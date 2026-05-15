Jonas Brothers reviven escena viral de telenovela que protagonizó Francisca y desatan furor: “Esto es grande”
Jonas Brothers y Francisca Escena revive tendencia viral Reacción llena de emoción Una escena que marcó un momento especial en la carrera de Francisca Lachapel volvió a cobrar vida, esta vez de la mano de los Jonas Brothers. Lo que comenzó como un fragmento de telenovela transmitido hace años se convirtió en fenómeno digital y […]
Publicado el15/05/2026 a las 14:10
- Jonas Brothers y Francisca
- Escena revive tendencia viral
- Reacción llena de emoción
Una escena que marcó un momento especial en la carrera de Francisca Lachapel volvió a cobrar vida, esta vez de la mano de los Jonas Brothers.
Lo que comenzó como un fragmento de telenovela transmitido hace años se convirtió en fenómeno digital y ahora dio el salto a una recreación inesperada.
El trío estadounidense decidió reinterpretar el momento dramático con todo y cachetada, provocando una ola de reacciones en redes sociales.
La conductora de Despierta América no tardó en responder al homenaje que rápidamente se volvió tendencia.
De novela mexicana a fenómeno global
La escena original pertenece a la telenovela “Despertar Contigo”, donde Francisca cumplió uno de sus mayores sueños profesionales.
Durante una publicación en Instagram, la dominicana compartió su emoción al ver la versión protagonizada por los cantantes.
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“Esto me emociona muchísimo, me han mandado tanto este video que claramente yo quiero reaccionar”, expresó.
Recordó que aquella participación fue determinante en su carrera: “Con esa participación yo cumplo mi sueño de niña, de ser actriz en una telenovela”.
Un audio que nunca dejó de sonar
Francisca también explicó que el productor Pedro Damián fue quien le abrió la puerta a esa oportunidad actoral.
“La gran oportunidad me la dio el productor Pedro Damián… nunca me imaginé que esa escena se haría viral”, comentó.
Según relató, el audio lleva alrededor de cinco años circulando en plataformas digitales y ha sido usado por millones de personas.
Pero reconoció que ver a los Jonas Brothers recreando el momento tiene otro significado: “Llegar a los Jonas Brothers, esto sabe diferente, esto es otra cosa señores, esto es grande”.
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Los hermanos y su versión dramática
En el video, Joe Jonas asume el papel que en su momento interpretó Francisca y protagoniza la primera cachetada.
Nick Jonas responde con la misma intensidad, mientras Kevin aparece al final como testigo sorprendido del enfrentamiento.
El clip fue acompañado por el texto “Esta semana en La Pasión de Los Jonas”, agregando un toque humorístico al dramatismo.
La recreación no solo revivió un momento icónico de la televisión latina, sino que confirmó cómo un fragmento de ficción puede cruzar fronteras y reinventarse años después en manos de figuras internacionales