Kenia Os y Peso Pluma anuncian el fin de su relación tras meses de rumores
Publicado el06/06/2026 a las 12:23
- Kenia y Peso Pluma confirman ruptura
- Comunicado conjunto publicado
- Piden respeto y privacidad
Luego de varios días de versiones sobre una posible separación, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron oficialmente que su relación llegó a su fin después de más de un año juntos.
La mañana del 6 de junio, ambos artistas difundieron un comunicado conjunto en redes sociales para aclarar la situación y frenar las especulaciones que crecían entre sus seguidores.
“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el mensaje.
Con estas palabras, la pareja dejó claro que la ruptura fue una decisión tomada en común acuerdo y sin conflictos públicos.
Piden respeto y no darán más detalles
En el mismo comunicado, los cantantes enfatizaron que no profundizarán en los motivos que los llevaron a separarse.
“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, expresaron.
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La petición fue reiterada al final del mensaje: “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”.
Con estas declaraciones, ambos dejaron en claro que buscan cerrar este capítulo lejos de polémicas o declaraciones adicionales.
Lágrimas en conciertos avivaron rumores
Las primeras señales de una posible crisis surgieron a finales de mayo, cuando tanto Kenia Os como Peso Pluma fueron vistos llorando durante sus respectivos conciertos.
Esos momentos, captados por asistentes y difundidos en redes sociales, desataron teorías sobre problemas en la relación, especialmente ante la disminución de interacciones públicas entre ambos.
A lo largo de 2026, seguidores notaron menos publicaciones compartidas y menos apariciones conjuntas, lo que alimentó las versiones de distanciamiento.
La confirmación oficial terminó por validar las sospechas, aunque sin revelar qué ocurrió en la intimidad de la pareja.
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Una historia que nació entre música
La relación comenzó a tomar forma a mediados de 2024, cuando coincidieron en la grabación del videoclip “Tommy & Pamela”, donde la química entre ambos llamó la atención.
En ese entonces, la colaboración era estrictamente profesional, aunque más adelante se supo que existía atracción desde ese primer encuentro.
Fue a inicios de 2025 cuando empezaron a ser vistos juntos en distintos eventos, hasta que en febrero de ese año hicieron público su noviazgo con apariciones y muestras de cariño.
Tras más de un año de relación, la historia llega a su fin con un mensaje que apuesta por el respeto mutuo, dejando atrás una de las parejas más comentadas del ámbito musical reciente, detalló ‘Univisión‘.