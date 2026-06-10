Karmelo Anthony recibe 35 años por asesinato y desata confusión con la exestrella de la NBA
Publicado el10/06/2026 a las 11:48
- Condenan a Karmelo Anthony
- Apuñalamiento mortal en Texas
- Confusión con exestrella NBA
La condena de Karmelo Anthony por el asesinato de un estudiante durante una competencia escolar de atletismo ha vuelto a colocar el caso en el centro de la atención nacional en Estados Unidos.
Un jurado de Texas declaró culpable a Anthony, actualmente de 19 años, por la muerte de Austin Metcalf, un joven de 17 años que falleció tras ser apuñalado durante un encuentro deportivo celebrado en Frisco en abril de 2025.
La sentencia fue emitida el martes 9 de junio y establece que Anthony deberá cumplir 35 años de prisión por el crimen que conmocionó a la comunidad escolar y generó un amplio debate público.
La confrontación terminó con una puñalada mortal durante un evento deportivo
📷 #Urgente | Karmelo Anthony, el afroamericano que asesinó al joven Austin Metcalf en Texas durante una competición deportiva, ha sido declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión. Así recibía l familia de la víctima la sentencia. pic.twitter.com/MTr4VXvW6Y
— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) June 10, 2026
De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, el incidente ocurrió en una mañana lluviosa durante una competencia de atletismo entre distintas escuelas secundarias.
Los estudiantes declararon que Karmelo Anthony se encontraba bajo una carpa perteneciente al equipo de Memorial High School, escuela a la que asistía Austin Metcalf.
Varios atletas le habrían pedido que abandonara el lugar antes de que la discusión escalara.
Según un informe policial citado durante el proceso, Anthony respondió: “Tócame y verás qué pasa”.
Los testigos afirmaron que Metcalf empujó a Anthony y que este reaccionó sacando un cuchillo de una mochila para apuñalarlo en el pecho.
La herida resultó fatal para el joven atleta de 17 años.
Durante el juicio, la defensa argumentó que Anthony actuó en defensa propia, pero el jurado rechazó esa versión de los hechos.
El fiscal Bill Wirskye calificó el ataque como un “ataque furtivo y sorpresivo”, mientras que los abogados defensores sostuvieron que su cliente actuó en una “fracción de segundo de miedo y caos”.
La familia de la víctima enfrentó al condenado durante la sentencia
Antes de que se anunciara la condena, varios integrantes de la familia de Austin Metcalf tomaron la palabra ante la corte.
“Puede que te hayan dado una sentencia de 35 años, deberías sentirte afortunado porque yo fui sentenciada a una vida sin mi hijo”, expresó Meghan Metcalf, madre de la víctima.
La mujer recordó a Austin como un joven pacificador y protector, además de rememorar la última mañana que compartieron juntos.
“Mi hijo fue asesinado. No simplemente murió. Nos lo arrebataron. Justo cuando comenzaba a vivir”, declaró.
Hunter Metcalf, hermano gemelo de Austin, también habló directamente al condenado.
“Ahora quiero que te quiten todo. Tú me quitaste todo. Me despierto cada mañana y la puerta de su habitación sigue cerrada”, afirmó.
Por su parte, Jeff Metcalf, padre de la víctima, recordó a su hijo como “un amigo, un líder y un verdadero guerrero”.
“Dije desde el primer día que esto nunca se trató de raza. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Todos somos humanos. Todos sangramos del mismo color. Enfrentarás esas consecuencias a partir de hoy”, dijo ante el tribunal.
Posteriormente dirigió unas palabras a Anthony.
“Les fallaste a tus padres, a ti mismo y a la sociedad. No perteneces a esta comunidad”.
“No puedes mirarme a los ojos, ¿pero sí puedes apuñalar a mi maldito hijo?”, agregó.
La confusión con la exestrella de la NBA se volvió viral en redes sociales
Tras conocerse el veredicto, miles de usuarios comenzaron a mencionar erróneamente al exjugador de la NBA Carmelo Anthony debido a la similitud entre ambos nombres.
La confusión se produjo porque “Carmelo” y “Karmelo” tienen una pronunciación prácticamente idéntica en inglés.
Sin embargo, no existe ninguna relación entre ambos.
Carmelo Anthony, de 42 años, desarrolló una exitosa carrera de 19 temporadas en la NBA y es considerado uno de los mejores anotadores de su generación.
Algunos usuarios también especularon erróneamente sobre posibles vínculos familiares debido a que el exjugador tiene un hijo llamado Kiyan Anthony.
No obstante, Karmelo Anthony no tiene ninguna conexión con la familia del exbasquetbolista.
Mientras el caso criminal continúa generando repercusiones en Texas y en todo el país, la atención pública sigue centrada en el homicidio de Austin Metcalf y en las consecuencias judiciales que enfrentará Karmelo Anthony durante las próximas décadas.
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FUENTE: WLKY Texas / USA Today