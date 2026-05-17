Kim Kardashian interviene y logra la liberación bajo fianza de preso que pasó 29 años en el corredor de la muerte
Publicado el17/05/2026 a las 10:39
- Kim Kardashian paga fianza
- Libera a preso que pasó 29 años en prisión
- Espera nuevo juicio
Richard Glossip salió de prisión esta semana tras casi tres décadas en el corredor de la muerte en Oklahoma.
Su liberación bajo fianza se concretó después de que Kim Kardashian cubriera el monto fijado por la jueza.
La noticia fue dada a conocer por el productor Scott Budnick, quien celebró el momento en redes sociales.
“¡Después de 29 años inocente en el corredor de la muerte de Oklahoma, Richard Glossip, ha salido esta tarde como un hombre libre!”, escribió.
Fianza de 500 mil dólares
Budnick detalló que la liberación fue posible gracias al pago inmediato de la fianza.
“Bueno, lo han puesto en libertad bajo fianza, que fue generosamente pagada de inmediato por Kim Kardashian”, reveló.
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La jueza Natalie Mai había fijado la cantidad en 500 mil dólares horas antes de su salida del penal.
El propio Budnick agradeció a Kardashian y al ejecutivo musical Jason Flom por impulsar el caso.
Un reencuentro esperado
Glossip abandonó la prisión vestido con una camisa gris y jeans, acompañado de su esposa, Lea Glossip.
“Esta noche está en casa, en los brazos de su esposa Lea, por primera vez en su vida”, afirmó Budnick.
Visiblemente emocionado, el exreo expresó su gratitud al reencontrarse con su familia.
“Solo estoy agradecido con mi esposa y mis abogados. Simplemente agradecido… Es abrumador, pero al mismo tiempo es increíble”, declaró.
Condiciones estrictas y proceso abierto
Aunque se encuentra en libertad bajo fianza, Glossip deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Además, no podrá salir de Oklahoma ni contactar a testigos relacionados con el caso.
Tampoco tiene permitido consumir drogas o alcohol mientras espera el siguiente paso judicial.
Su proceso continúa, ya que está a la espera de un nuevo juicio por el homicidio ocurrido en 1997.
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El respaldo público de Kardashian
En 2023, Kim Kardashian había abogado públicamente por Glossip a través de un mensaje en la red social X.
En esa ocasión afirmó que él “necesita nuestra ayuda urgentemente” y sostuvo que llevaba años preso “por un delito que no cometió”.
La empresaria pidió a la Junta de Indultos que le concediera clemencia antes de una ejecución programada.
Kim Kardashian posts $500,000 bail for former death row prisoner Richard Glossiphttps://t.co/c6nvQ3Yse6
— The Independent (@Independent) May 15, 2026
“Háganle saber con sus propias palabras que Richard Glossip merece un indulto total. ¡No podemos ejecutar a otro hombre, especialmente por un crimen que no cometió!”, escribió.
Una condena anulada por la Corte Suprema
El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena de Glossip.
El tribunal determinó que permitir el testimonio falso de un testigo clave violó su derecho constitucional a un juicio justo.
Durante su tiempo en prisión, se fijaron nueve fechas de ejecución y estuvo al borde de ser ejecutado en tres ocasiones.
Ahora, mientras espera un nuevo juicio, su caso vuelve a estar bajo el escrutinio público y judicial, según ‘Univisión‘.