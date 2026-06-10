Jorge Ramos revela la verdad tras su salida de Univisión y ganar el Emmy: «Siempre hice lo que se me pegó la gana»
Publicado el09/06/2026 a las 15:06
- Ganó Emmy frente a Univisión
- Apostó por el periodismo independiente
- Nunca aceptó censura televisiva
El reconocido periodista Jorge Ramos rompió el silencio tras su salida de Univisión en 2024 y alzó la voz sobre la verdadera libertad de expresión en la televisión hispana.
Ramos, quien recientemente se coronó con un histórico premio Emmy por su programa independiente Así veo las cosas, aseguró que durante toda su trayectoria en los Estados Unidos jamás permitió que una empresa controlara su línea editorial.
Un golpe de autoridad frente a las grandes cadenas
Al ser cuestionado en exclusiva sobre lo que se siente haberle ganado el Emmy a programas de su antigua casa televisiva como Noticiero Univisión y Al Rojo Vivo, Ramos dejó claro que el panorama mediático ha cambiado de forma irreversible. «Los números están de nuestro lado», sentenció con firmeza, demostrando que las plataformas digitales hoy compiten al tú por tú con los gigantes de la industria tradicional.
La victoria tiene un sabor histórico. Su programa, Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas, obtuvo el galardón a Mejor Programa de Noticias en Español, convirtiéndose de forma oficial en el primer video podcast independiente de noticias en español en recibir el máximo reconocimiento de la industria en esta categoría. El proyecto fue desarrollado bajo el sello de Tres Alebrijes, la productora independiente digital fundada por Ramos junto a las experimentadas ejecutivas de la industria María Martínez-Guzmán y Bilai Joa Silar, contando además con el respaldo clave de Marguerite Casey Foundation y YouTube.
Audiencia masiva y el fin de los monopolios
La migración hacia los entornos digitales ha quedado demostrada con métricas contundentes que sepultan las épocas doradas de la televisión abierta. Solo en marzo de 2026, el show generó la impresionante cifra de 101 millones de vistas acumuladas a través de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, mientras que su canal principal de YouTube registró 4.85 millones de usuarios únicos mensuales en ese mismo periodo.
Con respecto al éxito avasallador de este debut digital, el periodista no dudó en adjudicar el triunfo a la lealtad de la comunidad hispana: “Este Emmy es de nuestra audiencia. Ellos nos siguieron a nuestra nueva casa, y desde aquí podemos hacer lo que siempre hemos creído: ofrecer un periodismo independiente, directo y sin concesiones. Este premio es una reafirmación del compromiso que hicimos con nuestra comunidad cuando comenzamos este proyecto, y prueba que el periodismo independiente puede competir con los medios tradicionales y vencer”.
Sin espacio para la censura de Televisa
Ante las viejas dudas surgidas desde 2012 cuando Televisa adquirió acciones de Univisión, el periodista fue categórico al sostener que las cúpulas corporativas nunca pudieron doblegar su criterio. «Tengo la suerte de que todo mi tiempo en los Estados Unidos he podido ser un periodista totalmente libre y hacer lo que se me pegue la gana», afirmó textualmente.
Asimismo, descartó rotundamente haber considerado un traslado a otras cadenas tradicionales como Telemundo, pues su enfoque está firmemente plantado en el ecosistema digital: «Nadie nunca Alonso me dijo qué decir o qué no decir y yo jamás lo hubiera aceptado… una vez que dejé la televisión estaba clarísimo para mí que el futuro estaba en otro lado, no en la televisión». Ramos concluyó asegurando que la credibilidad ahora pertenece al individuo y no a las instituciones, consolidando su apuesta por un periodismo sin ataduras corporativas.