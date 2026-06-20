Karla Martínez abre su corazón: el doloroso momento en que no pudo salvar a su esposo con un trasplante

Esposo de Karla Martínez

Enfermedad renal familiar

Testimonio conmueve audiencia

La conductora Karla Martínez compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al hablar sobre la enfermedad renal que enfrenta su esposo, Emerson Peraza.

Durante una entrevista, reveló que el diagnóstico llegó cuando él tenía 33 años, marcando el inicio de un proceso médico complejo.

La situación se agravó tras la pandemia, cuando una crisis de salud lo llevó de emergencia al hospital, cambiando por completo la dinámica familiar.

“Le dijeron: ‘¿Sabes que tus riñones ya prácticamente no sirven? Estás en fallo renal y necesitas diálisis ya’”, recordó.

Intento fallido de donación que la devastó

Ante la gravedad del cuadro, la familia inició el proceso para un trasplante, y Martínez fue la primera en ofrecerse como donadora.

Tras someterse a estudios médicos, descubrió que sí era compatible, lo que aumentó su esperanza de poder ayudar a su esposo.

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Sin embargo, una condición detectada durante los análisis impidió que pudiera continuar con el procedimiento.

“Me hice todos los estudios. Yo era compatible, fíjate, pero no me dejaron porque me encontraron piedritas en los riñones”, explicó.