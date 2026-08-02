Joven madre muere atropellada tras presunta pelea por un hombre en Idaho

Presunta disputa terminó en tragedia

Acusada enfrenta cargo de asesinato

Una bebé perdió a su madre

Una joven madre de 19 años murió en Idaho después de ser presuntamente atropellada de forma intencional durante un enfrentamiento con otra mujer de 18 años, quien ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado.

La investigación dio un giro varios días después del incidente, cuando los detectives concluyeron que el impacto no habría sido un accidente, sino un acto deliberado.

Las autoridades también incorporaron nueva evidencia, entre ella un presunto audio recuperado de Snapchat y detalles sobre la rivalidad que existía entre ambas mujeres.

El caso ha causado conmoción en la comunidad de Caldwell por la muerte de una joven madre y por la gravedad de las acusaciones contra la sospechosa.

Detectives concluyen que el atropello fue deliberado

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El Departamento de Policía de Nampa informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de julio, cuando los agentes respondieron a un reporte sobre una peatona atropellada.

La víctima fue identificada como Jade Aliyah Ramirez, de 19 años y residente de Caldwell.

Ramirez fue trasladada de emergencia a un hospital, donde murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.

En un principio, las autoridades señalaron que no existían suficientes elementos para presentar cargos contra alguna persona.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores descubrieron que antes del atropello ocurrió un altercado entre la víctima y la ahora detenida.

La policía aseguró que nuevas pruebas modificaron por completo la investigación.

«Durante la investigación, los detectives descubrieron que hubo un altercado entre Ramirez y la sospechosa, Alissa Mae Huerta, de 18 años y residente de Caldwell», informó la Policía de Nampa.

«A medida que la investigación continuó y se obtuvo evidencia adicional, los detectives determinaron que el acto de atropellar a Ramirez con un vehículo fue intencional».

Tras reunir la evidencia, Alissa Mae Huerta, de 18 años, fue arrestada alrededor de las 12:50 p.m. del martes 28 de julio.

Posteriormente fue ingresada en la Cárcel del Condado de Canyon, donde enfrenta un proceso por asesinato en primer grado.