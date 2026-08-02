Joven madre muere atropellada tras presunta pelea por un hombre en Idaho
Publicado el02/08/2026 a las 18:04
- Presunta disputa terminó en tragedia
- Acusada enfrenta cargo de asesinato
- Una bebé perdió a su madre
Una joven madre de 19 años murió en Idaho después de ser presuntamente atropellada de forma intencional durante un enfrentamiento con otra mujer de 18 años, quien ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado.
La investigación dio un giro varios días después del incidente, cuando los detectives concluyeron que el impacto no habría sido un accidente, sino un acto deliberado.
Las autoridades también incorporaron nueva evidencia, entre ella un presunto audio recuperado de Snapchat y detalles sobre la rivalidad que existía entre ambas mujeres.
El caso ha causado conmoción en la comunidad de Caldwell por la muerte de una joven madre y por la gravedad de las acusaciones contra la sospechosa.
Detectives concluyen que el atropello fue deliberado
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El Departamento de Policía de Nampa informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de julio, cuando los agentes respondieron a un reporte sobre una peatona atropellada.
La víctima fue identificada como Jade Aliyah Ramirez, de 19 años y residente de Caldwell.
Ramirez fue trasladada de emergencia a un hospital, donde murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.
En un principio, las autoridades señalaron que no existían suficientes elementos para presentar cargos contra alguna persona.
Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que antes del atropello ocurrió un altercado entre la víctima y la ahora detenida.
La policía aseguró que nuevas pruebas modificaron por completo la investigación.
«Durante la investigación, los detectives descubrieron que hubo un altercado entre Ramirez y la sospechosa, Alissa Mae Huerta, de 18 años y residente de Caldwell», informó la Policía de Nampa.
«A medida que la investigación continuó y se obtuvo evidencia adicional, los detectives determinaron que el acto de atropellar a Ramirez con un vehículo fue intencional».
Tras reunir la evidencia, Alissa Mae Huerta, de 18 años, fue arrestada alrededor de las 12:50 p.m. del martes 28 de julio.
Posteriormente fue ingresada en la Cárcel del Condado de Canyon, donde enfrenta un proceso por asesinato en primer grado.
La investigación apunta a una disputa personal como origen del caso
De acuerdo con información obtenida durante la investigación, el presunto crimen habría tenido su origen en una disputa relacionada con el padre de la hija de Jade Ramirez.
Las autoridades sostienen que ambas mujeres presuntamente acordaron encontrarse durante la madrugada del 26 de julio para pelear en el estacionamiento de una tienda Ross Dress for Less, en Nampa, Idaho.
Según la investigación, durante ese enfrentamiento Jade fue impactada y posteriormente arrollada por un vehículo.
Los detectives también recuperaron un audio eliminado de Snapchat que ahora forma parte de la evidencia presentada en el caso.
En esa grabación, presuntamente se escucha a Huerta decir: «La atropellé, no voy a mentir», una declaración que será valorada durante el proceso judicial.
Las autoridades continúan reuniendo pruebas mientras el caso avanza en los tribunales y será la justicia la que determine la responsabilidad penal de la acusada.
Jade Ramirez murió tras los intentos por salvarle la vida
La Oficina del Forense del Condado de Ada informó que Jade Ramirez fue declarada muerta a las 5:08 a.m. en el Saint Alphonsus Regional Medical Center, en Boise.
El comunicado oficial indicó que el personal médico realizó maniobras para salvarle la vida, pero estas no tuvieron éxito.
La policía informó que recibió el reporte aproximadamente a las 4:30 a.m., cuando una peatona había sido atropellada en un estacionamiento ubicado en la cuadra 1500 de Caldwell Boulevard.
Las autoridades precisaron que el vehículo involucrado abandonó el lugar antes de que llegaran los oficiales.
La autopsia determinó que Ramirez murió por múltiples lesiones por traumatismo contundente, compatibles con el impacto sufrido durante el incidente.
Aunque inicialmente la forma de muerte permanecía pendiente, la evidencia recopilada posteriormente llevó a los detectives a concluir que el atropello habría sido intencional.
Una bebé de 10 meses quedó sin su madre
La tragedia dejó además a una bebé de apenas 10 meses sin su madre.
La muerte de Jade Aliyah Ramirez ha generado consternación entre familiares y miembros de la comunidad, mientras el proceso judicial apenas comienza.
La Policía de Nampa informó que la investigación continúa abierta y que los detectives siguen entrevistando a testigos y revisando todas las pruebas disponibles.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información adicional sobre el caso se comunique al 208-468-5633 y deje un mensaje de voz.
Mientras tanto, Alissa Mae Huerta permanece detenida y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, en un caso que será resuelto por los tribunales conforme avance el proceso judicial.
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FUENTE: KTVB7