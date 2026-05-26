Jorge Ortiz de Pinedo de luto: despide a “El fiscal de hierro” con emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores
Publicado el26/05/2026 a las 09:59
- Jorge Ortiz de Pinedo de luto
- Mensaje que conmueve
- Reacciones en redes
El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje de despedida tras la repentina muerte de Javier Coello Trejo, conocido públicamente como “El fiscal de hierro”.
La publicación fue realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde el comediante cuenta con más de 200 mil seguidores.
En cuestión de horas, el mensaje se volvió viral y generó múltiples reacciones de apoyo hacia el actor mexicano.
La noticia impactó tanto a figuras del espectáculo como a usuarios que reconocieron la trayectoria del abogado fallecido.
El mensaje que tocó el corazón de sus seguidores
Ortiz de Pinedo acompañó su publicación con una fotografía de Javier Coello Trejo y un texto en el que expresó su profundo dolor.
“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo”, escribió el actor al inicio de su mensaje.
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En el mismo texto agregó: “Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado”.
También destacó la importancia de su amigo para el país al afirmar: “El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte… nunca podremos olvidarte”.
“Siempre estarás en nuestros corazones”
El comediante continuó su despedida con palabras que reflejaron cercanía y afecto hacia el abogado.
“Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”, escribió, provocando una ola de comentarios solidarios.
Seguidores y celebridades reaccionaron enviando mensajes de apoyo y recordando el legado de Coello Trejo.
La publicación acumuló numerosas muestras de cariño, confirmando el impacto que tuvo la noticia entre sus seguidores.
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Una figura clave en la televisión mexicana
A sus 78 años, Jorge Ortiz de Pinedo es considerado uno de los rostros más representativos de la comedia en México.
Su carrera ha estado marcada por producciones exitosas que dejaron huella en la televisión nacional.
Entre los proyectos más recordados destacan “La escuelita VIP”, “Una familia de diez”, “Doctor Cándido Pérez” y “Cero en conducta”.
Su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento ha consolidado su presencia como actor, productor y referente del humor televisivo.
Reacciones y duelo en redes sociales
El anuncio del fallecimiento generó un ambiente de duelo digital en la plataforma donde fue compartido.
Usuarios aprovecharon el espacio para expresar condolencias y enviar palabras de fortaleza al actor.
Muchos resaltaron la amistad que unía a Ortiz de Pinedo con Javier Coello Trejo.
El mensaje confirmó que, más allá del escenario y las cámaras, el actor atraviesa un momento de pérdida personal que conmovió al público.