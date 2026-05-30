Julieta Venegas lanza canción rumbo al Mundial

La música también juega su partido previo al Mundial 2026. Julieta Venegas presentó una nueva versión de “La Niña Futbolista”, un tema originalmente lanzado en 2003, ahora reinterpretado con un mensaje enfocado en la inclusión y el impulso al futbol femenino.

La canción forma parte de las iniciativas culturales de México rumbo al torneo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El proyecto busca promover la participación de niñas en el deporte y romper estereotipos en un escenario global como el Mundial.

Una canción con mensaje de inclusión

La nueva versión de “La Niña Futbolista” fue lanzada por el Gobierno de México como parte de una campaña para fomentar la equidad de género en el deporte.

El tema transmite una idea clara: las niñas también tienen un lugar en la cancha y ningún sueño debería estar limitado por prejuicios.

Julieta Venegas apuesta por inspirar

La cantautora explicó que al trabajar en la canción imaginó a una niña con el sueño de jugar futbol enfrentando obstáculos.