ¿se la devolvió?

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a generar conversación luego de que ella no mencionara a su esposo al recibir un premio

Ángela Aguilar ganó junto a Marc Anthony

Nodal quedó fuera de sus agradecimientos

En redes hablan de una “revancha”. Ángela Aguilar tuvo una noche para celebrar en Premios Juventud 2026 al recibir junto a Marc Anthony el reconocimiento de La Mezcla Perfecta por “No Quiero Hablar”. Sin embargo, hubo un detalle de su discurso que rápidamente terminó robándose parte de la conversación: Christian Nodal no apareció entre sus agradecimientos. La omisión inmediatamente recordó a algunos usuarios lo ocurrido apenas unos meses atrás en los Latin Grammy 2025, cuando fue Nodal quien recibió un importante reconocimiento y tampoco mencionó por nombre a Ángela. La coincidencia provocó una pregunta inevitable en redes: ¿se la devolvió? Ángela Aguilar agradeció a Marc Anthony, pero no mencionó a Nodal Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dhalyla Dávila (@dhalyla_davila) De acuerdo con Milenio, Ángela subió al escenario para celebrar el premio obtenido por “No Quiero Hablar”, colaboración realizada con Marc Anthony, y dirigió parte de sus palabras precisamente al salsero. “Estoy feliz, gracias. Mi primera producción, te agradezco por formar parte de ella”, expresó Ángela a Marc Anthony durante el discurso, según reprodujo el medio. La cantante también reconoció el respaldo del público que votó por ella. “A todos los fans, a mis angelitos, muchas gracias por votar”, añadió antes de cerrar sus palabras. Lo que llamó la atención de algunos espectadores fue que Christian Nodal no fue mencionado por nombre. El detalle adquirió todavía mayor relevancia debido al antecedente protagonizado por el sonorense en noviembre de 2025.

¿Una “revancha” contra Christian Nodal? En redes sociales comenzó a circular la teoría de que Ángela pudo haber decidido no agradecer públicamente a su esposo como una especie de “revancha”. Sin embargo, no existe evidencia de que esa haya sido realmente su intención. Milenio señala que las especulaciones surgieron precisamente por las similitudes con lo sucedido durante los Latin Grammy 2025, cuando Nodal ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. En aquella ocasión, el intérprete agradeció a su familia, amigos y colaboradores, pero no pronunció específicamente el nombre de Ángela Aguilar, situación que entonces también provocó críticas y cuestionamientos en redes sociales. Ahora los papeles parecen haberse invertido: Ángela fue quien tuvo el premio en las manos y Nodal quien quedó fuera de una mención directa.

Nodal ya había explicado por qué no nombró a Ángela La polémica de 2025 llegó a tal punto que Christian Nodal terminó respondiendo públicamente a las críticas aproximadamente una semana después de aquella ceremonia. Según Univision, el cantante explicó a los medios que estaba “muy cansado” debido a su agenda y que no había preparado un discurso específico, sino que improvisó cuando llegó el momento de recibir el Grammy. Nodal también dejó claro que, desde su perspectiva, mencionar a su familia incluía directamente a Ángela. “Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia”, declaró entonces el cantante al explicar por qué no consideraba que hubiera excluido intencionalmente a Aguilar de sus palabras. El intérprete sostuvo además que muchas personas cercanas a él merecían agradecimientos especiales por acompañarlo durante su trabajo y reconoció que entre ellas estaba su esposa.

La omisión de 2025 también causó polémica La falta de una mención directa a Ángela resultó especialmente comentada porque usuarios recordaron que Nodal sí había nombrado públicamente a parejas anteriores durante otras ceremonias. Univision recordó que en 2021 el cantante se refirió a Belinda como “el amor de mi vida” durante un agradecimiento en los Billboard. Un año después, en los Latin Grammy 2022, Nodal también dedicó palabras a Cazzu, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli. “A mi amor, Julieta, gracias por reiniciarme la vida”, expresó entonces. Por esa razón, cuando Ángela quedó fuera de una mención específica en 2025, el episodio generó numerosas comparaciones. Ahora ese antecedente ha regresado a la conversación debido a lo ocurrido en Premios Juventud.