Jorge Ramos denuncia trampas de republicanos y demócratas rumbo a las elecciones

Trampa electoral de ambos partidos

Rediseño ilegal de distritos políticos

Temor infundido en votantes latinos

De cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, el panorama político en los Estados Unidos se encuentra bajo una tensión sin precedentes. En una entrevista exclusiva con MundoNow, y aprovechando el marco de su reciente e histórico premio Emmy por su programa digital independiente Así veo las cosas, el célebre periodista Jorge Ramos encendió las alarmas de la opinión pública al denunciar maniobras de manipulación electoral operadas de forma sistemática tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata.

El entrevistado manifestó su profunda preocupación por las estrategias cupulares que buscan alterar el mapa geopolítico del país y sembrar el pánico entre los ciudadanos hispanos para incidir directamente en los resultados de las urnas.

El trasfondo de la disputa nacional por el Congreso

Las próximas elecciones de noviembre no son cualquier proceso de medio término; se juega el control absoluto del Poder Legislativo con 435 escaños de la Cámara de Representantes federal y un Senado en disputa, en un momento donde los republicanos retienen la mayoría por un margen extremadamente estrecho.

Es en este contexto de máxima rivalidad donde se ha intensificado a nivel nacional el rediseño de distritos congresionales a mitad de la década, un proceso fuertemente impulsado por el expresidente Donald Trump, quien ha instado abiertamente a los estados gobernados por su partido a aprobar nuevas cartografías que aseguren la permanencia del control legislativo.

Ramos no titubeó al señalar que la corrupción en las estrategias de campaña y el diseño de mapas a conveniencia—práctica conocida históricamente como gerrymandering—no es exclusiva de un solo bando.

«Yo lo que creo es que los dos partidos están haciendo trampa para rediseñar los distritos electorales y tener una una mayor ventaja», denunció textualmente ante los micrófonos de MundoNow.

El periodista calificó como una «terrible idea» que se intente vulnerar la independencia de los procesos estatales para conseguir más escaños en Washington, distorsionando la verdadera voluntad popular.