Karmelo Anthony recibe 35 años por asesinato y desata confusión con la exestrella de la NBA

Condenan a Karmelo Anthony

Apuñalamiento mortal en Texas

Confusión con exestrella NBA

La condena de Karmelo Anthony por el asesinato de un estudiante durante una competencia escolar de atletismo ha vuelto a colocar el caso en el centro de la atención nacional en Estados Unidos.

Un jurado de Texas declaró culpable a Anthony, actualmente de 19 años, por la muerte de Austin Metcalf, un joven de 17 años que falleció tras ser apuñalado durante un encuentro deportivo celebrado en Frisco en abril de 2025.

La sentencia fue emitida el martes 9 de junio y establece que Anthony deberá cumplir 35 años de prisión por el crimen que conmocionó a la comunidad escolar y generó un amplio debate público.

La confrontación terminó con una puñalada mortal durante un evento deportivo

📷 #Urgente | Karmelo Anthony, el afroamericano que asesinó al joven Austin Metcalf en Texas durante una competición deportiva, ha sido declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión. Así recibía l familia de la víctima la sentencia. pic.twitter.com/MTr4VXvW6Y — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) June 10, 2026

De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, el incidente ocurrió en una mañana lluviosa durante una competencia de atletismo entre distintas escuelas secundarias.

Los estudiantes declararon que Karmelo Anthony se encontraba bajo una carpa perteneciente al equipo de Memorial High School, escuela a la que asistía Austin Metcalf.

Varios atletas le habrían pedido que abandonara el lugar antes de que la discusión escalara.

Según un informe policial citado durante el proceso, Anthony respondió: “Tócame y verás qué pasa”.

Los testigos afirmaron que Metcalf empujó a Anthony y que este reaccionó sacando un cuchillo de una mochila para apuñalarlo en el pecho.