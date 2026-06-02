Kenia Os rompe en llanto en Monterrey y enciende rumores sobre Peso Pluma
Publicado el02/06/2026 a las 12:27
- Kenia Os y Peso Pluma
- Rumores de ruptura
- Reacciones en redes
Kenia Os vivió una de las escenas más emotivas de su gira durante su presentación en Monterrey. La cantante no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba uno de sus temas más personales.
El episodio ocurrió en medio de su concierto ante un recinto completamente lleno. Fanáticos captaron el instante y los videos rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La intérprete se encontraba cantando “Una y Otra Vez” cuando la emoción la superó. En pleno escenario decidió sentarse mientras continuaba la canción.
Su rostro evidenció la intensidad del momento mientras el público la acompañaba a coro. Las imágenes mostraron a la artista visiblemente conmovida frente a miles de asistentes.
Lágrimas que desatan especulación
Aunque el espectáculo siguió su curso, el llanto generó especulaciones inmediatas. En plataformas digitales comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura sentimental.
Muchos usuarios relacionaron el episodio con su vínculo con Peso Pluma. La escena fue interpretada por algunos como señal de una crisis en la relación.
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Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto. Tampoco han eliminado fotografías juntos en redes sociales.
El silencio de ambos ha alimentado aún más la conversación en internet. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre una separación.
La reacción del público en Monterrey
A pesar de la evidente conmoción, Kenia Os no detuvo el concierto. En varias ocasiones se secó las lágrimas y animó a sus seguidores a continuar cantando.
El público respondió con apoyo y ovaciones mientras coreaba la canción. El momento fue descrito por asistentes como uno de los más intensos de la noche.
Algunos fanáticos compartieron que la emoción pudo deberse al logro profesional. Presentarse ante un lleno total representa un hito en su carrera.
La artista ha consolidado una base sólida de seguidores en México. Cada presentación reafirma su crecimiento dentro del pop latino.
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Emoción o crisis sentimental
Entre sus seguidores también circula otra interpretación del episodio. La versión más extendida apunta a que el llanto fue producto de la emoción.
Para muchos, el significado del momento estuvo ligado al impacto del éxito alcanzado. Monterrey representó una plaza clave dentro de su gira actual.
El contexto sentimental sigue siendo tema de conversación digital. No obstante, hasta el momento todo permanece en el terreno de la especulación.
Mientras tanto, los videos continúan acumulando reproducciones en redes sociales. El instante se convirtió en uno de los más comentados de su trayectoria reciente.