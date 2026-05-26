Jorge Ortiz de Pinedo de luto: despide a “El fiscal de hierro” con emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores

Jorge Ortiz de Pinedo de luto

Mensaje que conmueve

Reacciones en redes

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje de despedida tras la repentina muerte de Javier Coello Trejo, conocido públicamente como “El fiscal de hierro”.

La publicación fue realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde el comediante cuenta con más de 200 mil seguidores.

En cuestión de horas, el mensaje se volvió viral y generó múltiples reacciones de apoyo hacia el actor mexicano.

La noticia impactó tanto a figuras del espectáculo como a usuarios que reconocieron la trayectoria del abogado fallecido.

El mensaje que tocó el corazón de sus seguidores

Ortiz de Pinedo acompañó su publicación con una fotografía de Javier Coello Trejo y un texto en el que expresó su profundo dolor.

“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo”, escribió el actor al inicio de su mensaje.

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En el mismo texto agregó: “Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado”.

También destacó la importancia de su amigo para el país al afirmar: “El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte… nunca podremos olvidarte”.