Jorge Ramos denuncia trampas de republicanos y demócratas rumbo a las elecciones
Publicado el09/06/2026 a las 15:57
- Trampa electoral de ambos partidos
- Rediseño ilegal de distritos políticos
- Temor infundido en votantes latinos
De cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, el panorama político en los Estados Unidos se encuentra bajo una tensión sin precedentes. En una entrevista exclusiva con MundoNow, y aprovechando el marco de su reciente e histórico premio Emmy por su programa digital independiente Así veo las cosas, el célebre periodista Jorge Ramos encendió las alarmas de la opinión pública al denunciar maniobras de manipulación electoral operadas de forma sistemática tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata.
El entrevistado manifestó su profunda preocupación por las estrategias cupulares que buscan alterar el mapa geopolítico del país y sembrar el pánico entre los ciudadanos hispanos para incidir directamente en los resultados de las urnas.
El trasfondo de la disputa nacional por el Congreso
Las próximas elecciones de noviembre no son cualquier proceso de medio término; se juega el control absoluto del Poder Legislativo con 435 escaños de la Cámara de Representantes federal y un Senado en disputa, en un momento donde los republicanos retienen la mayoría por un margen extremadamente estrecho.
Es en este contexto de máxima rivalidad donde se ha intensificado a nivel nacional el rediseño de distritos congresionales a mitad de la década, un proceso fuertemente impulsado por el expresidente Donald Trump, quien ha instado abiertamente a los estados gobernados por su partido a aprobar nuevas cartografías que aseguren la permanencia del control legislativo.
Ramos no titubeó al señalar que la corrupción en las estrategias de campaña y el diseño de mapas a conveniencia—práctica conocida históricamente como gerrymandering—no es exclusiva de un solo bando.
«Yo lo que creo es que los dos partidos están haciendo trampa para rediseñar los distritos electorales y tener una una mayor ventaja», denunció textualmente ante los micrófonos de MundoNow.
El periodista calificó como una «terrible idea» que se intente vulnerar la independencia de los procesos estatales para conseguir más escaños en Washington, distorsionando la verdadera voluntad popular.
El caso de Florida: La justicia avala el mapa de DeSantis
La gravedad de las advertencias hechas por Jorge Ramos se ve reflejada de forma idéntica en la realidad jurídica actual. Recientemente, el juez Joshua Hawkes, del Tribunal de Circuito del condado de León, dictaminó que el polémico mapa de distritos congresionales de Florida impulsado por el gobernador republicano Ron DeSantis permanecerá intacto para los comicios de noviembre.
El magistrado desestimó las solicitudes de organizaciones civiles como Common Cause y Equal Ground Education Fund, argumentando que revertir la cartografía a estas alturas del calendario provocaría caos electoral, con las primarias programadas para agosto.
La controversia en Florida estalló tras promulgarse una delimitación diseñada por la oficina de DeSantis que reconfigura las fronteras de los escaños y que, según proyecciones, podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales automáticos al Partido Republicano (cuya delegación actual es de 20 representantes frente a 8 demócratas).
A pesar de que los demandantes demostraron que el asesor del gobernador empleó datos netamente partidistas—algo estrictamente prohibido por la Enmienda de Distritos Justos aprobada por el 63% de los electores de Florida en 2010—, el juez determinó que esto constituía una prueba «circunstancial». El fallo se amparó además en interpretaciones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. en casos de Luisiana para esquivar la Ley de Derechos Electorales en distritos de minorías, dejando la batalla legal abierta para una futura apelación ante la Corte Suprema estatal.
El miedo como estrategia de abstención latina
Más allá de los mapas y las fronteras de papel, el punto más crítico de las campañas actuales, según el crudo análisis compartido por Ramos, es la intimidación psicológica que se está ejerciendo directamente sobre el terreno en contra de la comunidad latina para mermar su participación y provocar abstencionismo.
«Lo que más me preocupa es el temor que se está creando en algunos votantes latinos para que no vayan a votar el próximo 3 de noviembre… me parece que es muy muy preocupante que nuestra gente, que los latinos digan, ‘Si yo voy, a lo mejor me encuentro con alguien de ICE‘ y aunque sea ciudadano de los Estados Unidos, tengas temor de que te vayan a detener o que te la vayan a complicar», concluyó el periodista en su conversación con MundoNow.
Con esto, Ramos dejó en claro que la lucha por el voto hispano en 2026 se está jugando tanto en los tribunales de distritos como en la resistencia psicológica de los electores frente al fantasma de la persecución migratoria.