Kenia Os rompe en llanto en Monterrey y enciende rumores sobre Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma

Rumores de ruptura

Reacciones en redes

Kenia Os vivió una de las escenas más emotivas de su gira durante su presentación en Monterrey. La cantante no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba uno de sus temas más personales.

El episodio ocurrió en medio de su concierto ante un recinto completamente lleno. Fanáticos captaron el instante y los videos rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La intérprete se encontraba cantando “Una y Otra Vez” cuando la emoción la superó. En pleno escenario decidió sentarse mientras continuaba la canción.

Su rostro evidenció la intensidad del momento mientras el público la acompañaba a coro. Las imágenes mostraron a la artista visiblemente conmovida frente a miles de asistentes.

Lágrimas que desatan especulación

Aunque el espectáculo siguió su curso, el llanto generó especulaciones inmediatas. En plataformas digitales comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura sentimental.

Muchos usuarios relacionaron el episodio con su vínculo con Peso Pluma. La escena fue interpretada por algunos como señal de una crisis en la relación.

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Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto. Tampoco han eliminado fotografías juntos en redes sociales.

El silencio de ambos ha alimentado aún más la conversación en internet. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre una separación.