Julieta Venegas lanza canción rumbo al Mundial
Publicado el30/05/2026 a las 08:15
La música también juega su partido previo al Mundial 2026. Julieta Venegas presentó una nueva versión de “La Niña Futbolista”, un tema originalmente lanzado en 2003, ahora reinterpretado con un mensaje enfocado en la inclusión y el impulso al futbol femenino.
La canción forma parte de las iniciativas culturales de México rumbo al torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.
El proyecto busca promover la participación de niñas en el deporte y romper estereotipos en un escenario global como el Mundial.
Una canción con mensaje de inclusión
La nueva versión de “La Niña Futbolista” fue lanzada por el Gobierno de México como parte de una campaña para fomentar la equidad de género en el deporte.
El tema transmite una idea clara: las niñas también tienen un lugar en la cancha y ningún sueño debería estar limitado por prejuicios.
Julieta Venegas apuesta por inspirar
La cantautora explicó que al trabajar en la canción imaginó a una niña con el sueño de jugar futbol enfrentando obstáculos.
Su intención fue motivar tanto a niñas como a mujeres a no dejarse detener por barreras sociales y perseguir sus metas.
Un proyecto con respaldo institucional
La reinterpretación surgió por invitación de la Secretaría de las Mujeres, con arreglos del productor Yamil Rezc.
Durante su presentación oficial, autoridades destacaron que la iniciativa busca enviar un mensaje poderoso a nuevas generaciones sobre igualdad y oportunidades.
Un video con identidad mexicana
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El videoclip fue producido por Canal 22 y grabado en los Estudios Churubusco, uno de los espacios más emblemáticos del cine en América Latina.
La propuesta audiovisual acompaña el mensaje de la canción, reforzando su enfoque cultural y social.
Parte de la fiesta previa al Mundial
Este lanzamiento se integra a las actividades rumbo a la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio.
México vivirá su tercera experiencia como sede mundialista, tras organizar el torneo en 1970 y 1986.
Se esperan más iniciativas culturales y musicales en las semanas previas al Mundial, en un esfuerzo por conectar el futbol con temas sociales y de inclusión.
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