Kate Middleton culmina el desafío de las Tres Cumbres para apoyar a pacientes con cáncer

Supera histórico desafío físico.

Mensaje tras el cáncer.

Apoya pacientes oncológicos.

Kate Middleton volvió a demostrar que su recuperación tras el cáncer va mucho más allá de un regreso a la vida pública.

La princesa de Gales completó uno de los desafíos físicos más exigentes del Reino Unido al escalar las tres montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales en menos de 24 horas, una hazaña con la que buscó recaudar fondos y concienciar sobre la importancia del acompañamiento integral para quienes enfrentan esta enfermedad.

Desde enero de 2025, Kate se encuentra en remisión del cáncer que hizo público en marzo de 2024, aunque nunca ha revelado el tipo de enfermedad que padeció.

Ahora, decidió convertir esa experiencia personal en una iniciativa solidaria al participar en el National Three Peaks Challenge, una expedición que reunió deporte, resiliencia y apoyo a los pacientes oncológicos.

Kate Middleton convierte un reto extremo en un símbolo de esperanza

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El desafío consistió en ascender el Ben Nevis, de 1,345 metros en Escocia; el Scafell Pike, de 978 metros en Inglaterra; y el Snowdon, también conocido como Yr Wyddfa, de 1,085 metros en Gales, todo en un periodo inferior a las 24 horas.

Durante la travesía, la princesa recorrió aproximadamente 37 kilómetros, acumuló cerca de 5,000 metros de desnivel y realizó desplazamientos de más de 740 kilómetros entre las tres naciones que conforman el Reino Unido.

Aunque contó con el apoyo de equipos especializados de rescate de montaña, buena parte del recorrido la realizó en solitario, convirtiendo la experiencia en un ejercicio de reflexión personal y de superación física.

Al compartir la noticia en su cuenta oficial de Instagram, Kate explicó el verdadero significado del reto.

«He completado el National Three Peaks Challenge no solo como un esfuerzo físico, sino también como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a quienes me han ayudado», escribió la princesa.

El mensaje fue acompañado por una fotografía donde aparece equipada con ropa de senderismo, gorra, capucha y bastones de montaña mientras posa en un paisaje rocoso cubierto por la niebla.