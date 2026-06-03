Kilauea vuelve a rugir: lanza columnas de lava de hasta 300 metros en nueva erupción
Publicado el03/06/2026 a las 09:52
- Kilauea hace nuevamente erupción
- Lava alcanza 300 metros
- Alerta aérea nivel naranja
El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción la madrugada del jueves, reactivando uno de los sistemas volcánicos más vigilados del planeta con potentes fuentes de lava visibles desde distintos puntos del Parque Nacional de los Volcanes.
La actividad comenzó alrededor de la 1:30 a.m., cuando la lava empezó a emerger desde el cráter Halemaʻumaʻu, generando un espectáculo incandescente que quedó registrado en transmisiones en vivo de monitoreo científico.
Las fuentes alcanzaron alturas de hasta 300 metros sobre el nivel del suelo, mientras una columna compuesta por gases, ceniza y fragmentos de roca se elevó varios kilómetros en la atmósfera.
Este nuevo episodio se suma a una larga secuencia de eventos eruptivos recientes que mantienen al Kilauea en constante observación por parte de especialistas.
Una actividad constante en los últimos meses
El episodio actual representa la erupción número 45 en aproximadamente año y medio, consolidando al Kilauea como uno de los volcanes más activos del mundo en la actualidad.
Desde diciembre de 2024, el volcán ha mostrado una dinámica intermitente, alternando periodos de relativa calma con explosiones de lava que transforman el paisaje dentro del parque nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
La persistencia de esta actividad ha reforzado la presencia de equipos científicos que monitorean cambios en presión, emisión de gases y deformaciones del terreno.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes, las autoridades señalaron que el fenómeno se mantiene dentro de parámetros esperados para este tipo de sistema volcánico.
Alerta naranja y vigilancia volcánica activa
Ante la nueva erupción, se emitió un aviso de vigilancia volcánica junto con una alerta de aviación nivel “naranja”, lo que indica actividad en curso con riesgos limitados para la población y el tráfico aéreo.
Las autoridades precisaron que no se ha reportado caída significativa de material volcánico en carreteras cercanas ni en las áreas públicas del parque.
Sin embargo, la presencia de gases volcánicos puede representar un riesgo para personas con problemas respiratorios o sensibilidad a la mala calidad del aire.
Por ello, se recomendó mantenerse informado y seguir las indicaciones oficiales mientras continúe la actividad eruptiva.
Turismo y ciencia en medio del espectáculo natural
Las erupciones recurrentes han convertido al Kilauea en un punto de atracción tanto para visitantes como para investigadores que buscan documentar de cerca el comportamiento del volcán.
La combinación de accesibilidad, monitoreo constante y actividad frecuente ofrece una oportunidad única para el estudio de procesos volcánicos activos.
Al mismo tiempo, el flujo de turistas hacia la Isla Grande se incrementa cada vez que el volcán muestra nuevas señales de vida, atraídos por el impacto visual de las fuentes de lava.
Mientras el Kilauea continúa su ciclo eruptivo, las autoridades mantienen el monitoreo permanente para anticipar cualquier cambio en la intensidad del fenómeno, detalló ‘USGS‘.