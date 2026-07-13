Jueza considera «indebida» la demanda de Trump contra el IRS y pide sanciones contra sus abogados

Jueza rechaza acuerdo con IRS.

Piden sanciones a abogados.

Revés judicial para Trump.

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó un acuerdo judicial derivado de una demanda presentada por el presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), al considerar que el proceso fue utilizado de manera «indebida» para otorgar beneficios que, según el tribunal, no tienen respaldo legal.

La decisión también incluye una recomendación para sancionar a los abogados que representaron al mandatario en el caso, al estimar que incurrieron en un uso abusivo del sistema judicial.

La jueza cuestiona el acuerdo alcanzado entre Trump y el IRS

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió este lunes un fallo en el que invalidó el acuerdo alcanzado entre Donald Trump y el IRS tras una demanda relacionada con la filtración de las declaraciones de impuestos del presidente y de miembros de su familia.

Según la resolución, el proceso judicial terminó sirviendo para justificar concesiones extraordinarias por parte del Gobierno federal.

Entre ellas figuraban la protección frente a futuras auditorías fiscales para Trump, sus familiares y empresas, así como la creación de un fondo cercano a los 1.800 millones de dólares con recursos públicos destinado a compensar a aliados del presidente que alegaban haber sido víctimas de una supuesta «persecución» judicial.

Ese fondo ya había sido revocado en mayo por otra jueza federal.