¡Kane salva a Inglaterra y pasan a octavos!

Inglaterra venció a RD del Congo con doblete de Harry Kane y evitó una eliminación sorpresiva en el Mundial 2026.

Inglaterra evitó una eliminación sorpresiva en el Mundial 2026 tras vencer a la República Democrática del Congo con un agónico doblete de Harry Kane en los minutos finales. Los Three Lions estuvieron al borde del fracaso ante una selección africana que los superó durante largos tramos del partido. Congo sorprende desde el inicio Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 433 (@433) El golpe fue inmediato. La República Democrática del Congo se adelantó temprano en el marcador, aprovechando errores defensivos de Inglaterra y desatando la sorpresa en Atlanta. El partido cambió por completo. Inglaterra, sin respuestas

El equipo de Gareth Southgate no encontró soluciones. Con posesión, pero sin profundidad, Inglaterra chocó constantemente contra una defensa sólida y un arquero inspirado. La frustración fue evidente. Mpasi, figura bajo los tres palos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Match of the Day (@bbcfootball) El arquero congoleño sostuvo el resultado. Mpasi respondió en varias ocasiones ante intentos de Bellingham, Kane y compañía, manteniendo con vida la ilusión africana. Parecía una noche histórica. Kane aparece en el momento clave

Cuando todo se complicaba, surgió el capitán. Harry Kane empató de cabeza tras una asistencia de Anthony Gordon, devolviendo a Inglaterra al partido en el tramo final. La presión cambió de lado. Doblete y clasificación agónica El desenlace fue dramático. Kane volvió a aparecer sobre la hora para marcar el gol de la victoria y evitar la prórroga, sellando el triunfo inglés en los últimos minutos. Una definición que salvó a su selección. Congo se despide con la frente en alto