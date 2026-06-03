Kilauea vuelve a rugir: lanza columnas de lava de hasta 300 metros en nueva erupción

Kilauea hace nuevamente erupción

Lava alcanza 300 metros

Alerta aérea nivel naranja

El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción la madrugada del jueves, reactivando uno de los sistemas volcánicos más vigilados del planeta con potentes fuentes de lava visibles desde distintos puntos del Parque Nacional de los Volcanes.

La actividad comenzó alrededor de la 1:30 a.m., cuando la lava empezó a emerger desde el cráter Halemaʻumaʻu, generando un espectáculo incandescente que quedó registrado en transmisiones en vivo de monitoreo científico.

Las fuentes alcanzaron alturas de hasta 300 metros sobre el nivel del suelo, mientras una columna compuesta por gases, ceniza y fragmentos de roca se elevó varios kilómetros en la atmósfera.

Este nuevo episodio se suma a una larga secuencia de eventos eruptivos recientes que mantienen al Kilauea en constante observación por parte de especialistas.

Una actividad constante en los últimos meses

El episodio actual representa la erupción número 45 en aproximadamente año y medio, consolidando al Kilauea como uno de los volcanes más activos del mundo en la actualidad.

Desde diciembre de 2024, el volcán ha mostrado una dinámica intermitente, alternando periodos de relativa calma con explosiones de lava que transforman el paisaje dentro del parque nacional.

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La persistencia de esta actividad ha reforzado la presencia de equipos científicos que monitorean cambios en presión, emisión de gases y deformaciones del terreno.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, las autoridades señalaron que el fenómeno se mantiene dentro de parámetros esperados para este tipo de sistema volcánico.