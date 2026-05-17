Kim Kardashian interviene y logra la liberación bajo fianza de preso que pasó 29 años en el corredor de la muerte

Kim Kardashian paga fianza

Libera a preso que pasó 29 años en prisión

Espera nuevo juicio

Richard Glossip salió de prisión esta semana tras casi tres décadas en el corredor de la muerte en Oklahoma.

Su liberación bajo fianza se concretó después de que Kim Kardashian cubriera el monto fijado por la jueza.

La noticia fue dada a conocer por el productor Scott Budnick, quien celebró el momento en redes sociales.

“¡Después de 29 años inocente en el corredor de la muerte de Oklahoma, Richard Glossip, ha salido esta tarde como un hombre libre!”, escribió.

Fianza de 500 mil dólares

Budnick detalló que la liberación fue posible gracias al pago inmediato de la fianza.