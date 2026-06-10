Jorge Ramos revela la verdad tras su salida de Univisión y ganar el Emmy: «Siempre hice lo que se me pegó la gana»

Ganó Emmy frente a Univisión

Apostó por el periodismo independiente

Nunca aceptó censura televisiva

El reconocido periodista Jorge Ramos rompió el silencio tras su salida de Univisión en 2024 y alzó la voz sobre la verdadera libertad de expresión en la televisión hispana.

Ramos, quien recientemente se coronó con un histórico premio Emmy por su programa independiente Así veo las cosas, aseguró que durante toda su trayectoria en los Estados Unidos jamás permitió que una empresa controlara su línea editorial.

Un golpe de autoridad frente a las grandes cadenas

Al ser cuestionado en exclusiva sobre lo que se siente haberle ganado el Emmy a programas de su antigua casa televisiva como Noticiero Univisión y Al Rojo Vivo, Ramos dejó claro que el panorama mediático ha cambiado de forma irreversible. «Los números están de nuestro lado», sentenció con firmeza, demostrando que las plataformas digitales hoy compiten al tú por tú con los gigantes de la industria tradicional.

La victoria tiene un sabor histórico. Su programa, Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas, obtuvo el galardón a Mejor Programa de Noticias en Español, convirtiéndose de forma oficial en el primer video podcast independiente de noticias en español en recibir el máximo reconocimiento de la industria en esta categoría. El proyecto fue desarrollado bajo el sello de Tres Alebrijes, la productora independiente digital fundada por Ramos junto a las experimentadas ejecutivas de la industria María Martínez-Guzmán y Bilai Joa Silar, contando además con el respaldo clave de Marguerite Casey Foundation y YouTube.