Jueza considera «indebida» la demanda de Trump contra el IRS y pide sanciones contra sus abogados
Publicado el13/07/2026 a las 09:31
- Jueza rechaza acuerdo con IRS.
- Piden sanciones a abogados.
- Revés judicial para Trump.
Una jueza federal de Estados Unidos rechazó un acuerdo judicial derivado de una demanda presentada por el presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al considerar que el proceso fue utilizado de manera «indebida» para otorgar beneficios que, según el tribunal, no tienen respaldo legal.
La decisión también incluye una recomendación para sancionar a los abogados que representaron al mandatario en el caso, al estimar que incurrieron en un uso abusivo del sistema judicial.
La jueza cuestiona el acuerdo alcanzado entre Trump y el IRS
La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió este lunes un fallo en el que invalidó el acuerdo alcanzado entre Donald Trump y el IRS tras una demanda relacionada con la filtración de las declaraciones de impuestos del presidente y de miembros de su familia.
Según la resolución, el proceso judicial terminó sirviendo para justificar concesiones extraordinarias por parte del Gobierno federal.
Entre ellas figuraban la protección frente a futuras auditorías fiscales para Trump, sus familiares y empresas, así como la creación de un fondo cercano a los 1.800 millones de dólares con recursos públicos destinado a compensar a aliados del presidente que alegaban haber sido víctimas de una supuesta «persecución» judicial.
Ese fondo ya había sido revocado en mayo por otra jueza federal.
El tribunal concluye que se buscó dar legitimidad a beneficios extraordinarios
En su resolución, Williams afirmó que los demandantes utilizaron el proceso judicial de forma inapropiada para obtener ventajas que excedían el objeto de la demanda original.
La jueza escribió que «los demandantes emplearon indebidamente esta demanda para justificar» concesiones del Gobierno, entre ellas el acceso a fondos de los contribuyentes y la exención de auditorías e investigaciones fiscales, beneficios que, según el fallo, fueron obtenidos «ejerciendo influencia sobre los demandados», en referencia al IRS.
Además, concluyó:
«Esto constituyó un intento de utilizar al tribunal para otorgar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente, y para asignar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a fin de reparar agravios no definidos en la ley».
La magistrada sostuvo que el acuerdo no podía considerarse independiente debido a que Trump, como presidente, mantiene autoridad sobre el IRS y también sobre el Departamento de Justicia.
La demanda surgió por la filtración de declaraciones de impuestos
El caso se originó a principios de este año, cuando Donald Trump, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, demandó al IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos a medios de comunicación.
Esa demanda derivó posteriormente en un acuerdo extrajudicial firmado por el Departamento de Justicia y los representantes legales del mandatario.
El documento fue suscrito por el fiscal general interino Todd Blanche, quien anteriormente se desempeñó como abogado personal de Trump.
El acuerdo establecía que el IRS quedaría «prohibido y vetado para siempre» de reclamar determinadas conductas del presidente y de su familia, además de contemplar la creación del fondo público para indemnizar a aliados de Trump que afirmaban haber sido perseguidos por la justicia.
La jueza pide sanciones para los abogados del presidente
Además de rechazar tanto la demanda como el acuerdo, la jueza recomendó que los abogados de Trump enfrenten sanciones conforme a la Regla 11 de las normas federales de procedimiento civil.
Esta disposición permite castigar el abuso del proceso judicial y busca compensar a las partes afectadas por litigios considerados «abusivos» o «injustificados».
Williams también solicitó que los colegios de abogados de Florida y Nueva York evalúen posibles medidas disciplinarias contra los involucrados en el caso.
Como parte de su resolución, la magistrada propuso además impedir que el abogado Daniel Z. Epstein presente nuevos recursos ante tribunales federales de Florida durante al menos un año.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el presidente, al dejar sin efecto las principales disposiciones que buscaban proteger a Trump, su familia y sus empresas de futuras acciones del IRS.
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FUENTE: EFE