Jonas Brothers y Francisca

Escena revive tendencia viral

Reacción llena de emoción

Una escena que marcó un momento especial en la carrera de Francisca Lachapel volvió a cobrar vida, esta vez de la mano de los Jonas Brothers.

Lo que comenzó como un fragmento de telenovela transmitido hace años se convirtió en fenómeno digital y ahora dio el salto a una recreación inesperada.

El trío estadounidense decidió reinterpretar el momento dramático con todo y cachetada, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

La conductora de Despierta América no tardó en responder al homenaje que rápidamente se volvió tendencia.

De novela mexicana a fenómeno global

La escena original pertenece a la telenovela “Despertar Contigo”, donde Francisca cumplió uno de sus mayores sueños profesionales.