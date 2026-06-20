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Karla Martínez abre su corazón: el doloroso momento en que no pudo salvar a su esposo con un trasplante
Una historia de salud, decisiones médicas y emociones revela los retos de una familia frente a una enfermedad prolongada y momentos críticos.
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Karla Martínez abre su corazón: el doloroso momento en que no pudo salvar a su esposo con un trasplante

Publicado el20/06/2026 a las 11:48

  • Esposo de Karla Martínez
  • Enfermedad renal familiar
  • Testimonio conmueve audiencia

La conductora Karla Martínez compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al hablar sobre la enfermedad renal que enfrenta su esposo, Emerson Peraza.

Durante una entrevista, reveló que el diagnóstico llegó cuando él tenía 33 años, marcando el inicio de un proceso médico complejo.

La situación se agravó tras la pandemia, cuando una crisis de salud lo llevó de emergencia al hospital, cambiando por completo la dinámica familiar.

“Le dijeron: ‘¿Sabes que tus riñones ya prácticamente no sirven? Estás en fallo renal y necesitas diálisis ya’”, recordó.

Intento fallido de donación que la devastó

Esposo de Karla Martínez 
Esposo de Karla Martínez  enfrenta problemas de salud-Foto: Mezcalent

Ante la gravedad del cuadro, la familia inició el proceso para un trasplante, y Martínez fue la primera en ofrecerse como donadora.

Tras someterse a estudios médicos, descubrió que sí era compatible, lo que aumentó su esperanza de poder ayudar a su esposo.

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Sin embargo, una condición detectada durante los análisis impidió que pudiera continuar con el procedimiento.

“Me hice todos los estudios. Yo era compatible, fíjate, pero no me dejaron porque me encontraron piedritas en los riñones”, explicó.

Un golpe emocional difícil de superar

La noticia representó un momento devastador para la presentadora, quien confesó el impacto emocional que tuvo al no poder ayudar directamente.

El deseo de salvar a su esposo se vio frustrado, generando una profunda tristeza que aún recuerda con dolor.

“Cuando me avisan, lloré tanto… porque yo decía: ‘Es que yo quería ser, yo quería’”, compartió conmovida.

A pesar del golpe, la familia continuó buscando alternativas para lograr el trasplante que necesitaba Peraza.

Años de lucha y esperanza constante

El camino no fue sencillo, ya que otros familiares también intentaron convertirse en donadores sin éxito, lo que prolongó la espera.

Durante este tiempo, Emerson Peraza se sometió a diálisis durante varios años, enfrentando momentos críticos de salud.

Aun así, mantuvo una actitud positiva y de fe, apoyando emocionalmente a su familia en medio de la incertidumbre.

“Tranquila, mi amor, Dios así lo quiere”, le decía, mostrando una fortaleza que sostuvo a su entorno en los momentos más difíciles.

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