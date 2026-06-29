Kate Middleton culmina el desafío de las Tres Cumbres para apoyar a pacientes con cáncer
Publicado el29/06/2026 a las 09:03
- Supera histórico desafío físico.
- Mensaje tras el cáncer.
- Apoya pacientes oncológicos.
Kate Middleton volvió a demostrar que su recuperación tras el cáncer va mucho más allá de un regreso a la vida pública.
La princesa de Gales completó uno de los desafíos físicos más exigentes del Reino Unido al escalar las tres montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en menos de 24 horas, una hazaña con la que buscó recaudar fondos y concienciar sobre la importancia del acompañamiento integral para quienes enfrentan esta enfermedad.
Desde enero de 2025, Kate se encuentra en remisión del cáncer que hizo público en marzo de 2024, aunque nunca ha revelado el tipo de enfermedad que padeció.
Ahora, decidió convertir esa experiencia personal en una iniciativa solidaria al participar en el National Three Peaks Challenge, una expedición que reunió deporte, resiliencia y apoyo a los pacientes oncológicos.
Kate Middleton convierte un reto extremo en un símbolo de esperanza
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El desafío consistió en ascender el Ben Nevis, de 1,345 metros en Escocia; el Scafell Pike, de 978 metros en Inglaterra; y el Snowdon, también conocido como Yr Wyddfa, de 1,085 metros en Gales, todo en un periodo inferior a las 24 horas.
Durante la travesía, la princesa recorrió aproximadamente 37 kilómetros, acumuló cerca de 5,000 metros de desnivel y realizó desplazamientos de más de 740 kilómetros entre las tres naciones que conforman el Reino Unido.
Aunque contó con el apoyo de equipos especializados de rescate de montaña, buena parte del recorrido la realizó en solitario, convirtiendo la experiencia en un ejercicio de reflexión personal y de superación física.
Al compartir la noticia en su cuenta oficial de Instagram, Kate explicó el verdadero significado del reto.
«He completado el National Three Peaks Challenge no solo como un esfuerzo físico, sino también como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a quienes me han ayudado», escribió la princesa.
El mensaje fue acompañado por una fotografía donde aparece equipada con ropa de senderismo, gorra, capucha y bastones de montaña mientras posa en un paisaje rocoso cubierto por la niebla.
La princesa busca transformar la atención a pacientes con cáncer
La expedición tuvo como objetivo apoyar a la Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada al hospital donde la propia Kate recibió tratamiento durante su enfermedad.
Los recursos obtenidos servirán para impulsar terapias complementarias, programas de apoyo emocional y servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer antes, durante y después de los tratamientos médicos.
La princesa explicó que espera que esta iniciativa también contribuya a cambiar la percepción sobre la atención integral que requieren los pacientes.
Kate añadió que espera que esta iniciativa contribuya a «transformar el acceso a los cuidados holísticos (un enfoque integral de la atención al paciente) y la comprensión de su importancia, para favorecer su recuperación y la curación».
Su mensaje pone el foco en un aspecto que cada vez cobra mayor importancia dentro de la atención oncológica: acompañar tanto la recuperación física como el bienestar emocional y psicológico.
Kate Middleton retoma su agenda pública tras anunciar la remisión
Desde que confirmó que su cáncer se encontraba en remisión, la princesa de Gales ha retomado gradualmente sus compromisos oficiales.
En mayo realizó una visita de dos días a Italia enfocada en programas relacionados con la primera infancia, marcando además su primer viaje oficial al extranjero desde diciembre de 2022, cuando acompañó al príncipe William a Boston para asistir a la ceremonia de los premios Earthshot.
A comienzos de este año también compartió un video con motivo de su cumpleaños número 44, donde habló del poder «curativo» que la naturaleza tuvo durante su proceso de recuperación.
Ahora, esta expedición representa un nuevo paso en ese regreso, pero también una muestra de la fortaleza que ha desarrollado tras enfrentar la enfermedad.
Un mensaje inspirado en su propia experiencia contra el cáncer
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Al concluir el recorrido, Kate reflexionó sobre el impacto que deja un diagnóstico de cáncer en la vida de cualquier persona.
«El cáncer no solo afecta al cuerpo. Cambia la forma en que piensas y sientes, y transforma todos los aspectos de la vida», expresó.
La princesa sostuvo que la recuperación no depende únicamente de los tratamientos médicos, sino también del apoyo emocional, psicológico y espiritual que reciben los pacientes y sus familias durante todo el proceso.
En otro de sus mensajes aseguró: «Estoy muy agradecida de estar aquí y de tener la fuerza para subir estas montañas, pero sobre todo quería devolver algo de todo lo que he recibido».
Las imágenes difundidas por el Palacio de Kensington muestran a una sonriente Kate alcanzando la cima del Ben Nevis, mientras al finalizar el desafío fue recibida por el príncipe William, sus hijos George, Charlotte y Louis, además de sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James, quienes celebraron junto a ella una hazaña que trasciende el deporte y se convierte en un mensaje de esperanza para miles de personas que hoy continúan luchando contra el cáncer.
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FUENTE: Excelsior / Quien