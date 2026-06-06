Kenia Os y Peso Pluma anuncian el fin de su relación tras meses de rumores

Kenia y Peso Pluma confirman ruptura

Comunicado conjunto publicado

Piden respeto y privacidad

Luego de varios días de versiones sobre una posible separación, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron oficialmente que su relación llegó a su fin después de más de un año juntos.

La mañana del 6 de junio, ambos artistas difundieron un comunicado conjunto en redes sociales para aclarar la situación y frenar las especulaciones que crecían entre sus seguidores.

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el mensaje.

Con estas palabras, la pareja dejó claro que la ruptura fue una decisión tomada en común acuerdo y sin conflictos públicos.

Piden respeto y no darán más detalles

En el mismo comunicado, los cantantes enfatizaron que no profundizarán en los motivos que los llevaron a separarse.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, expresaron.

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La petición fue reiterada al final del mensaje: “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”.

Con estas declaraciones, ambos dejaron en claro que buscan cerrar este capítulo lejos de polémicas o declaraciones adicionales.